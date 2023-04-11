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Казахстан планирует нарастить поставки своей нефти через Азербайджан
Казахстан планирует увеличить объём поставок нефти через Азербайджан, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на брифинге в Астане по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.
«Как вы знаете, благодаря нашим договорённостям в этом году через Азербайджан состоялась отправка первой партии казахстанской нефти. Следующий шаг — увеличение объёмов поставок и придание им долгосрочного, стабильного характера», — сказал Токаев.
По его словам, большое значение имеет эффективная реализация «дорожной карты» по развитию Среднего коридора на 2022–2027 годы.
«Мы согласились, что важно в полной мере использовать возросший интерес к данному маршруту и привлечь к его инфраструктурному развитию третьи страны», — заявил Токаев.
По словам казахстанского президента, эти меры и взаимодействие с международными партнёрами должны гарантировать «стабильную и оперативную» доставку грузов по направлению Восток — Запад.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Казахстан утром 10 апреля. B аэропорту Астаны его встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Визит президента Азербайджана в Астану состоялся через несколько месяцев после того, как Казахстан впервые отправил из порта в Актау в Баку нефть с месторождения Кашаган через Каспийское море. Азербайджанское каспийское морское пароходство сообщило, что на танкер было загружено 6,9 тысячи тонн сырой нефти.
Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), известный как Средний коридор, — сеть автомобильных и железных дорог и портов протяжённостью примерно 6500 километров, которая берёт начало в Китае, пролегает через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее через Турцию и Украину — в Европу.
В феврале этого года тогда вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов сообщил, что Казахстан рассчитывает на увеличение экспорта нефти через Азербайджан до 15 миллионов тонн. C этой целью была создана рабочая группа по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута в части экспорта нефти.
Другие новости дня
На Западном берегу тысячи солдат и полицейских охраняли марш протеста
Тысячи израильтян приняли участие в марше протеста по направлению к бывшему еврейскому поселению Эвьятар (Западный берег Иордана). В шествии участвовали семь министров кабинета и депутаты Кнессета. Израильские СМИ считают марш отражением курса действующего израильского правительства, которое называют «самым правым в истории», информирует «Евроньюс» и другие западные СМИ.
Участников акции на всём протяжении маршрута находились под охраной тысяч солдат и полицейских. Два года назад форпост еврейских поселений был признан незаконным и расселён. Участники протестов настаивают на его легализации и возвращении поселенцев.
Ситуация накалилась после конфликта, вспыхнувшего на прошлой неделе на Храмовой горе. Тогда израильская полиция штурмовала мечеть Аль-Акса. Десятки человек пострадали, сотни были задержаны.
В понедельник израильские солдаты застрелили палестинского подростка во время операции в Иерихоне.
Израильские правоохранительные органы объяснили свои действия тем, что необходимо было обеспечить безопасность мусульман и иудеев в те дни, когда обе общины отмечают религиозные праздники.
США признали Эвана Гершковича «неправомерно задержанным» Россией
Госдепартамент США признал журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича «неправомерно задержанным» Россией. Об этом сообщили газета и официальный представитель американского внешнеполитического ведомства.
Этот статус эквивалентен статусу заложника и позволяет Вашингтону использовать дополнительные механизмы, чтобы добиваться его освобождения. В частности, вести переговоры об обмене американского гражданина.
Глава Совета нацбезопасности США Джон Кирби ранее подчёркивал, что американские власти прилагают все усилия для освобождения корреспондента The Wall Street Journal с того момента, как стало известно о его задержании.
Делом Гершковича, по утверждению издания, займется отдел Госдепартамента, известный как офис специального президентского посланника по делам заложников, который ведёт переговоры об освобождении американцев, несправедливо удерживаемых в других странах.
Госдепартамент США вновь призвал российские власти немедленно освободить Эвана Гершковича. «Журналистика – это не преступление», – говорится в заявлении ведомства.
Журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича задержали в Екатеринбурге 30 марта. В тот же день суд в Москве арестовал его до 29 мая.
7 апреля Гершковичу предъявили официальное обвинение в шпионаже. ФСБ утверждает, что журналист собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. По предъявленному обвинению Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы.
Журналист отверг все обвинения и заявил, что занимался в России журналистской деятельностью.
В его защиту выступили ряд ведущих СМИ США, а госсекретарь Энтони Блинкен позвонил в связи с арестом Гершковича главе МИД России Сергею Лаврову – такие звонки после российского вторжения в Украину крайне редки.
NBC: Джо Байден намерен снова баллотироваться на выборах
Президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBC сообщил, что намерен баллотироваться на второй срок на следующих выборах. Они состоятся в ноябре 2024 года. Официального заявления Белого дома по этому поводу ещё не было.
В эфире NBC Байден заявил, что планирует переизбираться, но пока не будет официально объявлять об этом. Советники Байдена в Белом доме пока ещё занимаются подготовкой к его возможной избирательной кампании.
Демократическая партия, к которой принадлежит Байден, пока не выдвигает какой-либо иной политической фигуры, готовой баллотироваться в президенты. От конкурентов демократов, Республиканской партии, кандидатом может стать Дональд Трамп, уже занимавший пост главы государства в 2017–2021 годах. Однако его кандидатура скомпрометирована предъявленными Трампу обвинениями в поддержке уличных протестов после его переизбрания и в нецелевом использовании средств из избирательного фонда.
Ещё одним возможным кандидатом на выборы называют также республиканца Рона Десантиса, который сейчас занимает пост губернатора штата Флорида.
Джо Байден стал 46-м президентом США в 2021 году. Это самый пожилой глава государства в истории Америки. Сейчас ему 80 лет. В случае избрания Байдена на второй срок к его окончанию президенту исполнится 86 лет.
Извержение вулкана Шивелуч: код авиационной опасности — «красный»
В ночь на 11 апреля на Камчатке произошло мощное извержение вулкана Шивелуч. Как сообщил корреспондент издания «КоммерсантЪ», вулканический пепел накрыл ближайшие селения.
По словам директора Института вулканологии и сейсмологии Алексея Озерова, извержение вулкана Шивелуч в ночь на 11 апреля достигло особо сильной стадии. Видеонаблюдения за вулканом затруднены из-за циклона, снегопада и метели. Высота выброса пепла составила от 15 до 20 километров. Вулкану присвоен наивысший «красный» код авиационной опасности.
Шивелуч — самый северный из действующих вулканов Камчатки. Расстояние от Шивелуча до Петропавловска-Камчатского — 440 км, до посёлка Ключи — 47 км. Высота сопки 3283 м, высшая точка активной части — 2800 м над уровнем моря. Возраст вулкана определяется в 60-70 тысяч лет.
С конца 18-го века вулкан Шивелуч извергался не менее 10 раз.
Грузинской оппозиции пришлось отложить создание временной комиссии
Депутаты от оппозиции накануне, 10 апреля обратились к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой созыва внеочередного заседания парламента с требованием создания следственной комиссии по расследованию возможной коррупции в судебной системе страны.
Однако позже им пришлось отозвать заявление. Причиной стал визит лидеров «Единого национального движения» (ЕНД) Левана Хабеишвили и Анны Цитлидзе в Польшу. Оказалось, что отъезд из Грузии двух депутатов оказался для других оппозиционеров неожиданностью. В случае назначения президентом Зурабишвили внеочередного заседания, оппозиции не хватило бы голосов для принятия решения о создании следственной комиссии.
Согласно действующему законодательству, парламент принимает решение о создании комиссии при поддержке одной трети полного состава.
Лидер ЕНД заявил, что визит в Польшу связан с передачей заключенному экс-президенту Михаилу Саакашвили «важнейшей награды». Кроме того, накануне в Варшаве Хабеишвили вместе с матерью Саакашвили Гиули Аласания почтил память жертв смоленской авиакатастрофы 2010 года, в результате которой погиб президент Польши Лех Качиньский с супругой, известные политики и военные деятели.
С инициативой создания в парламенте следственной комиссии выступила «Группа реформ». Комиссия должна выяснить, действительно ли существует влиятельная группа судей, которая незаконно вмешивается в осуществление правосудия, подбор и продвижение судей, а также проверить предполагаемые факты незаконного влияния на судей, коррупции и кумовства.
- Вашингтон ввел визовые санкции в отношении высокопоставленных грузинских судей. Госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил их в «крупномасштабной коррупции». Въезд в США запрещен председателю Тбилисского Апелляционного суда Михаилу Чинчаладзе, члену Высшего совета юстиции Грузии Левану Мурусидзе, заместителю председателя Тбилисского Апелляционного суда Ираклию Шенгелия и бывшему судье Тбилисского Апелляционного суда Валериану Церцвадзе, а также членам их семей.
В Армении задержали женщину, бросившую зонт в премьер-министра
В Армении возбуждено уголовное производство по делу о «попытке совершения насилия» в отношении премьер-министра Никола Пашиняна.
Как сообщает Радио Азатутюн со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета (СК) Армении, в понедельник в ходе визита премьер-министра в село Малишка Ехегнадзорской общины Вайоцдзорской области, около 14:40, во дворе частного дома с целью воспрепятствования законной служебной деятельности премьер-министра Никола Пашиняна 47-летняя женщина пыталась применить насилие, то есть умышленно бросила имевшийся у нее зонтик в сторону премьера. Она была задержана.
Начато предварительное следствие, в рамках которого выясняются обстоятельства произошедшего, отметили в СК.
Владимир Кара-Мурза выступил с последним словом в суде
Журналист и политик Владимир Кара-Мурза, которого обвиняют в так называемых фейках об армии и в государственной измене, в понедельник выступил в суде с последним словом. Он заявил о своей невиновности и сказал, что годится тем, что делал. Речь Кара-Мурзы была полностью опубликована в его твиттере. Заседание суда было закрытым.
Кара-Мурза считает нынешнюю правовую ситуацию в России сходной с 1930-ми годами ХХ века. Он отметил, что подписывается под каждым словом обвинения, но гордится своими поступками. Себя же он винит только в том, что за годы своей деятельности не смог достаточно убедить сограждан, насколько опасен режим Кремля.
Кара-Мурза выразил надежду, что рано или поздно российское общество изменится. Он подчеркнул, что подолжает верить в страну и ее людей.
Приговор Владимиру Кара-Мурзе будет вынесен в следующий понедельник, 17 апреля.
- Владимир Кара-Мурза находится в СИЗО с апреля 2022 года. В начале марта суд продлил арест еще на полгода. В отношении политика возбуждено три уголовных дела: о так называемых фейках про армию России, о государственной измене и об осуществлении деятельности «нежелательной организации» за работу с «Открытой Россией».
- 6 апреля государственное обвинение запросило для Кара-Мурзы 25 лет лишения свободы.
- Независимые журналисты и правозащитники требуют прекратить уголовное преследование Владимира Кара-Мурзы и немедленно освободить его из СИЗО.
В Абхазии приняли меры для спасения липы в селе Лыхны
Специалисты накануне, 9 апреля приступили к созданию мостиков для восстановления сокодвижения в поврежденной липе, растущей на поляне в селе Лыхны. Как сообщалось ранее, дерево, которое называют «духовным символом Абхазии», неизвестные повредили бензопилой.
Как рассказал агентству «Апсныпресс» директор Института экологии Роман Дбар, в течение полутора–двух месяцев будет понятно, вжился ли мостик и началось ли по нему движение соков.
«Были проведены консультации со специалистами, в том числе и российскими, которые занимаются восстановлением и охраной старых деревьев, являющихся памятниками истории и природы. Была выработана стратегия подхода к созданию окулировочных мостиков», – сказал Дбар.
Суть ее заключается в том, чтобы сделать небольшие нарезки из молодых побегов самого дерева. Эти побеги обрезают в виде треугольных острых мостиков и вставляют их по всему стволу, чтобы между ними было по 5-10 сантиметров. Это нужно для того, чтобы создать по мостикам сокодвижение.
«Это не дает никакой гарантии, что дерево удастся восстановить, но есть хотя бы минимальный шанс, что какая-то часть коры дерева окажется задействована в сокодвижении. Даже если отдельными фрагментами удастся запустить сокодвижение в коре, то спасти крону целиком не получится. Она большая и ее питание требует большого обмена питательными веществами и водой. Но мы считаем, что нужно воспользоваться пусть даже минимальным шансом для того, чтобы сохранить дерево», – сказал эколог.
Дбар также поддержал идею выбрать в лесах молодые саженцы Кавказской липы, которые ориентировочно имели бы возраст от 10 до 15 лет, и всенародно высадить их на поляне Лыхнашта.
«Эта идея будет очень продуктивной. Она направлена на созидательный, позитивный процесс обновления. Мы не можем оставить по-настоящему трагичную ситуацию с «убийством» старого дерева, но нужно думать о будущем», – отметил Роман Дбар.
О повреждении исторической липы, растущей на поляне в селе Лыхны, стало известно 6 апреля. Абхазский лидер Аслан Бжания «поручил правоохранительным органам предпринять все необходимые меры по установлению лиц, причастных к данному преступлению». Сотрудники гудаутской милиции проводят оперативно-розыскные мероприятия «по установлению лиц, причастных к акту вандализма». Однако установить обстоятельства происшествия правоохранительные органы пока не смогли.
Германия может запретить российским спортсменам въезд на соревнования
Министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила в понедельник, что её ведомство может отказать российским спортсменам в получении виз для участия в соревнованиях, даже если они будут туда официально допущены. По словам министра, Германия не станет принимать российских спортсменов, даже если это разрешит Международный олимпийский комитет.
Нэнси Фезер назвала возможность участия спортсменов из России и Беларуси «плевком в лицо украинским спортсменам». «Страны, в которых проводятся крупные спортивные состязания, не бессильны. Они могут использовать инструмент выдачи виз, чтобы предотвратить участие россиян», – подчеркнула она.
В то же время министр исключила бойкот летней Олимпиады 2024 года в Париже, поскольку, по ее словам, в результате пострадали бы немецкие спортсмены, которые долго готовились к этим соревнованиям.
- В конце марта Международный олимпийский комитет рекомендовал допустить спортсменов из России и Беларуси к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе. Кроме того, условием допуска для спортсменов является отсутствие поддержки войны с их стороны и отсутствие связей с армиями и силовыми структурами своих государств. Тем самым в соревнованиях не смогут принять участие спортсмены, связанные с армейскими спортивными клубами, например с российским ЦСКА.
- Правительство Украины 31 марта запретило украинским спортсменам участвовать в соревнованиях, где будут атлеты из России или Беларуси. Президент Национального олимпийского комитета Украины Вадим Гутцайт заявил, что если россиян и белорусов допустят до Олимпийских игр, то украинцы будут бойкотировать соревнования.
В соцсетях обсуждают «беседу» Бибилова с российскими мобилизованными
В социальных сетях обсуждают общение на повышенных тонах экс-президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолия Бибилова с российскими мобилизованными. Бывший югоосетинский лидер потребовал от них отправиться на фронт, обозвав трусами за отказ выполнять приказ.
Бибилов, в частности, рассказал мобилизованным, что был югоосетинским президентом, а ранее закончил Рязанское воздушно-десантное училище и служил в 76-й дивизии. При этом за 56 секунд он 11 раз использовал слово «бл***».
На комментарий одного из мобилизованных о том, что недавно у него под Бахмутом погиб брат и его родители не перенесут новости о том, что его отправляют туда же, Бибилов ответил, что «все делается индивидуально».
«Бибилов отчитывает мужиков из Твери. У них отобрали документы в Ростове и вывезли на полигон под Луганском. Мобилизованные отказались переходить под командование 3-го армейского корпуса. Тогда «мотивировать» солдат приехал сам экс-президент», – сказано в описании ролика, выложенного 8 апреля телеграм-каналом «МОБИЛИЗАЦИЯ / Новости / Что делать?».
Осетинский журналист Руслан Тотров считает, что «этот деятель просто не может остаться на полях Украины». Как пишет он в телеграм-канале «Площадь Свободы», Бибилов должен быть возвращен в Южную Осетию, «чтобы стать фигурантом как минимум одного уголовного дела — о государственной измене»
«И я сейчас даже не о попытке мотодесантного президента «слить» страну в состав России, а о километрах территории Государства Алания в районе Цнелиса, которые господин Бибилов хотел отписать Грузии», – пишет он.
Сам Анатолий Бибилов опубликованную в соцсетях «беседу» пока не комментировал.
- Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», Анатолий Бибилов, проигравший на президентских выборах в Южной Осетии в 2022 году, большую часть времени проводит на аннексированных Россией территориях Луганской и Донецкой областей Украины.
Китай отрепетировал блокаду Тайваня и ракетные удары по острову
Китайская армия закончила военные учения вокруг острова Тайвань. В ходе учений китайские войска отрепетировали сценарий блокады Тайваня, а также нанесение высокоточных ударов по военной инфраструктуре острова.
Учения китайской армии в водах, окружающих Тайвань, начались 8 апреля - сразу после визита президента Тайваня Цай Инвэнь в США на минувшей неделе. Пекин объявил, что удовлетворён результатами учений. Представитель китайского командования заявил, что армия КНР «готова приступить к боевым действиям с любой момент, чтобы сокрушить тайваньских сепаратистов и поддерживающие их международные силы».
Министерство обороны Тайваня опубликовало карту учений и уточнило, что в них принимали участие более 60 военных самолётов и 11 военных кораблей, включая авианосец «Шаньдун», а также боевые вертолёты. Тайбэй также заявил, что 45 китайских самолётов либо пересекли срединную линию Тайваньского пролива, неофициальную разделительную черту, либо залетали в юго-западную часть опознавательной зоны ПВО Тайваня.
Министерство обороны Японии сообщило, что внимательно следит за китайскими учениями. В ведомстве подчеркнули, что учения проходили в непосредственной близости от территориальных вод Японии. Военные корабли китайской армии подошли на расстояние в 230 километров от японского острова Мияко в провинции Окинава. В этой провинции находятся базы ВВС США.
По сообщению Би-би-си, в понедельник корабль противоракетной обороны военно-морского флота США «Милиус» находился в Южно-Китайском море в 800 километрах южнее Тайваня. Пекин заявлял, кто «Милиус» вторгся в китайские территориальные воды, Вашингтон это отрицает.
Еврокомиссия выразила обеспокоенность растущим напряжением между Китаем и Тайванем.
- Пекин считает Тайвань своей мятежной провинцией. КНР всегда остро реагирует на публичные контакты американских политиков с руководством Тайваня, настаивая на том, что они подрывают принцип «одного Китая», который США признали в 1972 году.
- Соединённые Штаты не признают Тайвань независимым государством, как и большая часть стран ООН, но выступают резко против угроз Китая силой присоединить остров. Согласно законодательству, Вашингтон может оказывать территории военную помощь.
Полиция Армении отпустила обвиняемого в дезертирстве россиянина
Полиция Армении отпустила задержанного в Ереване россиянина, которого обвиняют в дезертирстве в России. Об этом сообщает Armenia Today со ссылкой на Генпрокуратуру Армении.
В ведомстве заявили, что не рассматривают возможность выдачи мужчины Москве. Однако, как отметили в Генпрокуратуре, вопрос экстрадиции россиянина может быть рассмотрен при получении ходатайства о его выдаче, а также «при наличии достаточных оснований, которые применяются при выдаче, согласно международным договорам».
8 апреля министерство внутренних дел Армении сообщило о задержании в Ереване 23-летнего россиянина Юрия Т., которого в России обвиняют в дезертирстве. Мужчину доставили в Марашский отдел внутренних дел. Ведомство уточняло, что в отношении задержанного применена ограничительная мера, которую армянское МВД называет «военным надзором».
Других подробностей дела Юрия Т. в министерстве не раскрывали, пишет RTVI.
В Армению после начала войны в Украине уехали тысячи граждан России. Туда, в частности, возможет въезд по российскому внутреннему паспорту. При этом Армения юридически является союзником России в рамках организации ОДКБ.
Комитет Госдумы РФ одобрил пожизненное заключение за госизмену
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил поправки, предполагающие пожизненное заключение по статье о госизмене и ужесточение наказания за террористическую деятельность. Второе чтение назначено на четверг, 13 апреля.
На сегодняшний день статья за госизмену предусматривает наказание от 12 до 20 лет колонии.
Максимальный срок по статье о теракте предлагается увеличить с 15 до 20 лет лишения свободы. Минимальное наказание по статье за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений будет составлять семь лет вместо пяти при максимальном 15 лет.
Кроме того, депутаты предлагают увеличить наказание по статье о диверсии, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры, с 15 до 20 лет.
Увеличение порогов наказания предусматривает, что право на условно-досрочное освобождение у тех, кто осужден пожизненно, появляется не раньше, чем через 25 лет и при условии примерного поведения.
- После начала войны против Украины в феврале прошлого года в России резко участились случаи атак на административные здания и диверсий. Были совершены попытки поджогов нескольких десятков военкоматов и других государственных учреждений. В Генштабе России заявили, что случаи поджогов военкоматов будут расцениваться как теракты. Ранее подобные действия расценивались чаще всего как хулиганство и повреждение государственного имущества.
- Также после начала войны участились случаи обвинения российских граждан в госизмене. По словам адвоката «Первого отдела» Евгения Смирнова, сейчас дел о госизмене за месяц возбуждается больше, чем до войны – за год.
Премьер Грузии поддержал судей, подпавших под санкции США
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили выразил «полную поддержку» грузинским судьям, заявив, что после смены власти в стране в 2012 году суд «стал независимым и свободным от какого-либо вмешательства».
Гарибашвили сегодня, 10 апреля встретился с членами Высшего совета юстиции в здании Верховного суда Грузии. Встрече предшествовало решение США ввести визовые санкции в отношении высокопоставленных грузинских судей – трех действующих и одного бывшего.
«Как глава правительства и представитель правящей партии, я полностью поддерживаю всех судей. Во время нашего правления суд стал независимым, свободным от какого-либо вмешательства – как внутреннего, так и со стороны других стран. Конечно, любое вмешательство или какое-либо влияние на судей недопустимо. Это абсолютно неприемлемо для всех нас, особенно для суверенного суда и судей суверенной страны. Я также заверил уважаемых судей в нашей полной поддержке. Мы сделаем все возможное, чтобы защитить независимость суда, свободу суда от любого вмешательства, давления. Это наша заявленная политика и главная цель, к которой мы стремимся после того, как наша команда пришла к власти», — заявил Ираклий Гарибашвили.
Премьер, отвечая на вопрос журналиста, заявил, что получил от члена Высшего совета юстиции Дмитрия Гвритишвили и других судей информацию «о давлении и вмешательстве», но не сообщил подробностей.
«Я не могу публично говорить об этих фактах, но, наверное, придет время, и общество узнает об этом», — сказал Ираклий Гарибашвили.
- Решение Госдепа США в отношении грузинских судей вызвало нескрываемое раздражение правящей партии «Грузинская мечта» и удовлетворение оппозиции. Противники власти предложили попавшим под санкции судьям добровольно подать в отставку, а парламенту – создать наделенную высокими полномочиями следственную комиссию по расследованию нарушений в судейской системе Грузии.
В Средиземном море может затонуть судно с сотнями мигрантов
Судно, на борту которого находятся примерно 400 мигрантов, дрейфует между Ливией и Мальтой. Ему угрожает опасность затонуть. Об этом сообщила в воскресенье служба поддержки Alarm Phone на фоне резкого увеличения числа мигрантов из Северной Африки, стремящихся пересечь Средиземное море, передаёт Reuters.
Alarm Phone написала в твиттере, что получила звонок с судна, вышедшего из Тобрука в Ливии. Позвонивший сообщил, что люди на борту охвачены паникой. На судне закончилось топливо, нижняя палуба затоплена, а капитан покинул судно.
Немецкая неправительственная организация Sea-Watch International сообщила, что в воскресенье проводились поиски судов, терпящих бедствие в Средиземном море, включая то, с которого поступил звонок в Alarm Phone.
Германская неправительственная организация Resqship сообщила в воскресенье, что по меньшей мере 23 мигранта на днях погибли в Средиземном море в результате другого кораблекрушения.
Несколько дней назад у берегов Мальты были спасены 440 мигрантов. Поисковая операция длилась 11 часов. Поиск вела организация «Врачи без границ».
Беженцы из Африки чаще всего направляются в Италии. С начала года более 28 тысяч африканцев добрались до берегов страны через Средиземное море. За весь прошлый год таких беженцев было меньше семи тысяч.
Маск отказался удалять твит Медведева о том, что «Украина исчезнет»
Владелец Twitter, американский миллиардер Илон Маск отреагировал на критику пользователей по поводу публикации в социальной сети поста заместителя председателя Совета безопасности России, бывшего президента Дмитрия Медведева о том, что «Украина исчезнет... потому что она никому не нужна».
Пользователи Twitter обвинили Маска в том, что он «не выполняет санкции» в отношении России и позволяет российским политикам пользоваться платформой.
Владелец Twitter ответил, что люди должны сами принимать решения на этот счёт и отказался ограничивать аккаунты российских правительственных структур.
«Все новости в определенной степени являются пропагандой. Пусть люди принимают решения самостоятельно», – написал Маск, добавив, что ему сказали, «что Путин назвал меня военным преступником за помощь Украине, так что он не совсем мой лучший друг». Владимир Путин таких заявлений не делал.
Илон Маск также отметил, что Twitter не будет «продвигать и ограничивать» российские правительственные аккаунты. «Заниматься цензурой только потому, что так поступают другие, – это слабый ход», – объяснил Маск свою позицию.
В апреле прошлого года, вскоре после начала полномасштабной войны в Украине корпорация Twitter заявила, что «не будет рекламировать или рекомендовать правительственные учетные записи, принадлежащие государствам, которые ограничивают доступ к свободной информации и участвуют в вооружённых межгосударственных конфликтах», отметив, что под ограничения в частности подпадут аккаунты, имеющие отношение к российским властям.
Приобретая Twitter в октябре прошлого года, Маск заявлял, что хочет обеспечить большую свободу слова в социальной сети. Помимо прочего, был разблокирован аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа (тот им, впрочем, не пользуется). Ряд комментаторов и политиков критиковал Маска, отмечая, что изменения в политике модерации играют на руку дезинформаторам и кампаниям ненависти. Маск также выступал с публичными заявлениями, которые были восприняты руководством Украины и рядом комментаторов как пророссийские.
На днях The Telegraph сообщила, что социальная сеть Twitter сняла ранее существовавшие ограничения на аккаунты, связанные с российскими властями. Поиск по твиттеру вновь даёт ссылки, в частности, на аккаунты Кремля, МИД России. ТАСС пишет, что соцсеть также начала выдавать в поиске аккаунт российского Минобороны.
Абхазские власти сняли ограничения, введенные на Ингурском мосту
Власти самопровозглашенной республики Абхазия сняли ограничения, введенные на Ингурском мосту из-за акции грузинской оппозиции в Тбилиси.
Возобновил работу и пропускной пункт Саберио-Пахулани, пишет грузинская служба Радио Свобода.
Информацию о снятии ограничений, введенных 7 апреля, подтвердили и в абхазской СГБ. Ранее в ведомстве заявили, что введенные меры были связаны с митингом в Тбилиси. В СГБ рассказали об оперативной информации, согласно которой к участию в массовых акциях протеста активно привлекаются беженцы из Абхазии и жители Гальского района.
«В частности, речь идет о находящихся в настоящее время в Грузии студентах грузинских вузов, чьи семьи и родственники проживают на территории Галского района», – говорилось в сообщении.
По информации СГБ, ограничение на выезд жителей Абхазии было введено для минимизации «участия жителей Абхазии в деструктивных процессах на территории сопредельного государства».
Отметим, что на акции у здания парламента Грузии накануне, 9 апреля вновь скандировали «Сухуми!» и «Цхинвали!». С таким призывом, как и месяц назад, выступил оппозиционный активист Ираклий Павленишвили.
«Во время моего предыдущего выступления, во время мартовской акции (у нас) было очень эмоциональное письмо из Гали, которое мы прочитали. Затем мы начали очень естественно скандировать «Сухуми» и «Цхинвали». Представители сепаратистского, другими словами российского режима, российские пропагандисты выступили и сказали, что это – милитаризм. Друзья, мы не будем считать потерянным то, что не отдали по своей воле. Сотни тысяч грузин выселены из своих домов. Это не милитаризм, а мирное возвращение наших территорий, которые принадлежат нам согласно международно признанным границам. Вы не заставите грузинский народ отказаться от исконных территорий. Позвольте мне завершить выступление словами, которые неизбежно последуют за европейской интеграцией. Мирно, как этого хочет грузинский народ, мы вернем и то и другое – Сухуми! Сухуми! Сухуми!... Цхинвали!, Цхинвали!, Цхинвали!», – сказал Павленишвили.
- Во время мартовских протестов на проспекте Руставели в Тбилиси во время выступления одного из участников митинга начали скандировать «Сухуми! Сухуми!», «Цхинвали! Цхинвали!». Некоторые восприняли это как призыв к возвращению Абхазии и Южной Осетии силовым путём. Однако эта тема не на повестке дня протестов и среди официальных требований протестующих не значилась.
- Ранее некоторые украинские политики призывали Грузию на фоне российской агрессии против Украины открыть «второй фронт» против российских войск и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем. Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывает Запад. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически отрицают.
- 9 апреля в Тбилиси прошла акция протеста, организованная крупнейшей оппозиционной партией «Единое национальное движение». Лидер партии Леван Хабеишвили ознакомил участников митинга с четырьмя требованиями. Первое требование – свобода Лазаре Григориадису, второе – немедленная отставка судей, против которых введены санкции, третье – освобождение Михаила Саакашвили и Ники Гварамия, четвертое – закон о деолигархизации, судебная реформа и реформа центральной избирательной комиссии.
Избиение экс-депутата абхазского парламента Тенгиза Агрба. Реакции
7 апреля в Сухуми произошел инцидент, в ходе которого был избит экс-депутат парламента самопровозглашенной республики Абхазия Тенгиз Агрба.
По информации СМИ, пострадавший был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.
Почти сразу появилось сообщение, что в нападении на экс-депутата принимала участие охрана абхазского президента Аслана Бжания, его сын Максим Бжания, а также племянник, заместитель директора Новоафонской пещеры Инал Квициния.
«Нападавшие угрожали огнестрельным оружием», – говорилось в сообщении телеграм-канала RESPUBLICA.
В соцсетях предположили, что инцидент был связан с фейсбук-постом Тенгиза Агрба. Экс-депутат прокомментировал повреждение бензопилой «духовного символа Абхазии» – липы в селе Лыхны, а также распространенное в сети видео с участием Аслана Бжания и российской модели. Агрба назвал Бжания «позорником».
Общественные организации и оппозиционные партии подтвердили, что нападение на Тенгиза Агрба было связано с его постом в соцсети.
«Несмотря на оскорбительный характер опубликованного Тенгизом Агрба поста, мы, нижеподписавшиеся, полностью разделяем мнение Тенгиза Агрба и, как и он, возмущены унижающим страну, этнос и все наши завоевания, поведением главы государства», – говорилось в заявлении общественных организаций «Аиааира», «Ахьяца», «Аидгылара», «Асаркьал», Комитета по защите суверенитета Республики Абхазия и экспертного фонда «Аамта».
В организации «Аруаа» напомнили об избиении ветеранов 30 сентября 2021 года и отставке министра внутренних дел, заявив, что те события «не стали уроком для власти».
«Они так и не поняли, что карать и миловать должен суд, больше ни у кого нет таких полномочий. Но если кто-то считает, что надо поступать по старым неписаным обычаям, то и это имеет свою формулу, но к этому не могут иметь отношение люди в форме», – сказано в заявлении.
В «Аруаа» призвали Генпрокуратуру дать оценку действиям сотрудников Государственной службы охраны и другим участникам нападения, а также немедленно «приступить к расследованию данного преступления».
Ряд организаций требует от Аслана Бжания «тщательного расследования и публичной оценки инцидента с участием его сына, близких родственников и сотрудников личной охраны».
«Считаем молчание главы государства, гаранта Конституции в этой ситуации неприемлемым и недопустимым», – говорится в заявлении партий «Апсны» и «Форума народного единства Абхазии», общественных организаций «Аруаа», «Единство», Абхазское народное движение, Союз ветеранов и молодёжи.
Официальные ведомства инцидент пока не комментировали.
CNN: Киев изменил свои военные планы из-за утечки документов Пентагона
Киев изменил некоторые свои военные планы из-за утечки секретных документов Пентагона. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Какие именно планы были изменены, не уточняется, но отмечается, что утечка также побудила Пентагон сократить оборот особо важных документов, которые в обычное время ежедневно доступны сотням людей в правительстве.
Министерство обороны США продолжает проверять подлинность опубликованных в интернете документов, «которые и, по всей видимости, содержат секретные и особо секретные сведения», чтобы оценить, какое влияние эти документы могут оказать на национальную безопасность США и их союзников и партнеров, говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх. Расследованием предполагаемой утечки, по её словам, занимается Минюст США.
Секретные документы, касающиеся в частности украинского контрнаступления, а также поставок оружия, численности войск, а также Ближнего Востока и Китая появились в сети в марте.
Судя по скриншотам постов, как пишет CNN, их разместили на платформе мессенджера Discord. Один из документов - карта боевых действий в украинском Бахмуте — был размещен на анонимном форуме 4chan, писала The New York Times.
В части документов подробно описывается подготовка и снаряжение дюжины новых бригад, которые Украина готовит к наступлению, в частности перечислены все танки, бронемашины и орудия, переданные Украине западными союзниками. При этом отмечается, что «сроки поставок техники окажут влияние на процесс подготовки и готовность» бригад. Есть там и анализ сокращающихся возможностей ПВО Украины.
Анонимные чиновники Пентагона признались прессе, что документы могут быть подлинными.
В Офисе президента Украины утечку назвали «фотошопом» . В Киеве также не исключают, что утечка может быть российской операцией. Некоторые военные блогеры, наоборот, предполагают, что это – часть информационной операции Запада, цель которой – обмануть российское командование, пишет Русская служба Би-би-си. Москва, комментируя утечку, заявила, что у неё «нет ни малейших сомнений» в прямой или косвенной вовлечённости США и НАТО в конфликт в Украине.
Киев изменил некоторые свои военные планы из-за утечки секретных документов Пентагона. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Какие именно планы были изменены, не уточняется, но отмечается, что утечка также побудила Пентагон сократить оборот особо важных документов, которые в обычное время ежедневно доступны сотням людей в правительстве.
Министерство обороны США продолжает проверять подлинность опубликованных в интернете документов, "которые и, по всей видимости, содержат секретные и особо секретные сведения", чтобы оценить, какое влияние эти документы могут оказать на национальную безопасность США и их союзников и партнеров, говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх. Расследованием предполагаемой утечки, по её словам, занимается Минюст США.
Секретные документы, касающиеся в частности украинского контрнаступления, а также поставок оружия, численности войск, а также Ближнего Востока и Китая появились в сети в марте.
Судя по скриншотам постов, как пишет CNN, их разместили на платформе мессенджера Discord. Один из документов - карта боевых действий в украинском Бахмуте — был размещен на анонимном форуме 4chan, писала The New York Times.
В части документов подробно описывается подготовка и снаряжение дюжины новых бригад, которые Украина готовит к наступлению, в частности перечислены все танки, бронемашины и орудия, переданные Украине западными союзниками. При этом отмечается, что «сроки поставок техники окажут влияние на процесс подготовки и готовность» бригад. Есть там и анализ сокращающихся возможностей ПВО Украины.
Анонимные чиновники Пентагона признались прессе, что документы могут быть подлинными.
В Офисе президента Украины утечку назвали «фотошопом» . В Киеве также не исключают, что утечка может быть российской операцией. Некоторые военные блогеры, наоборот, предполагают, что это – часть информационной операции Запада, цель которой – обмануть российское командование, пишет Русская служба Би-би-си. Москва, комментируя утечку, заявила, что у неё «нет ни малейших сомнений» в прямой или косвенной вовлечённости США и НАТО в конфликт в Украине.
Леван Хабеишвили ознакомил участников акции с 4 требованиями
Лидер партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили ознакомил участников акции на проспекте Руставели в Тбилиси с четырьмя требованиями.
Первое требование – свобода Лазаре, второе – немедленная отставка судей, против которых введены санкции, третье – свобода Михаила Саакашвили и Ники Гварамия, четвертое требование – закон о деолигархизации, судебная реформа и реформа центральной избирательной комиссии.
Он предложил политическим партиям и политическим лидерам обсудить эти требования.
Кроме того, Хабеишвили призвал собравшуюся перед парламентом общественность объединиться, взяться за руки и бороться до победы, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
«Давайте все скажем российскому олигарху Бидзине Иванишвили: «Уходи, уходи». Бидзина Иванишвили пытается переписать историю. Где он увидел и прочитал, что грузины привыкли к рабству? Где он это вычитал? Где Бидзина Иванишвили увидел, что трусость – это история нашей страны, что удар в спину братской стране, Украине – это история нашей страны?! Где он увидел историю предательства? Бидзина Иванишвили должен хорошо знать, что грузинский народ стоит рядом с украинским народом, мы будем бороться вместе с нашими братьями. Это не узкие, партийные интересы, это угроза национальным интересам нашей страны, когда мы видим, как третьего президента убивают пытками.
Между тем нам все твердят, что мучителей и убийц президента в ЕС не ждут. Вот почему важна свобода Михаила Саакашвили. Сегодня вы видели здесь четвертого президента Георгия Маргвелашвили, который говорил о важности единства. Вы видели политического лидера Георгия Вашадзе, который также говорил о важности единства. Раз и навсегда в этой стране должно проясниться, кто настоящая оппозиция, а кто – самозваная оппозиция!», - заявил Хабеишвили.
На данный момент митинг завершен, все прошло без эксцессов. Митинг завершился исполнением гимнов Грузии, Украины и Евросоюза.
Георгий Маргвелашвили: Каждый день, когда «Грузинская мечта» у власти, таит в себе угрозу
«В 1989 году управляемый из России коммунистический режим сидел в Доме правительства, и сегодня в правительстве Грузии - управляемая из Москвы путинистическая власть, а это значит, что как тогда у нас была обязанность спасти свою родину от русских, так и сегодня у нас точно такая же обязанность», - заявил четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили на проходящей у парламента Грузии акции, организованной «Единым национальным движением», сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Как отметил Маргвелашвили, выступая с речью, на акции присутствует множество людей с разными взглядами, которых объединяет одна цель – вернуть Грузию в европейскую семью.
«Несмотря на то, что я увидел здесь много людей с разными взглядами, сегодня нас объединяет общая цель – вернуть Грузию в ту историческую семью свободных народов, которую мы выбрали не вчера, а в IV веке. В IV веке, когда мы сказали, что мы - христианская нация, что мы - часть Европы, а не Востока. Мы определили это тогда. Сегодня мы не должны допустить того, чтобы это изменилось. Сегодня тот вклад, который мое поколение, старшее поколение внесло здесь в 1989 году, не должен быть рассеян и потерян», - заявил Маргвелашвили.
- Перед зданием парламента Грузии проходит акция под слоганом «Вместе - в Европу», организованная «Национальным движением». По словам участников акции, путь развития страны проходит через евроинтеграцию, поэтому сегодняшняя акция проводится в поддержку следования Грузии к Европе. На акции присутствуют члены оппозиционных политических партий и представители различных слоев общества.
Перед парламентом Грузии проходит акция «Вместе - в Европу», организованная ЕНД
«Вместе - в Европу» - под этим слоганом перед зданием парламента Грузии проходит акция, организованная «Национальным движением».
По словам участников акции, путь развития страны проходит через евроинтеграцию, поэтому сегодняшняя акция проводится в поддержку следования Грузии к Европе, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
На акции присутствуют члены оппозиционных политических партий и представители различных слоев общества. Установлена сцена, с которой политики обращаются к собравшимся гражданам.
Представители молодежного крыла партии присоединятся к акции шествием от станции метро «Руставели».
На оппозиционном митинге в Тбилиси вновь скандируют «Сухуми!» и «Цхинвали!». Как и месяц назад, собравшихся к этому призвал активист Ираклий Павленишвили.
В то же время собравшиеся на Руставели требуют отставки правительства и освобождения Михаила Саакашвили, Ники Гварамия и Лазаре Григориадиса. На митинге периодически скандируют «Миша, Миша», а также призывы к правительству - «Уходи!».
Из-за акции автомобильное движение перед парламентом перекрыто.
- В последние дни ЕНД провело серию акций в регионах, чтобы мобилизовать сторонников. Несмотря на то, что лидер ЕНД Леван Хабеишвили призвал присоединиться все партии – реакция в рядах оппозиции разная.
- Партия «За Грузию» экс-премьера Гахария заявила, что не поддержит акцию ЕНД, так как считает недопустимым использовать общенародную памятную трагическую акцию в партийных интересах. Также не поддерживает акцию партия «Лело». О том, что придет, заявил лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе. Он сказал, что не считает акцию и европейский выбор Грузии принадлежностью одной конкретной партии.
- В правящей партии намерение ЕНД провести митинг 9 апреля назвали «аморальной наглостью».
У парламента Грузии на акции собираются граждане
Перед парламентом Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси перекрыли дорогу. Участники акции собираются у здания законодательного органа. Запланированная акция «Национального движения» под слоганом «Вместе в Европу» начнется в 18:00, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Перед зданием парламента установлена сцена. Кроме того, как известно, возле станции метро «Руставели» собираются представители молодежного крыла «Национального движения», которые, пройдя шествием, присоединятся к акции.
На месте мобилизована полиция.
Москва поднялась в рейтинге городов по числу миллиардеров
Москва заняла в этом году шестое место в ТОП-10 городов с наибольшим числом живущих в них миллиардеров - по версии журнала Forbes.
После резкого падения числа таких жителей в прошлом году Москва восстанавливается, пишет издание. По его данным, сейчас в российской столице проживает 61 миллиардер - в прошлом году их было 53. Москва находилась на седьмой строчке рейтинга.
Российское богатство в значительной степени восстановилось после низкого уровня в 2022 году. Forbes связывает это с ростом цен на сырьевые ресурсы, который опережает влияние санкций, введенных странами Запада после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину.
На первом месте городов для ультрабогатых по-прежнему Нью-Йорк - 101 миллиардер. Далее в рейтинге Гонконг, Пекин, Шанхай. На пятом месте - Лондон. Уступили Москве в ТОП-10 Мумбай, Шэньчжэнь, Сингапур и Дели.
Общее состояние всех московских миллиардеров Forbes оценил в $307 млрд. Это на $92 млрд больше, чем в прошлом году. По показателю финансового состояния миллиардеров Россия заняла третье место среди мировых столиц, уступив только Нью-Йорку ($617 млрд) и Парижу ($409 млрд), пишет «Коммерсантъ».
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