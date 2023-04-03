Президент Литвы о Грузии: давление на СМИ и НПО – «не путь к укреплению демократии»

В Вильнюсе состоялся совместный брифинг президентов Литвы и Грузии Гитанаса Науседы и Саломе Зурабишвили.

Науседа, в частности, заявил, что Литва и литовский народ последовательно поддерживают стремление Грузии к европейской интеграции. Кроме того, Литва поддерживает стремление Грузии углубить отношения с НАТО.

«Мы будем усиливать поддержку, чтобы вы сами могли выбрать альянсы – без вмешательства внешних сил. Литва поддерживает территориальную целостность Грузии», – сказал Гитанас Науседа.

Он поздравил народ и президента Грузии с тем, что в прошлом году была признана европейская перспектива страны.

«Мы искренне желаем Грузии успехов, чтобы она достигла своей цели и стала членом Евросоюза», – отметил Науседа.

Он добавил, что путь к вступлению в Евросоюз не является коротким и легким.

«Это путь преобразования страны, это четкие и ощутимые реформы, которые приносят пользу благосостоянию граждан страны», — сказал президент Литвы.

Гитанас Науседа считает, что европейская перспектива Грузии станет консолидирующим фактором для правительства Грузии при проведении реформ.

При этом он упомянул «политически мотивированные дела, давление на СМИ и неправительственный сектор», заявив, что это – «не путь к укреплению демократии и стойкости граждан».

По словам Науседы, темой обсуждения на встрече с президентом Грузии была война России в Украине, которая вызывает дестабилизацию в регионе и на Южном Кавказе.

Он считает, что экономические санкции против России снижают «способность агрессора продолжать достижение империалистических целей».