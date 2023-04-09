Президент наградила Нану Махарадзе и Нану Малашхия орденами Чести

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила орденами Чести Нану Махарадзе - за твердую гражданскую позицию в национально-освободительной борьбе Грузии и поднятии патриотического духа общества, и Нану Малашхия - за проявленную твердую и активную гражданскую позицию в борьбе за европейское будущее Грузии, сообщает Общественный вещатель.

«Хочу пригласить двух человек - Нану Махарадзе, фотография которой перешагнула границы и для всего мира она является лицом 9 апреля. Вторая – Нана Малашхия, которая стала лицом европейского будущего Грузии и преодолела границы. Этим мы показали миру, что такое Грузия, чего хочет Грузия и чего хотят грузинские женщины.

Я также хотела бы сказать, что эта награда не является личной, она посвящена женщинам 9 апреля, а также всем женщинам, которые боролись за независимость и будущее Грузии», - сказала Саломе Зурабишвили.