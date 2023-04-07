Вчера около восьми-девяти вечера абхазский сегмент соцсетей был взбудоражен коротким видеороликом, на котором вкруговую снят глубокий порез бензопилой по окружности ствола кавказской липы в селе Лыхны. Просматривая в то время свою фейсбучную ленту, я убеждался, что такого внимания к произошедшему еще не было – этот видеоролик репостил каждый второй пользователь, что-либо размещавший на своей странице в ФБ. Выкладывались и сообщения СМИ, в которых приводились мнения биологов о дальнейшей судьбе дерева, сообщалось, что на место происшествия выехали представители властных структур, в том числе премьер-министр Александр Анкваб.

Человек, далекий от абхазской действительности, может, наверное, и удивиться: почему так много шума и эмоций из-за поврежденного дерева? Но тут надо хотя бы мало-мальски знать историю Абхазии. И дело не только и не столько в древности дерева (большинство авторов постов и комментаторов говорило о том, что ему более ста пятидесяти лет, а вице-президент Академии наук Абхазии, ведущий абхазский ботаник Сергей Бебия утверждает, что двести лет), а в том, что это место для абхазов является исторически очень важным, даже сакральным.

В нынешнем феврале «Эхо Кавказа» рассказывало о Дурипшском крестьянском многодневном сходе 1931 года, когда в один из дней его участники собирались и в Лыхны, и вообще об истории абхазских народных сходов, которые не надо путать с политическими митингами последних десятилетий. Так вот, чаще всего понятие «народный сход» связывается в Абхазии с Лыхнаштой, или, как говорят на русском, Лыхненской поляной – просторной, больше футбольного поля, травянистой площадкой, с одной стороны к которой примыкает древний православный храм, а с другой – развалины дворца владетельного князя Абхазии, разрушенного после Лыхненского восстания 1866 года, и нынешний сельский Дворец культуры. Кстати, один автор, Алексей Губаз, поэтому настаивал в свое время в печати, что ее надо называть на русском не поляной, а Дворцовой площадью. Именно там, у этих дворцов, бывшего и нынешнего, и возвышается липа.

Именно здесь проходил многотысячный сход 18 марта 1989 года, принявший Лыхненское обращение к руководству СССР, именно здесь, под этой липой, стоял Владислав Ардзинба в октябре 1992 года и обращался к участникам народного схода, протестовавшего против действий в Абхазии войск Госсовета Грузии. Кстати, фотоснимок схода, где Владислав с соратниками стоят под этим деревом, тоже выложили сегодня в Фейсбуке.

Так что же случилось с липой? Как сообщалось в СМИ, вечером 5 апреля жители близлежащих к Лыхненской поляне домов слышали звуки работающей бензопилы, но не могли и представить, что кто-то может пилить древнюю липу. Начальник Гудаутского ОВД Зосма Гицба сообщил, что правоохранители выехали на место, всех опросили и проводятся следственные мероприятия. Квалификацию этого дела еще предстоит определить совместно с прокуратурой. Произошедшее вероятно будет квалифицироваться как вандализм, за который может последовать уголовная ответственность. Он добавил, что к расследованию произошедшего подключены все правоохранительные службы страны, так как место, где произошел этот инцидент, и само дерево обладают исторической значимостью для Абхазии.

По словам директора Института экологии Романа Дбара, дерево, скорее всего, не выживет. «Сейчас происходит весеннее сокодвижение, и, судя по глубине пореза, вероятность, что липа выживет, мала», – сказал он. И добавил: «Лыхненская поляна – историческое место. На ней, возле этого дерева, собирался народ при принятии судьбоносных решений для страны. Оно символизирует стойкость и дух народа».

Такого же мнения придерживается и Сергей Бебия: «Дерево придется спилить, иначе оно высохнет в течение года. Если спилить, то есть вероятность, что оно еще пустит новые побеги».

Но некоторые интернет-комментаторы делились народными методами борьбы за спасение липы. Например, Надежда Лютахина – подробным рецептом использования садового вара: «Я бы не стала приговаривать к смерти дерево, стоит побороться».

Как рассказал главный лесничий Рицинского национального парка Тенгиз Джергения, можно из молодых черенков дерева сделать «мостики», которые будут передавать питательные вещества из нижней части в верхнюю в период сокодвижения.

Что касается мотивов совершенного, то тут все комментаторы были едины в том, что это «плевок в душу народа». Но если одни увидели в этом некую спланированную акцию: «Во что бы то ни стало надо найти организаторов», то другие утверждали, что не надо выстраивать конспирологических версий, чаще всего там, где их ищут, обнаруживается просто чья-то дурь: «Все бесхозное, что где пилят, никому нет дела».

Сегодня я позвонил известному абхазскому историку Сослану Салакая, который в свое время рассказывал «Эху Кавказа» о Лыхненском восстании. И первым делом решил уточнить у него:

«Во время Лыхненского восстания эта липа была там уже?

– Да, была. Там, у нее, проводились народные суды, ораторские состязания… Так что ей действительно двести лет.

– Кстати говоря, такая же липа растет на другом краю этой поляны, у церкви.

– Да, да. Там две липы. Кто-то однажды написал, что там дуб, и стали так указывать. Но на Лыхнаште растут кавказские липы.

– Ну, как вы думаете: что там могло случиться такое? Сейчас все гадают.

– Не знаю. Скорее всего, это что-то вроде провокации. Скорее всего. Иначе как: по глупости, по незнанию кто бы мог это сделать?

– Но провокация – в чем ее смысл, против кого она направлена?

– Ну, вы знаете, многие придают сакральный смысл… Может, это слишком конспирологическая теория, но просто так… Кому это может в голову прийти, и чтобы никто не видел!»

Сегодня в фейсбучной ленте увидел большой снимок с народом, стоящим на фоне той самой липы, и подписью: «На Лыхнаште с утра собираются люди».

Вот несколько последних интернет-комментариев:

«С помощью этого дерева наш народ поднимается к духовному просветлению. Люди молятся там. Это насколько нужно было быть без мозгов, чтобы поднялась рука на такое»;

«Думаю, это знак от наших недругов! Означает – мы так подпилим ваше государство!»;

«Душа болит. Эти полосы на дереве, как ножом по сердцу. В голове просто не укладывается – как, зачем и за что? Это не будет прощено тому, кто сделал».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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