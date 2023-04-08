Тбилисский театр им. Грибоедова отказывается от финансирования из России

Русские театры из 10 стран получат финансовую поддержку от РФ в 2023 году. В их числе – Государственный академический русский драматический театр им. Грибоедова в Тбилиси. Об этом сообщила статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, передает ТАСС.

Манилова отметила, что финансовая поддержка зарубежных русских театров осуществляется по двум направлениям: закупка самого современного театрального сценического оборудования и поддержка премьерных постановок. «5 млн рублей – на оборудование, 5 млн рублей – на постановки», - пояснила она. 5 млн рублей – это порядка 60 тысяч долларов по нынешнему курсу.

Получателями финансирования, помимо тбилисского театра им. Грибоедова станут, в том числе, театры на оккупированных территориях Грузии: Русский театр драмы им. Искандера в Сухуми и Юго-Осетинский драматический театр им. Хетагурова в Цхинвали.

Замминистра культуры РФ уточнила, что источником финансирования русских театров зарубежья будет автономная некоммерческая организация «Русские сезоны».

В пресс-службе театра им. Грибоедова сообщили грузинской службе Радио Свобода, что они не намерены получать российскую финансовую субсидию, о которой говорила замминистра культуры России.

"Мы не собираемся принимать!" - так ответили в Грибоедовском театре на вопрос Радио Свобода об их отношении к российской финансовой помощи. В пресс-службе театра рассказали, что российская сторона не поддерживала с ними связь до обнародования этой информации, а о выделенной финансовой помощи они узнали из СМИ.