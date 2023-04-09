Перед парламентом Грузии проходит акция «Вместе - в Европу», организованная ЕНД

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили опубликовал большой текст в Facebook с комментарием относительно санкций Госдепа США в отношении четырех судей, партнерства Грузии и США, а также противостояния против Кремля, пишет SOVA.

«Наш народ пошел на большие жертвы на пути борьбы за свободу. Приближается 9 апреля, один из выдающихся дней этого пути. С тех пор мы прошли немало девятых апреля, многие герои пожертвовали собой ради достижения цели. Сегодня мы снова на распутье. Американский 6-й флот после героического сопротивления нашей армии в августе 2008 года спас государственность независимой Грузии. Конечно, решающий вклад в это внес приезд Леха Качиньского, Ющенко и трех лидеров стран Балтии».

Саакашвили напомнил, что в Грузии бывали два вице-президента США и два будущих президента. Предложил также вспомнить национального героя Грузии Джона Маккейна (звание присвоено в 2010 году) и его смелое заявление в августе 2008 года, которое услышал весь мир - «Сегодня мы все грузины».

«Они матерят мою Америку, которая вместе с тысячами других грузин учила меня бесплатно. Нам всем нужно опомниться и встать на правильную сторону истории. Не позволим им плевать в ту чашу, из которой мы пили воду все это время. Они тянут нас в пропасть и нищету, и следовать ли за ними, решать каждому из нас - погибнем ли сами и погубим ли страну, или же встанем вместе, создадим движение сопротивления, основанное не на партийной принадлежности или воспоминаниях прошлого, а на нашем грузинском гене, любви и неутомимом стремлении к свободе.

Введя санкции, Америка поддержала нашу борьбу в марте. Если мы выйдем мощнее, поддержка будет в десятки раз сильнее. Америка любит народы, которые борются за свою свободу, и считает своим долгом помогать им. Во время «Революции роз» нас сначала не поддержали, и только когда увидели, что мы не отступим, поддержали, включая президента.

В 2008 году флот прислали только после того, как увидели героизм нашей армии, увидели, что я не покинул столицу, а наоборот, настойчиво и непрекращающимися звонками убеждал Буша в необходимости помощи. Даже сейчас я слышу голос вице-президента Чейни: «Ты ведь не думаешь, что на корабле правда питьевая вода?». Все это произошло после того, как они увидели множество людей на улице.

То же самое произошло в Украине в прошлом году. Если мы противостоим попыткам Кремля убедить нас в том, что мы всего лишь нация хинкальщиков, и мы поверим, что мы не маленькая деревня, а у нас – прошлое, которым можно гордиться и большое будущее, что мы должны вернуть себе Абхазию и Цхинвали в ближайшем историческом будущем, тогда давайте все вместе встанем, как тогда, 9 апреля, чтобы спасти Грузию и свою свободу», - написал в соцсети Саакашвили.