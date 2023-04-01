1 апреля во многих странах мира отмечают День смеха или День дурака. В этот день принято шутить и разыгрывать знакомых и незнакомых. Как обстоит с чувством юмора в Южной Осетии? Цхинвальцы рассказали «Эху Кавказа» если не первоапрельские шутки, то запомнившиеся анекдоты.

Алан: Есть такой город в Южной Осетии – город Квайса. Там живут очень суровые люди, это высоко в горах. Говорят, что они настолько суровы, что, если зимой с высоты птичьего полета посмотреть на него, все бывает заметено снегом. И из каждого дома ведут только две тропинки: одна, естественно, к туалету, а другая – к турнику, который есть во дворе у каждого.

Лана: В Южной Осетии есть много интересных анекдотов, даже просто реальных случаев. Например, в Джаве была такая история, когда умер человек, и, как и положено, соседи, родственники вереницами ходят на соболезнование. Один из родственников пришел, встал в дверях, схватился за косяк и начал причитать, голосить: «Я не верю! Я не верю!» Это продолжалось долго, за ним уже собрались люди, которые не могли пройти. Один из них подошел к нему, взял за плечи и говорит: «Слушай, дорогой, ты пока отойди и дай пройти тем, кто поверил». Вот такая была история. Даже в такой печальной теме находится юмор.

Игорь: Есть у меня один анекдот. Сидят ребята, едят хинкали. Остался один, последний. И кто-то говорит: «Это доля наглеца». Сидят дальше, посматривают друг на друга, на хинкальчик. Через какое-то время один из них хватает хинкал, съедает и говорит: «Наверно, наглец этот не придет». Как-то так.

Инна: Был такой актер в Цхинвале Чочиев Кадзах. Был очень хороший талантливый актер, а еще любитель выпить. Как-то после пьянки поздно вечером он пошел домой, постучался в дверь, а открывает дверь сосед. Сосед видит, что он «на автопилоте», объясняет ему, что он ошибся дверью и чтобы шел дальше. Пошел Кадзах дальше, сделал круг и вернулся к этому же человеку. Постучал, сосед открывает, снова говорит ему, что он здесь не живет, показывает ему в сторону дома. Пошел Кадзах снова в сторону дома, но и в третий раз такая же ситуация: открывается дверь, сосед снова говорит: «Я же сказал тебе, ты не здесь живешь!» А Кадзах отвечает: «Подожди-подожди, ты живешь везде, а я нигде?!» Это была реальная история.

Алена: Забрали осетин в армию. Заходит утром старшина в казарму, ребята все спят. Старшина громко кричит: «Рота, подъем!» Все продолжают спать, только некоторые на другой бок перевернулись. Командир удивляется и снова кричит: «Рота, подъем!» Опять никто не встает, все спят, накрылись с головой одеялами, спят. Командир в третий раз набирает побольше воздуха и орет: «Рота, подъем!!!» И тут парень, который лежал к нему ближе всех, говорит: «Да который из вас Рота, встань ты, наконец, и дай нам поспать!»

Андрей: Главные фигуранты многих осетинских анекдотов – это чсанцы. Вот сидит чсанец в гостях у соседа. Сидят во дворе, выпивают. Приходит сын чсанца и говорит, что мама передала, чтобы он шел домой. Один раз приходит и уходит ни с чем, и второй раз так, приходит в третий раз к отцу. Тут чсанец протягивает ему стакан крепкой араки, сын выпивает и теряет сознание. Через некоторое время он приходит в себя, а отец ему говорит: «Твоя мама, наверное, думает, что мы тут конфеты кушаем!»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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