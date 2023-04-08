Движение через Рикотский перевал восстановлено в особом режиме

Департамент автодорог Грузии сообщил о возобновлении с 8 апреля движения через Рикотский перевал.

Дорога через перевал, которая была закрыта с 30 марта из-за угрозы оползня, имеет ключевое значение - она связывает западную и восточную часть Грузии. Все это время машины направлялись через дорогу Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони, что значительно увеличивало время в пути, пишет агентство «Новости-Грузия».

Движение на Рикоти восстановлено в специальном режиме в целях безопасности – одновременно будет идти постоянный контроль над потенциальной зоной оползней на 149-м км международной автомобильной дороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (перевал Рикоти).

Для легковых машин движение разрешается: с 07:00 до 19:00 от 114-го км (развязка Ахалсопели) до Зестафони автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе.

Для грузового транспорта: с 21:00 до 06:00. Под строгим контролем патруля, с интервалами, остановки на участке запрещены. Движение будет односторонним, патруль через определенные промежутки времени будет менять направление.

Кроме того, движение автотранспорта любого типа на участке тоннель Рикоти-поселок Хеви должно осуществляться в безостановочном режиме.

Легковые автомобили могут в любое время также использовать 109-километровый маршрут Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони.

Изучение процессов в зоне оползня продолжается, идет разработка проекта профилактического укрепления склона, отмечает департамент автодорог.