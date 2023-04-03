Есть такая расхожая фраза: «Волки – санитары леса», поскольку они уничтожают самых слабых и больных животных. А шакалы поедают падаль… Так-то оно так, но это когда речь идет о дикой природе. В Абхазии же в послевоенные десятилетия сложилась иная ситуация - волки и шакалы приходят к жилищу человека за легкой добычей. Директор Института экологии республики Роман Дбар отмечает, что дикие животные – косули, кабаны, зайцы и так далее – способны избегать хищников и не так легкодоступны, как домашние птица, крупный и мелкий скот. И, по его мнению, охотники не могут перебить слишком много зверей – в какой-то момент напуганные животные, которые до этого безнаказанно ходили кормиться по селам, перестанут это делать.

От крестьян же не раз приходилось слышать жалобы, что многие в селах не хотят уже разводить коров и кур, ибо шакалы и волки истребляют домашнюю живность.

Но из СМИ довелось узнать, что предпринятые меры борьбы с опасными хищниками вызвали возмущение среди части населения, которая выступила против отстрела и обвинила власти в неготовности найти другие, более гуманные методы решения проблемы. Некоторые наблюдатели высказывали мысль, что в головах таких людей смешались разные темы: отстрелы в городах бродячих собак и отстрелы крупных вредителей сельского хозяйства.

С вопроса об этой странной реакции и начался наш сегодняшний разговор с главным ветеринарным врачом республики Романом Джопуа. Вот что он сказал:

Две с половиной тысячи рублей человек на руки получает за убитого шакала – тут много заинтересованных оказалось, и очень быстренько эти деньги закончились

«Ну, кто был против – я их не видел. Говорят, что в интернет выкладывают. Говорят об этом и мои коллеги… Если бы кто-то другой говорил, я бы, может, и не поверил, что интернет буквально заполнился такими словами: что, мол, вы умеете, кроме как убивать? И так далее, и тому подобное. Ну, это меньшая часть общества, я так предполагаю. Таких недалеких людей у нас немного все-таки, я надеюсь. Если это из каких-то гуманных соображений, что волков, шакалов жалко, то, наверное, крестьян должно быть более жалко и домашних животных, которых они жрут, грубо говоря. А какой другой способ они предлагают, я не знаю. Я не полностью владею всей информацией, что дальше собиралось делать правительство. Та сумма, что они выделили, эти деньги быстро закончились. Премьер-министр дал указание дальше отстрел не продолжать. Из чего исходили в данном случае? Я понял так, что и эти высказывания в интернете сыграли роль, и то, что распоряжение об отстреле на данную сумму уже выполнено. Две с половиной тысячи рублей человек на руки получает за убитого шакала – тут много заинтересованных оказалось, и очень быстренько эти деньги закончились.

– У меня такой еще вопрос: почему в восточных районах Абхазии отстрел проходил гораздо активнее? В Бзыбской Абхазии почти и не было…

Вот этих хищников – шакалов и волков – в Абхазии уже больше, чем людей. Это я однозначно заявляю

– Пять шакалов только убито во всей Бзыбской Абхазии, а в одном Очамчырском районе – 177 шакалов и пять волков. Почему так – легко объяснимо. Потому что основная масса лесных хищников именно там скопилась. Там много пустых населенных пунктов, много пространства, лесов непроходимых, то есть там более вольготно чувствуют себя шакалы и волки. Это основная причина. Ну, и кроме того, там еще большая нужда в финансах, я бы добавил. Может, я ошибаюсь, но источников дохода там в разы меньше, чем в западной Абхазии. Это известно всем… Вот этих хищников – шакалов и волков – в Абхазии уже больше, чем людей. Это я однозначно заявляю. Нет ни одной семьи в Очамчырском районе, кого бы это не коснулось. Представьте себе: у одного одну корову сожрали, у другого – трех, еще у одного – четырех».

В какой мере мартовский отстрел решил проблему резкого ограничения численности лесных хищников? Роман Джопуа говорит:

«205 шакалов – это вообще ни о чем не говорит. Если это делать ежегодно, какой-то положительный эффект будет. Но 205 шакалов и пять волков – это менее 1% численности хищников, которое мы имеем… Правда, я думаю, что как минимум еще столько их было уничтожено. Есть много охотников, которые в силу своей обеспеченности денег вообще не ждут, просто так убивают из-за того, что шакалы наносят такой вред животноводству».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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