Заголовок: «Марк Цукерберг закрывает Фейсбук!»

Статья: Каждый вечер Марк Цукерберг закрывает окно браузера и ложится спать.

(Просто шутка)

Я уже долго и плодотворно тружусь в социальной сети в качестве потребителя. К счастью, социальная сеть для меня является не нормой жизни, а только развлечением, хотя, могу сказать, что развлечение развлечением, а кое-какую пользу я из социалки поимел. Я подружился с красивыми и интересными людьми, восстановил старые контакты и даже периодически получаю небольшие подработки.

Я себя отношу к категории «блогера», может, не очень крутого и популярного, но какой-то узкий круг почитателей моих скромных постов я, сам того не планируя, смог вокруг себя собрать. И могу без ложной скромности заявить, что уже есть определенная категория людей, которые ждут мои немудреные заметки, и если я долго не шевелюсь, то некоторые из них с тревогой подносят зеркальце к моим губам, дышу я или уже нет?

Насчет зеркальца я, как вы поняли, выразился фигурально.

Я не имею право на нытье, что, мол, Фейсбук, полностью меня захватил, что он поглотил все мое время, мысли и чувства и что если, не дай бог, Марк Цукерберг решит вытащить розетку из сети и обесточить свое детище, то я умру и погибну. Нет, это не так, и кроме Фейсбука у меня довольно насыщенная жизнь и есть масса других интересов: кулинария, гуляние в дождь под дырявым зонтиком, написание мемуаров, а также собирание спичечных этикеток, что по-мудреному зовется филуменией.

Я часто пишу и говорю, что в Фейсбуке многое мне нравится, но кое-что не нравится. Не нравится потому, что мне это не по душе и непонятно. А то, что непонятно, не может нравиться, как это изрек кто-то из мудрых, не помню уже кто. Например, мне непонятно, почему надо с завидным постоянством выкладывать свои фотки, которые по большому счету совершенно не отличаются друг от друга. Да, вчерашние фотки совершенно такие же, как сегодняшние, и будут аналогичны завтрашним. Но их выкладывают, в особенности это делают представительницы прекрасного слабого пола. Но, наверное, хорошо, что мне это не понять, потому что я не представитель прекрасного пола. Хотя какое мне дело, кто что выставляет? Стенка у всех своя, хотят, пусть фотки вешают, хотят – белье, а хотят – мысли мудрых людей. Но раз я сам так не делаю, мне это кажется неправильным.

Очень примитивно, конечно, я мыслю, но что делать, не я такой, мысли у меня такие.

Меня также не перестают удивлять публичные поздравления друг друга близких, даже ближайших родственников с разными юбилейными датами. Если бы меня с моей «днюхой» публично на стенке Фейсбука поздравила бы моя дщерь, или сестра, или тетя, то я ей непублично высказал бы свое недовольное удивление. Слава богу, близкие и родные у меня понятливые и такие промахи не допускают.

Но это тоже не самое удивительное. А более тревожное для меня явление, когда пользователи ФБ на своих стенках начинают говорить с усопшими родственниками, близкими, друзьями и знакомыми. Вот тогда мне чуть-чуть становится страшно. Мне хочется как-то понять и объяснить подобное действо. Но я еще не дорос до этого.

Я понимаю, когда речь идет о какой-нибудь знаковой фигуре – об известном музыканте, писателе, артисте и т.д. Я сам иногда на дни рождения таких личностей выкладываю их фотки и пишу какие-то мои мысли насчет их творчества. Но я не общаюсь к ним напрямую. Я, к примеру, не пишу «Ах, Джо Дассен, как жаль, что тебя нет с нами! Вот будь ты с нами, было бы намного лучше» и т.д. До этого еще не дошло. А если дойдет, то тогда мне надо будет уже идти к специалисту по психоневрологическим отклонениям, покорно ложиться на диван и начинать вспоминать свое прошлое со времен распашонок.

По-моему, высказывать сожаления по поводу ухода родственников или друзей на своей стенке, обращаясь непосредственно к ушедшему, – это уже перебор. Разве не так? Или это нормально? Не знаю!

– Бабушка, заведи себе аккаунт на Фейсбуке, чтобы общаться с друзьями.

– Внучек, мне 87 лет, для того чтобы общаться с друзьями, мне нужен не Фейсбук, а доска для спиритических сеансов!

(Просто шутка)

Как говорил покойный Гамлет своему другу, в переводе Бориса Пастернака: «Гораций, много в мире есть того, что вашей философии не снилось».

И в Фейсбуке, и в других социальных сетях тоже есть своя специфическая философия, которая мне не снилась, и что тут плохого?

Наверное, ничего.

Но я пишу о своих непонятках, так что извиняйте меня.

Я давно уже перестал удивляться, что члены действующего правительства и существующей оппозиции обращаются к своим гражданам через социальную сеть. Впервые я об этом серьезно задумался, когда, будучи президентом, Дональд Трамп через Твиттер высказывал свои мысли и размышления. Вот тогда я подумал: если руководитель самого могущественного государства так может поступать, то чем мы хуже? И перестал удивляться, когда наш какой-нибудь министр или член правительства на своей стенке писал что-то директивно-руководяще-разоблачительное. Если старшему брату можно, то можно и нам, младшеньким.

И вот тут я хочу плавно перейти к одной особенности нашей фейсбучной жизни: есть какие-то события, происходящие во внешнем или во внутреннем мире, которые более или менее интересны нашему обществу. К таким событиям относится: землетрясение, футбол, погодные условия, значимые политические события и др.

Я вам не скажу за всю двухмиллиардную социальную сеть, я отвечаю только за те посты, которые попадаются мне на глаза. Их кладут мои многочисленные «френды», а количество их около пяти тысяч. Так вот, уже стало обычным явлением, когда случается более или менее особенное событие, оно сразу отмечается почти у всех на стенках. Выигрыш итальянского футбольного клуба «Наполи», в котором играет наш талантливейший молодой футболист Хвича Кварацхелия, отзывается эхом почти у всех, кроме меня. Это не значит, что мне неприятна победа «Наполи», о существовании которого до появления там нашего Хвичи я не слышал. Нет, конечно. Я очень рад, что наш футболист в иностранном клубе проявляет чудеса мастерства, только мне не очень понятно, почему ВСЕ об этом должны писать. Но, наверное, радость по поводу победы уже почти нашей команды настолько велика, что всем хочется этим счастьем поделиться со всеми. И я также уверен: если завтра Кварацхелия перейдет играть, например, в турецкий «Бешикташ», то мы все пойдем за ним. И будем болеть за этот турецкий футбольный клуб, базирующийся в одноименном районе Стамбула, возле Босфора, около дворца Долмабахче.

Так же и с землетрясениями. Грузия находится в сейсмической зоне, и нас часто трясет. Трясет, к счастью, легенько. Но информация о трясках моментально появляется на стенке у всех (кроме меня). Ливень, снегопад, самум, ураган, великая засуха тоже у всех на кончике пера – т.е. на клавишах монитора. Я пытаюсь в этом разобраться, почему всем хочется писать об элементарных, обыденных, повседневных событиях? Когда трясет землю и возникают вопросы, ведь об этом можно сразу в сети прочитать: трясет ли ее на самом деле или это игры твоего желудка или кривоногого стола?

Но нет, пользователь ФБ не ленится броситься к клавиатуре и напечатать: «Люди, это было землетрясение?»

И ему хором, а то и по отдельности отвечают, кто во что горазд.

Один местный психолог после литра выпитого мне объяснил, что все это проявления публичного одиночества. Люди перестали общаться вживую, домашних телефонов у многих уже нет, а долго говорить по мобильному себе дороже. Вот и перешло общение по стенкам и комментариям. И, конечно, наверное, намного интереснее, когда на твой вопль «А у вас тоже идет дождь или это меня соседи заливают?», сразу несколько десятков сотоварищей отзывается. И сразу чувствуешь, что ты не один, а вас много, и вместе вы сила. А если есть сила, то ума особенно и не надо, как тоже кто-то из мудрых сказал.

И самое последнее событие, которое, как говорится, «взорвало интернет», – это четырехчасовый арест Дональда Трампа.

Событие, конечно, значимое для американского общества. Но, оказалось, не только для американского. Мои друзья тоже оказывается переживают за Трампа, за американскую демократию и американскую мечту. И почти все… ну, не все, конечно, но многие украсили свои стенки объявлением, что Трамп арестован.

Все, кроме меня.

Дело в том, что меня как-то это событие не очень взволновало. Что мне Трамп и что я ему?

Меня больше волнуют цены на животное масло, но спрашивать об этом публично на своей стенке я не буду. Просто встану и пройду в ближайший лабаз и там на месте увижу, подорожало или нет масло.

Но, может, это я такой нелюдимый и неконтактный? Может быть.

И все-таки хорошая вещь этот наш Фейсбук. Хорошая тем, что многое скрытное стало очевидным, и я по-новому стал относиться к некоторым старым знакомым. Некоторых полюбил еще сильнее, а с некоторыми распрощался. Фейсбук заменил глаза, зеркало души. И сам стал зеркалом, в котором отражается все скрытое.

Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи.

Арнольд Шварценеггер вырвал свою страницу из Фейсбука

(Просто шутка)

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

Подписывайтесь на нас в соцсетях