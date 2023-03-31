В абхазском интернет-сообществе на этой неделе разгорелась дискуссия об уместности награждения сейчас высшими государственными орденами республики российских руководителей. Некоторые усмотрели в происходящем своеобразное соревнование, разгоревшееся между политическими лагерями Абхазии, в стремлении угодить стратегическому партнеру.

На днях в абхазском сегменте соцсети Facebook привлек внимание пост Героя Абхазии, бывшего вице-премьера республики Аслана Кобахия:

«Как мне объяснить свою позицию всем тем, кто себя считает действующими политиками, будь они во власти или находятся в другом лагере? Ребята, у стратегического партнера идет война, чего вы лезете к ним со своими наградами, что, вам делать нечего?! У нас у всех были свои ошибки. Так бывает у всех, кто работал во властных структурах. Прекращайте вести гонки…»

Так получилось, что я прочел этот пост после того, как видел официальное сообщение: президент Абхазии Аслан Бжания наградил орденом «Ахьдз-Апша» («Честь и Слава») I степени министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова «За большой личный вклад в признание независимости Республики Абхазия, укрепление и развитие абхазо-российских межгосударственных отношений». Это произошло 21 марта, когда Сергею Викторовичу исполнилось 73 года. Но только после прочтения поста Кобахия попалось на глаза в той же фейсбучной ленте заявление лидеров четырех оппозиционных организаций, в котором они предлагают наградить таким же орденом Дмитрия Медведева – ныне заместителя председателя Совбеза РФ, в 2008 году подписавшего в бытность президентом России указ о признании независимости Абхазии.

Своя логика в этом предложении есть, поскольку в нынешнем августе Абхазия готовится отмечать 15-летие этого признания. Но то, что данные сообщения в СМИ последовали одно за другим, породило у некоторых наблюдателей впечатление о некоем соревновании между двумя основными политическими лагерями Абхазии в стремлении продемонстрировать признательность лидерам Российской Федерации. И ряд комментаторов поста Аслана Кобахия его активно поддержал: «Как же Вы правы!!!»; «Аслан, как всегда, на высоте. Налево-направо раздают награды как пирожки… скоро уважение к этим наградам перестанут иметь».

Но один из авторов коллективного заявления оппозиционных сил откликнулся резко негативно, начав свой комментарий так: «Аслан Алексеевич! Когда награждают и награждали незаслуженных граждан Абхазии и России высокими государственными наградами, вы молчали… Но когда речь зашла о достойном человеке, который подписал указ о признании Абхазии…» Комментатор не стал называть, кого он имел в виду под незаслуженными. Кобахия отреагировал тоже жестко: «Я никогда не молчал, и советую никогда так со мной не разговаривать… Надо готовиться к войне, а не заниматься раздачами наград».

В продолжение этой дискуссии два известных в стране оппозиционных общественно-политических деятеля высказали разные мнения:

Темур Надарая: «Считаю правильным, что четыре организации обратили внимание на пробел: человек, занимавший на тот момент пост президента страны, нас признавшей первой, не имеет заслуженной награды, и это ошибка. И мы все, конечно, считаем это вехой, великим событием».

Ахра Бжания: «Это действительно немного напоминает соревнование… Власть Лаврова награждает, а мы Медведева представим… 15 лет ждали… И да, соглашусь с Асланом – не до наград сейчас всем».

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с Асланом Кобахия, и вот что он сказал:

«Это была моя принципиальная позиция. Я никого не оскорблял и оскорблять не собираюсь. Я считал и считаю, что сегодня у Российской Федерации действительно очень тяжелая ситуация, идет война. Российская Федерация почти пятнадцать лет назад признала независимость Абхазии. За что мы ей всегда благодарны. Указ подписал президент Медведев. Это всем ясно. Но, в конце концов, у нас пять лет назад были 25-летие Победы и 10-летие признания независимости, но мы не вспомнили о том, что кого-то надо наградить. И моя такая позиция: надо учредить новую награду для высших государственных деятелей зарубежных стран. Мы сейчас Медведева вспомнили, а я работал во властных структурах и в те годы, когда премьер-министром России стал Путин, еще при Ельцине. Тихо-молча блокаду с нас сняли, абсолютно не афишируя. Много чего для нас сделали другие государственные деятели в Российской Федерации… Пусть будет ошибочная, но это моя позиция, не более того».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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