Премьер Грузии встретился с главой МИД Северной Македонии

Госдума России на заседании во вторник приняла во втором, и чуть позднее, также в третьем чтении законопроект, который предполагает создание единого реестра военнообязанных, вводит электронные повестки.

Во втором чтении депутаты - 391 парламентарий - высказались за изменения единогласно. Голосовавших против и воздержавшихся не было. В третьем чтении голосовали 395 депутатов, из них лишь один воздержался, голосов «против» не было, отмечает «Новая газета. Европа».

Ранее во вторник текст поправок был опубликован на портале нижней палаты. Они добавляют новые способы оповещения призывников - заказными письмами, в электронном виде через портал «Госуслуги» и через МФЦ. До сих пор повестки вручались только лично или через работодателя, как сейчас. Юридическая сила у повесток, переданных любым из перечисленных путей, будет одинаковой.

Также в России формируется единый реестр военнообязанных. «Реестр воинского учета формируется военными комиссариатами в порядке, установленном правительством...в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса», – говорится в тексте поправок. Реестр будет содержать личные данные военнообязанных, включая место проживания и военно-учетную специальность. Информация в реестр будет поступать со смежных государственных ресурсов автоматически, отмечает РБК.

Для неявившихся в военкомат предусмотрены ограничения, в том числе запрет на выезд за границу – причём запрет начнёт действовать со дня, когда повестка будет считаться врученной.

В числе других одобренных изменений - возможность зачисления в запас без личной явки в военкомат и ограничение права водить машину уклонистам, передаёт РИА «Новости».

Проект в Госдуму внесли 10 апреля. Как пишет телеграм-канал SOTA, депутаты не могли успеть перед рассмотрением ознакомиться со всеми поправками объемом в 60 страниц. На ситуацию пожаловались два представителя КПРФ. В ответ спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал «не саботировать работу» парламента, говорится в сообщении SOTA.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков во вторник в беседе с журналистами заверил, что принятие законопроекта об электронных повестках не должно вызвать панику среди населения или привести к новой волне эмиграции, поскольку призван упорядочить призыв военнообязанных. На вопрос, будут ли направляться электронные повестки на портал «Госуслуг» в случае второй волны мобилизации, Песков сказал, что «нет никакой второй волны». Его комментарий приводит «Коммерсантъ».