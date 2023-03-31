В центре Тбилиси горит гостиница «Амбассадор»

Малоизвестная российская IT-компания «Вулкан» по заказу российского Минобороны и спецслужб разрабатывает программное обеспечение для слежки, кибератак, изоляции интернета, а также функционирования так называемых фабрик троллей. Об этом говорится в расследовании издания «Важные истории», в котором участвовали также журналисты Süddeutsche Zeitung, The Guardian, Washington Post и ряда других изданий.

Как говорится в расследовании, его отправной точкой стала передача журналистам Süddeutsche Zeitung архива документов, связанных с «Вулканом». Как утверждается, спустя несколько дней после начала полномасштабного вторжения России в Украину с немецкой газетой связался анонимный источник, сообщив, что хочет передать документы. «Я решил передать вам эту информацию из-за событий в Украине», - объяснил он свою мотивацию. По утверждению источника, за компанией «Вулкан» стоят ГРУ (Главное управление Генштаба - российская военная разведка) и ФСБ.

В компании «Вулкан» работает чуть больше 130 человек, выручка в 2021 году немногим превысила миллиард рублей. Ее основатели - Антон Марков и Александр Иржавский. Как следует из изученных журналистами документов компании, ее заказчиками были различные подразделения Служба внешней разведки (СВР), Минобороны и ФСБ.

Одним из крупных проектов, реализуемых «Вулканом» по заказу Минобороны под шифром «Амезит», была разработка программного комплекса, который был бы способен следить за всеми пользователями интернета на определенной территории, блокировать для них доступ к тем или иным сайтам и, напротив, продвигать раскрученные ботами материалы.

При помощи программы, как утверждается, сотрудник Минобороны может в один клик создать сотни ботов в самых разных соцсетях, а затем «поручать» им различные задания. Авторы расследования утверждают, что обнаружили ряд таких ботов и проследили, в каких кампаниях они участвовали. Речь, помимо прочего, шла и о кампании против Хиллари Клинтон - соперницы Дональда Трампа на выборах президента США в 2016 году. Созданные «Вулканом» боты раскручивали одну из статей информацией, якобы компрометировавшей Клинтон.

Расследование в США установило, что российские тролли и боты вмешивались в предвыборную кампанию, конкретно о роли «Вулкана» при этом не говорилось. Компания не находится в санкционных списках ни США, ни Евросоюза, - отмечают «Важные истории». В материале также говорится, что ее руководство отказалось отвечать на вопросы журналистов.

Эксперты, с которым поговорили журналисты, предположили, что «Амезит» создавался для использования за границей, в том числе в Украине. Действительно ли он применялся там, в расследовании не говорится.