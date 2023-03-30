Почему я до сих пор люблю читать мистику и готику, эти страшные сказки для взрослых, иногда с очень плохим, пессимистичным концом? А потому, что, читая мистику, готику, ужасы, я все равно понимаю: это все сказка; что в действительности (пока) не бывает ни оживших монстров Виктора Франкенштейна, ни кровососущих и однообразных вампиров Брэма Стокера и иже с ними, ни страшных марсиан Герберта Уэллса, ну и т.д. Хотя… что и говорить, но смертоносная пандемия, часто и смачно расписанная в книгах мастеров ужаса, которая может привести к апокалипсису, вполне, оказывается, реальна. Легенькую репетицию подобного события мы совершенно недавно имели горе пережить.

Возвращаюсь (в который раз) к королю саспенса Стивену Кингу. Я и сегодня с удовольствием читаю все новинки, которые он выпускает каждый год; читаю с наслаждением и не устаю удивляться его неиссякаемой фантазии. Кинг - тот автор, который меня продолжает удивлять и с которым я всегда попадаю врасплох: он непредсказуем, и я никак не могу догадаться, чем он закончит свои страшные истории. Поэтому он мне очень мил, и дай бог ему писать и писать. А мне – читать и читать.

И все-таки почему я люблю страшилки и ужастики? А потому, что действительность еще кошмарнее, и я, читая хоррор и саспенс, отплываю в более безопасные края фантазии. Я, как младенец, закрываю глаза и накрываюсь одеялом и верю, что, когда я открою свои очи (т.е. закрою книгу), все ужасы исчезнут, а настоящая жизнь симпатичнее на вид, мелодичнее на слух, податливее на ощупь и приятнее на вкус. Читая страшные книжки, я как бы убываю во внутреннюю эмиграцию и чувствую себя защищенным. Я и во внешнюю эмиграцию, наверное, тоже рискнул бы податься, несмотря на солидный возраст, да подаваться некуда. И куда податься, если приблизительно всюду творится кошмар в разных своих проявлениях? Может в Антарктиду? Но там холодно, а я холод не переношу. И если убегать, то только вместе со всеми родными и близкими. А это супер-нереально! Поэтому и продолжаю жить в действующем кошмаре и каждый раз засыпаю с тревогой, а наступит ли завтра?

Сейчас для нас, для европейцев, такой кошмар уже год творит президент России; кроваво-разрушительный кошмар, который мы особенно близко принимаем к сердцу. А ведь это далеко не первый кошмар, который творится на земле-матушке в новейшей истории. Зачем далеко ходить, к примеру – события в Сирии. В Сирии с весны 2011 года продолжается ужас, и почему мы это не переживали так же болезненно, не знаю. А, наверное, потому, что Сирия далеко от нас, и все, что там происходило, казалось не совсем реальным.

На самом деле все это самая настоящая реальность, и очень страшная к тому же. С начала сирийского кошмара там погибло более 11 тысяч детей! Вы знали об этом? Я – нет. К своему вящему стыду я об этом узнал только сейчас. А почему только сейчас? А потому что недавно, прочитав, что в Украине с начала путинской кровавой агрессии погибло 487 детей и более 900 получили ранения, я ужаснулся. А потом вдруг вспомнил о Сирии и подумал, а как там дела с погибшими? Начал листать статистику сирийской войны, и выплыла эта страшная цифра – более 11 тысяч детей!

Украинские события рано или поздно окончатся, я не знаю только как. Мне хочется верить, что все, кто был задействован в гибели мирного населения, будут наказаны. Может, я сейчас излагаю очень однобоко, но по-другому я не умею, я не специалист по военным преступлениям. Я говорю только то, что чувствую и думаю. Ни одна смерть не должна остаться неотмщенной, в законных, конечно, рамках. Это касается украинских событий. А что насчет сирийских? А там кто должен отвечать за массовую гибель детей, не говоря уже о взрослом населении. А всего в Сирии погибло более трехсот тысяч человек.

Триста! Тысяч!! Человек!!!

И за что? За что они погибли, я вас спрашиваю? За правое дело? Какое дело может считаться правым, когда гибнут ни в чем не повинные люди?

Простите меня за мою патетику, но, честное слово, я говорю то, что меня очень беспокоит.

Страшная это тема, какой там Стивен Кинг с его фантазиями, которые можно легко прервать, просто захлопнув книжку. В реальной жизни захлопывать нечего. Открыв глаза, ничего не исчезает – все остается на своих местах и даже выглядит еще более зловеще.

Когда наступил 2001 год, то есть настало новое, третье тысячелетие, я по простоте душевной думал, что этот век, век двадцать первый, будет более мудрый и умный, чем прошедший. Думал, наверное, по тому же принципу, когда мы провожаем старый год в надежде, что новый будет милее и спокойнее. Старый год кончается и начинается новый, к сожалению, такой же, а иногда и пострашнее. С двадцать первым веком тоже так.

Что же теперь делать, ждать двадцать второй век? И надеяться, что он будет добрее, чем нынешний? Боюсь, лично я, по понятным причинам, его не дождусь.

И приходят на ум снова тоскливые мысли – а когда же мы наконец заживем мирно и спокойно? И не только в Европе, но и в Африке, Азии, Америке, Австралии. Да и в Антарктиде тоже. Что, разве Антарктиде не нужен мир и покой? Нужен и даже очень.

После всех этих мыслей, я снова иду и читаю, и смотрю страшилки. Видимо, это форма определенного мазохизма. Но, повторюсь, я пытаюсь жить по принципу «клин клином вышибают». Есть во мне остатки неистребимого инфантилизма, типа того, что, мол, я в книжке про плохое прочитаю, а в действительности этого не случится.

Наверное, это глупо. Ну и что? Ведь не всем быть мудрыми Сурковыми или Кириенко, которые своими шептанием и советами довели кое-кого до мысли, что все могут короли.

Хочется, ах как хочется все время говорить слова мультяшного кота Леопольда, самого, наверное, миролюбивого кота во всей кошачьей истории: «Ребята, давайте жить дружно». Но кому эти слова говорить?

P.S. В 2004 году я был в Сирии, в древнем городе Алеппо. Это был красивейший город с разнообразной архитектурой, чистенький-пречистенький, с приветливыми, улыбающимися гражданами. Я посетил национальный музей Алеппо и видел там знаменитую фигуру богини Иштар, летающей богини, на которой, судя по внешнему виду, надет костюм космонавта. Статуя четырехтысячелетней давности. Я долго стоял возле нее, облизываясь и вспоминая мировую фантастику о пришельцах из космоса.

В связи с сегодняшним текстом я отыскал в сети фотки сегодняшнего Алеппо.

Господи… неужели это тот самый город, в котором я был?

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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