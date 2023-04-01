ПРАГА---Михо и Маро из Кахети, Ражико из Рачи, Чичикиа и Вахтангиа из Имерети, Дзуку из Самегрело – назовите эти имена персонажей анекдотов любому грузину из любого региона страны, и он станет потирать руки и настраиваться на соответствующий лад в ожидании «сочной» байки. И не только грузину. Местный юмор в переводе понятен даже иностранцу, если ему посчастливилось прочесть «Я, бабушка, Илико и Илларион» Нодара Думбадзе, «Человек ли он?» Ильи Чавчавадзе или «Чудаков» Резо Габриадзе. 1 апреля о грузинском юморе, его особенностях и региональных различиях в интервью «Эху Кавказа» рассказывает директор Телавского исторического музея Гурам Урчухишвили.

– Батоно Гурам, мне рекомендовали вас как человека с богатым чувством юмора, поэтому начну прямо с анекдотов. Расскажите ваш самый любимый анекдот.

– Пожилой кахетинец приходит к глазному врачу с жалобой на зрение. «Плохо вижу, – говорит, – что делать?» Врач открыл окно и показал ему Алазанскую долину и Кавказский хребет. «Видишь Кавказский хребет?» – спрашивает старика. «Вижу», – отвечает тот. «Ну вот, а то, что за хребтом, даже я не вижу».

– У Грузии тяжелая история, и ее народу пришлось немало страдать веками. Как ему удалось сохранить такое чувство юмора?

У людей без чувства юмора интеллект всегда хромает, чего не скажешь о грузинах…

– Это общеизвестный факт: у маленьких народов всегда богатое чувство юмора. Тем более если исторически им приходилось несладко. Войны, зависимость от захватчиков, голод – все эти невзгоды могли быть преодолены только благодаря природному оптимизму грузинского народа. А оптимизма без моральной стойкости, которая во многом обусловлена чувством юмора, не бывает, как вы знаете. Это – щит, это – броня. Почему у нас в Грузии нельзя было подолгу скорбеть, как это, например, бывает на Востоке? Потому что это морально убивало человека и делало его уязвимым. К тому же у людей без чувства юмора интеллект всегда хромает, чего не скажешь о грузинах…

– Разве в Грузии недолго скорбят? Мне кажется, напротив…

– Например, в Кахетии, придя соболезновать, мужчины, как правило, разводят руками и произносят одну фразу: «Что поделаешь?» И в одно это слово вложен весь смысл: мы над этим не властны, это закон природы, и мы все равно должны быть оптимистами.

– Почему в такой маленькой Грузии так узнаваем юмор разных регионов?

Бывает даже так, что гуриец не понимает кахетинского анекдота, а сван – гурийского, потому что у каждого свой, особенный характер

– Он отличается потому, что у людей, живущих в разных уголках Грузии, – своя психика и свой характер. Например, кахетинский юмор очень известен, он даже отличается в зависимости от разных частей самой Кахетии. Например, сильным считается юмор кизикинцев, он очень лаконичный, немногословный, но емкий, содержательный по смыслу. В Западной Грузии очень остроумными слывут гурийцы. Есть много сванских анекдотов, но они, в отличие от кахетинцев и гурийцев, не любят их рассказывать. Бывает даже так, что гуриец не понимает кахетинского анекдота, а сван – гурийского, потому что у каждого свой, особенный характер. А вот кахетинец всегда хорошо поймет кахетинца…

– Вы согласны с тем, что кахетинские анекдоты тяжеловаты для восприятия, в отличие от тех же гурийских, например, где все основано на более легком отношении к окружающей действительности, если можно так сказать?

– Да, кахетинский юмор тяжелый, над ним надо задуматься, да и задумавшись, можно не понять. А гурийцы искрометные: скажут так, что сразу взорветесь от смеха. Кахетинец может бросить шутку и быть уже далеко от вас. Пока сама шутка до вас дойдет, вы уже вслед кахетинцу будете смеяться.

– Но иногда говорят, что анекдот тогда и анекдот, когда над ним долго думать не надо…

– Нет, ну как не анекдот, просто все зависит от того, какое отношение к жизни у жителей каждого региона. Или есть какие-то специфические высказывания людей из Восточной Грузии, которые не совсем понятны людям из Западной.

– Я думаю, поспел еще один анекдот…

Инопланетянин спрашивает: «Сколько будет семь раз девять?» Обиженный кахетинец развернулся и пошел прочь, бубня себе под нос: «Так бы сразу и сказал, что не собираешься меня брать!»

– Три грузина в поле – гуриец, рачинец и кахетинец – видят, как с неба спускается большой серебряный шар. Приземлился шар, открылся, выходит оттуда инопланетянин и спрашивает: «Хотите в космос полететь?» Все трое радостно отвечают, что хотят. «Тогда каждому задам по вопросу, – говорит инопланетянин. – Если ответите – полетите». Задает вопрос гурийцу: «Сколько будет дважды два?» – «Четыре!» – отвечает гуриец, не задумываясь. «Хорошо, полетишь, забирайся!» Спрашивает у рачинца, сколько будет дважды три. Тот долго думал, почесывая в затылке, – вы ведь знаете, что рачинцы славятся тем, что долго думают и поздно отвечают. Потом сказал неуверенно: «Ну… сложно сказать, наверное, все-таки шесть» – «Правильно!» – говорит инопланетянин, поднимайся на корабль!» Дошла очередь до кахетинца. Тот руки потирает, думает: если такие легкие вопросы, он тоже полетит, конечно. Инопланетянин спрашивает: «Сколько будет семь раз девять?» Обиженный кахетинец развернулся и пошел прочь, бубня себе под нос: «Так бы сразу и сказал, что не собираешься меня брать!»

– Принято считать, что юмор – это положительные эмоции. Но юмор существует и в кризисное время, мы с вами уже говорили об этом. Кахетинцы и война, например, это было обыграно уже много раз, один только шедевр Резо Чхеидзе «Отец солдата» чего стоит...

– И тем не менее эта тема обыгрывается и в мирное время. Бой идет тяжелый, голову не высунуть из окопа. Кахетинец тоже из окопа стреляет. И вдруг увидел медсестру: «Сестра! Сестра! Скорее, сюда!» Прибегает медсестра взволнованная: «Тебя что, ранили?!» – «Нет, не ранили, но когда ранят, где мне тебя искать? Посиди здесь…»

– Батоно Гурам, многие исследователи фольклора считают, что национальный юмор всегда нравственный. Тем не менее в анекдотах сплошь и рядом есть переход за грани дозволенного. Насколько допустима или считается нормой в грузинском фольклоре такая вольность?

Анекдот рассчитан на тонкость восприятия и интеллект человека, это своеобразная проверка остроты ума

– Это уже не анекдот. Нет, в настоящем фольклоре этого нет. И я очень не люблю вульгарные анекдоты, никогда их не рассказываю и не считают народным творчеством. Анекдот рассчитан на тонкость восприятия и интеллект человека, это своеобразная проверка остроты ума – и рассказчика, и слушателя. А когда идет поток нецензурщины, это уже не анекдот, о смысле не думаешь, это только режет слух.

– В некоторых районах Грузии были популярны т.н. капия и шаири, когда под музыку, под народные инструменты, а иногда вообще без музыкального сопровождения люди перекидываются четверостишьями, и это похоже на словесный поединок – чья шутка будет острее. Там тоже много элементов народного юмора и даже насмешки. Вот этот жанр можно все еще назвать популярным в Грузии?

– Да, в особенности на крайнем востоке Кахетии, где и сейчас в сопровождении народного инструмента пандури исполняют «шаири». И в Картли тоже. А в горах, например, в Пшав-Хевсурети, больше распространена «капия» – это рожденные экспромтом юмористические или саркастические четверостишья, в отличие от «шаири», которые уже исполнялись кем-то и даже были записаны.

– А как сегодняшние молодые люди на это смотрят? Вряд ли этот фольклорный жанр популярен среди них, мне так кажется…

– Представьте себе, что да, популярен. Особенно в последние годы. Можете проехать по вечернему Телави и встретить небольшие группы молодых людей, которые собираются и поют «шаири». Не представляете себе, как это радует!

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях