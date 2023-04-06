Бензопилой повредили «духовный символ Абхазии» – липу в селе Лыхны

Правящая партия «Грузинская мечта» раскритиковала решение США ввести визовые санкции в отношении высокопоставленных грузинских судей.

«Ноль доказательств. Нет доказательств. Это несерьезно», – сказал лидер партии Ираклий Кобахидзе в эфире телекомпании «Имеди».

«Существует политический интерес во вмешательстве в деятельность независимой судебной системы Грузии», – добавил Кобахидзе.

Он отметил, что один из главных вопросов состоит в том, какие силы стоят за заявлением Блинкена и кто кладет ему на стол «такую информацию».

Как пишет агентство «Новости-Грузия», решение прокомментировал и депутат Дито (Дмитрий) Самхарадзе, известный своей эмоциональностью.

«...Решение не пускать наших судей в Америку – несправедливость, цинизм, и тяжелейшее оскорбление Грузии! Войны все равно не будет!!! Режим Саакашвили не вернется!!! Никто не сможет украинизировать и поджечь нашу страну!» – написал он в соцсети.

Один из лидеров правящей партии Арчил Талаквадзе назвал решение США «категорически неприемлемым»

«Жаль, что наша дружба, стратегические отношения, дошли до того, что мы разговариваем друг с другом на языке санкций, я имею в виду Грузию и Соединенные Штаты Америки», – сказал Талавадзе в интервью «Рустави-2».

Решение Госдепа прокомментировал попавший под санкции судья Мурусидзе. Он сказал, что живет честно и санкции несправедливы, но запрет на въезд в США «как-нибудь переживет» и «коленки не трясутся». Также он заявил, что идет попытка захвата со стороны США «государственной системы Грузии».

Валерий Церцвадзе заявил, что он «категорически не согласен с обвинениями».

«Прошло шесть лет с тех пор, как я не нахожусь ни на судебной или любой другой государственной должности. Соответственно, упоминание меня, как судьи с бессрочными полномочиями, явно представляет собой сознательное искажение фактов», – написал он в соцсети.

Реакция оппозиции:

Гига Бокерия, «Европейская Грузия»: «Это беспрецедентно и подтверждает масштабы политической коррупции в Грузии при действующем режиме».

Партия «Лело»: «Впервые в истории грузино-американских отношений Госдеп США применил санкционный механизм. Мандат доверия «Мечте» на Западе исчерпан».

Георгий Гахария, «За Грузию»: «Это четкий сигнал о том, что ответственность будет персонализирована для всех, кто подрывает грузинскую демократию и верховенство закона. Пора уже Иванишвили выйти и взять на себя личную ответственность».

Накануне Вашингтон ввел визовые санкции в отношении высокопоставленных грузинских судей. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил их в «крупномасштабной коррупции». Въезд в США запрещен председателю Тбилисского Апелляционного суда Михаилу Чинчаладзе, члену Высшего совета юстиции Грузии Левану Мурусидзе, заместителю председателя Тбилисского Апелляционного суда Ираклию Шенгелия и бывшему судье Тбилисского Апелляционного суда Валериану Церцвадзе, а также членам их семей.