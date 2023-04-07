NYT: Пентагон ищет источник утечки планов подготовки наступления ВСУ

Пентагон ищет источник утечки секретных материалов о планах помощи Украине в преддверии готовящегося наступления украинской армии. Эти материалы появились в последние дни в твитере и телеграме, сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленных сотрудников администрации Джо Байдена.

В этих материалах содержатся сведения о составе и вооружениях, по крайней мере, части украинских подразделений, подготавливаемых к наступлению, есть информация о графиках доставки боеприпасов и военной техники. Из 12 бригад, о которых идет речь в документах, 9 оснащаются с помощью западных союзников Украины. Для их оснащения потребуется, согласно документам, 250 танков и 350 боевых машин пехоты. В документах, как отмечают собеседники газеты, нет планов наступления, планируемого украинским генштабом.

Часть документов, где, например, содержатся сведения о российских и украинских потерях, по словам источников New York Times, выглядит сфальсифицированными . В одной из таблиц уровень российских потерь оценивается в 17,5 тысяч убитыми, украинских - в 71,5 тысяч, что противоречит данным Пентагона о почти 200 тысячах убитых и раненых российских военнослужащих и более, чем 100 тысячах убитых и раненых украинских военных.

New York Times называет утечку этих документов крупнейшим из ставших достоянием гласности успехов российской разведки с начала вторжения российской армии на украинскую территорию. Собеседники газеты подчеркивают, что многие из этих сведений уже устарели, они описывали ситуацию на начало марта. Тем не менее, в Москве смогут почерпнуть немало полезной информации из этих данных. Например, там указывается уровень расходования боеприпасов для ракетных систем HIMARS, из чего можно сделать вывод об их использовании украинской армией.

Известно, что в начале войны Киев отказывался делиться с Вашингтоном своими планами из-за опасений по поводу утечки этой информации. В последние месяцы кооперация в области военного планирования между двумя странами расширилась. Подобная утечка наверняка негативно скажется на этом процессе.