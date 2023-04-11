Казахстан планирует нарастить поставки своей нефти через Азербайджан

Казахстан планирует увеличить объём поставок нефти через Азербайджан, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на брифинге в Астане по итогам переговоров со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

«Как вы знаете, благодаря нашим договорённостям в этом году через Азербайджан состоялась отправка первой партии казахстанской нефти. Следующий шаг — увеличение объёмов поставок и придание им долгосрочного, стабильного характера», — сказал Токаев.

По его словам, большое значение имеет эффективная реализация «дорожной карты» по развитию Среднего коридора на 2022–2027 годы.

«Мы согласились, что важно в полной мере использовать возросший интерес к данному маршруту и привлечь к его инфраструктурному развитию третьи страны», — заявил Токаев.

По словам казахстанского президента, эти меры и взаимодействие с международными партнёрами должны гарантировать «стабильную и оперативную» доставку грузов по направлению Восток — Запад.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Казахстан утром 10 апреля. B аэропорту Астаны его встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. Визит президента Азербайджана в Астану состоялся через несколько месяцев после того, как Казахстан впервые отправил из порта в Актау в Баку нефть с месторождения Кашаган через Каспийское море. Азербайджанское каспийское морское пароходство сообщило, что на танкер было загружено 6,9 тысячи тонн сырой нефти.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), известный как Средний коридор, — сеть автомобильных и железных дорог и портов протяжённостью примерно 6500 километров, которая берёт начало в Китае, пролегает через Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее через Турцию и Украину — в Европу.

В феврале этого года тогда вице-министр энергетики Казахстана Асет Магауов сообщил, что Казахстан рассчитывает на увеличение экспорта нефти через Азербайджан до 15 миллионов тонн. C этой целью была создана рабочая группа по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута в части экспорта нефти.