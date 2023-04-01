Зеленский в годовщину Бучи: «Лукашенко утратил субъектность»

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что намерение России развернуть ядерное оружие в Беларуси свидетельствует о неудачной встрече российского президента Владимира Путина с лидером Китая Си Цзиньпином. Зеленский сделал это заявление на пресс-конференции по итогам Бучанского саммита по справедливости и ответственности за российскую агрессию. В мемориальном мероприятии, приуроченном к годовщине освобождения города Буча под Киевом, участвовали по видеосвязи представители 47 государств и организаций, сообщило украинское агентство УНИАН.

Президент Украины осудил действия Путина, который, по словам Зеленского, «не жалеет наших людей и убивает их». «Диктатор», как назвал Зеленский Путина, «не считает и своих людей», но, как сказал украинский президент, «это уже дела Российской Федерации».

Заявления о размещении российского ядерного оружия в Беларуси свидетельствуют о полной потере какой-либо субъектности Александром Лукашенко, считает Зеленский, назвавший белорусского лидера самопровозглашенным президентом. «Я думаю, что он больше не решает, какое оружие находится на его территории», – сказал Зеленский.

Как сообщало агентство УНИАН, с начала полномасштабной войны России в Кремле неоднократно угрожали Украине применением ядерного оружия. 25 марта Путин заявил, что Россия разместит свое тактическое ядерное оружие в Беларуси.

Как отмечает УНИАН, Александр Лукашенко заявил 31 марта, что может договориться с Путиным о размещении в стране стратегического ядерного оружия. По его словам, это решение якобы не запугивание и не шантаж, а «возможность обезопасить государство и обеспечить мир белорусскому народу».