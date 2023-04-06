Визовые санкции США против грузинских судей. Реакции

Правящая партия «Грузинская мечта» раскритиковала решение США ввести визовые санкции в отношении высокопоставленных грузинских судей.

«Ноль доказательств. Нет доказательств. Это несерьезно», – сказал лидер партии Ираклий Кобахидзе в эфире телекомпании «Имеди».

«Существует политический интерес во вмешательстве в деятельность независимой судебной системы Грузии», – добавил Кобахидзе.

Он отметил, что один из главных вопросов состоит в том, какие силы стоят за заявлением Блинкена и кто кладет ему на стол «такую информацию».

Как пишет агентство «Новости-Грузия», решение прокомментировал и депутат Дито (Дмитрий) Самхарадзе, известный своей эмоциональностью.

«...Решение не пускать наших судей в Америку – несправедливость, цинизм, и тяжелейшее оскорбление Грузии! Войны все равно не будет!!! Режим Саакашвили не вернется!!! Никто не сможет украинизировать и поджечь нашу страну!» – написал он в соцсети.

Решение Госдепа прокомментировал попавший под санкции судья Мурусидзе. Он сказал, что живет честно и санкции несправедливы, но запрет на въезд в США «как-нибудь переживет» и «коленки не трясутся». Также он заявил, что идет попытка захвата со стороны США «государственной системы Грузии».

Реакция оппозиции:

Гига Бокерия, «Европейская Грузия»: «Это беспрецедентно и подтверждает масштабы политической коррупции в Грузии при действующем режиме».

Партия «Лело»: «Впервые в истории грузино-американских отношений Госдеп США применил санкционный механизм. Мандат доверия «Мечте» на Западе исчерпан».

Георгий Гахария, «За Грузию»: «Это четкий сигнал о том, что ответственность будет персонализирована для всех, кто подрывает грузинскую демократию и верховенство закона. Пора уже Иванишвили выйти и взять на себя личную ответственность».

Накануне Государственный департамент США объявил санкции против нескольких председателей судов и членов Высшего совета юстиции Грузии. Михаил Чинчаладзе, Леван Мурусидзе, Ираклий Шенгелия и Валериан Церцвадзе названы в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена лицами, «подрывавшими верховентство закона и веру общества в судебную систем у Грузии». Визовые ограничение для четверых грузинских судей введены «в связи с их причастностью к крупномасштабной коррупции».