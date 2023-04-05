Ромео Хугаев назначен главой цхинвальской администрации

Бывший президент США Дональд Трамп не признал себя виновным по 34 пунктам обвинения в совершении тяжких преступлений. Об этом заявил, выступая во вторник вечером в Мар-а-Лаго, в своем поместье на юге Флориды. Бывший президент вернулся во Флориду из Нью-Йорка, где во вторник днем прошло судебное слушание, которое положило начало первому в истории уголовному процессу над американским президентом.

«Это вмешательство в выборы, – заявил Трамп, обращаясь к своим сторонникам. – Я никогда не думал, что в Америке может произойти что-то подобное. Единственным преступлением, которое я совершил, была бесстрашная защита нашей страны от тех, кто стремится ее уничтожить».

Как пишет Голос Америки, Трамп обвинил окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга в том, что тот пытался возбудить уголовное дело против него, «прежде чем он что-либо узнал обо мне». Экс-президент также сказал, что судья Хуан Мерчан «ненавидит Трампа».

Различные юридические трудности могут осложнить жизнь Трампа, если он снова будет баллотироваться на пост президента от республиканцев в 2024 году.

«Сейчас происходит массовое вмешательство в выборы в беспрецедентных масштабах», – сказал он.

Ранее Трамп провел около часа в зале суда на Манхэттене, куда он добровольно явился, чтобы предстать перед судом по обвинению в выплате денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс в 2016 году.

Трамп отверг все обвинения, заявив о своей невиновности. Он был освобожден из-под стражи без каких-либо ограничений.

В своем сообщении в принадлежащей ему соцсети Truth Social, опубликованном на обратном пути во Флориду, Трамп подтвердил, что выступит с речью в 20:15 по местному времени и назвал слушание в суде «шокирующим».

«Практически каждый эксперт в области права говорит, что здесь нет дела, — написал он. — Ничего противозаконного сделано не было».

Экс-президента обвиняют в фальсификации бизнес-документов, в том числе тех, которые, предположительно, были намеренно использованы в интересах налогообложения.

Судья Хуан Мерчан заявил, что судебное разбирательство потенциально может начаться в январе 2024-го — за месяц до начала президентских праймериз, — хотя адвокаты Трампа хотят, чтобы судебное разбирательство было перенесено на весну следующего года.

«Сегодня мы подтверждаем нашу торжественную обязанность обеспечить равенство всех перед законом», — сказал журналистам окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэгг –демократ, который столкнулся с резкими нападками со стороны Трампа и его семьи.

Республиканец Дональд Трамп, дважды подвергавшийся импичменту, стал первым действующим или бывшим американским президентом, которому предъявлено уголовное обвинение.

Полиция выстроилась вдоль улиц, а вертолеты гудели в небе, пока кортеж Трампа направлялся в суд. Это путешествие освещалось в прямом эфире по телевидению, хотя телеоператоры на само слушание допущены не были.

Трамп утверждает, что он стал жертвой «политического преследования», при этом использует процесс, чтобы активизировать сторонников и собрать миллионы долларов для своей новой заявки на участие в президентской гонке.

Сотни людей собрались возле здания суда на Манхэттене. Протестующие, выступающие за Трампа, в кепках с надписью MAGA и в одежде, украшенной изображениями американского флага, выкрикивали оскорбления в адрес своих противников.

Лагерь противников Трампа развернул плакаты с надписью «Трамп все время лжет» и скандировал «Арестуйте его!»

Фанаты Трампа размахивали флагами с лозунгом «Трамп или смерть».

В то время как республиканцы в основном сплотились вокруг Трампа, президент Джо Байден, помня об обвинениях Трампа в том, что судебная система становится политическим «оружием», воздерживается от обвинений в адрес своего бывшего соперника.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Байден «посмотрит новости, когда у него будет минута времени». По словам Жан-Пьер, процесс над Трампом не интересует действующего главу государства.