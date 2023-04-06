Агентство «Апсны-иахьа» публикует интервью с председателем СГБ Абхазии Робертом Киут. Он заявил, что «проводимая властями США, Великобритании и рядом стран Европы политика направлена на дестабилизацию ситуации в закавказском регионе и на вовлечение Грузии в военный конфликт с суверенными и независимыми государствами – Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия, тем самым открыв так называемый второй фронт с Россией».

Напомним, что на днях глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о том, что «Запад убеждает Тбилиси в том, что сейчас удобный момент вернуть контроль над Абхазией и Южной Осетией».

Председатель СГБ Роберт Киут уточнил, что анализ поступающей информации позволяет отметить, что «нынешнее руководство Грузии, несмотря на колоссальное давление на них, трезво оценивает ситуацию и не поддается на провокации по открытию «второго фронта» с Россией».

«В этой связи Служба государственной безопасности Республики Абхазия на непрерывной основе осуществляет получение, обработку и анализ упреждающей информации, находится в тесном контакте с коллегами из Российской Федерации, а также осуществляет мероприятия по совершенствованию уровня боевой и технической оснащенности своих сотрудников», – подчеркнул Роберт Киут.

Дипломатия – это очень деликатный и долгий процесс, требующий много человеческих и материальных ресурсов. Как и во всем остальном: строить очень сложно, а разрушить годами наработанные связи можно одним росчерком пера

Газета «Независимая Республика» публикует вторую часть интервью с послом по особым поручениям МИДа Абхазии Каном Тания. «Дальнейшее признание суверенитета Абхазии определяется тем, насколько о нас знают в мире, есть ли потенциал социально-экономического взаимодействия с тем или иным государством и, конечно же, частота общения и политическая конъюнктура в тех или иных странах. Учитывая весьма скудный бюджет на внешнюю политику Абхазии, мы не в состоянии охватить весь мир в короткие сроки, мы обычно опираемся на связи и контакты, наработанные в личном порядке либо имеющиеся у наших российских коллег. В этом смысле мы исходим из статьи 4 договора с Россией «о союзничестве и стратегическом партнерстве», где говорится о скоординированной внешней политике. Мне нравится напоминать, что дипломатия – это не торговля, где можно заплатить и купить желаемый товар (результат). Дипломатия – это очень деликатный и долгий процесс, требующий много человеческих и материальных ресурсов. Как и во всем остальном: строить очень сложно, а разрушить годами наработанные связи можно одним росчерком пера. Тем не менее намного важнее, чтобы об Абхазии, нашей культуре, богатой истории, кухне, языке, традициях знали как можно больше людей в мире, тогда естественным образом появится международное взаимодействие, которое со временем обязательно приведет к широкому международному признанию», – заявил Кан Тания.

Он считает, что в Абхазии кризис национальной идеи, идеологии. Дипломат пояснил: «Если в 1992-1993 годах наши старшие четко понимали, за что рискуют жизнями, то сегодня у нас нет понимания того, куда двигается государство. Каким мы видим Абхазию через 10-30-50-100 лет? Нет четко сформулированной идеологии, долгосрочной программы развития страны, не хватает целого ряда государственных доктрин. Недовольство властью – это нормальное явление в любом обществе. Сколько людей, столько и мнений. Если недовольство начинает превалировать, то оно, на мой взгляд, выражается в том, что проблемы накапливаются, а отсутствие пошаговой программы выхода из ситуации нет, и, соответственно, люди пребывают в непонимании того, как они будут решаться и чего ждать завтра».

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Телеканал «Абаза ТВ» подготовил специальный репортаж, посвященный Метину Сонмезу – создателю англоязычного сайта об Абхазии. Он черкес, уроженец Турции, последние 11 лет живет в Великобритании. Ему принадлежит идея создания и публикации книги «Серия размышлений об Абхазии 1992-2022». Она вышла в Великобритании в феврале этого года.

Основная задача издания – сбор и публикация разных точек зрения на Отечественную войну народа Абхазии. В сборник вошли статьи 39 авторов из разных стран, в том числе Абхазии, Грузии, Турции, Великобритании, США, Ирландии, Франции и Германии.

Метин Сонмез – создатель и единственный редактор англоязычного сайта об Абхазии. На www.abkhazworld.com публикуются новости абхазских СМИ, переведенные на английский язык. Есть разделы по истории, аналитические статьи, большой раздел, посвященный Отечественной войне народа Абхазии.

Для того чтобы Абхазия была более понятной для внешнего мира, необходимо больше сайтов на английском и других западных языках

«Абхазию плохо знают в мире. Основная информация представлена грузинскими источниками. Это не совсем корректно презентует вашу страну и ее историю. Вообще, очень мало сайтов с корректной информацией об Абхазии, ее жителях и проблемах, причем эти данные в основном на русском языке. Но главным языком интернета является английский, поэтому я и решил создать сайт www.abkhazworld.com. Мы должны признать большое значение информации. Для того чтобы Абхазия была более понятной для внешнего мира, необходимо больше сайтов на английском и других западных языках. Руководство страны и МИД республики должны серьезно отнестись к этому вопросу», – уверен Сонмез.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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