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Навальный призывает выпустить Саакашвили на лечение
Российский оппозиционер Алексей Навальный, который отбывает тюремный срок в колонии, призвал выпустить третьего президента Грузии Михаила Саакашвили на лечение.
На своей странице в фейсбук он опубликовал пост, в котором написал, что не знаком с Саакашвили и никогда с ним не встречался. Тем более, не знает никого из его команды и никто не просил писать его этот пост.
«Я, к своему стыду, довольно слабо представляю грузинскую политику и могу сказать что-то не то. К еще большему своему стыду, я как-то под влиянием того, что мой товарищ сидел под обстрелом в Цхинвали, написал в 2008 году пост с оскорбительным эпитетом в адрес грузин. За это я извинялся и извиняюсь снова, но знаю, что в связи с этим мое мнение в Грузии имеет не так много веса. Тем не менее я все равно решил написать, как человек и христианин, потому что на это тяжело смотреть.
Саакашвили страдает, его семья страдает, и всей Грузии от происходящего плохо, и нет от этого ничего хорошего даже тем, кто хотел бы держать Саакашвили в тюрьме до смерти. Я верю в счастливое европейское будущее Грузии. Это классная страна, у которой есть все для процветания. Я верю, что политическое противостояние (а где его нет?) будет мирно и благополучно разрешено. Но вот это заключение и мучение бывшего президента ужасно и бессердечно. Оно бьет по европейскому выбору, оно бьет по развитию, оно снижает шансы на нормальное будущее. Оно снижает мораль и наполняет страну злобой.
Понятно, что противостояние это яростное и с эмоциями до глубины души. Не сомневаюсь, что противникам Саакашвили есть что ему припомнить и есть за что отомстить. Об этом и хочу сказать. И хочу призвать, если кто-то услышит. Не надо мстить, хоть и очень хочется. От этой мести пострадает вся Грузия. Это тупиковое решение, стратегически невыгодное всем. И жестокое.
Как обычно, все уперлось в то, что каждый хочет сохранить лицо. Каждый хочет показать, что его не прогнули, а наоборот, он всех прогнул. Но власть должна быть более милосердной, чем ее оппоненты. Ведь она власть.
Саакашвили очень болен, и все разговоры про симуляцию - ерунда. Поверьте, тюрьма высасывает здоровье из любого и с огромной скоростью. Выпустить его на лечение с отсрочкой приговора или сделать нечто в этом роде, что позволит сторонам соблюсти закон и сохранить лицо, - это было бы самое правильное.
Сейчас страстная неделя, а потом пасхальная. Хорошее время для непростого, но милосердного поступка во благо страны и шага к примирению нации. Призываю власти Грузии и всех оппонентов Михаила Саакашвили сделать этот шаг в духе христианских милосердия и миротворчества», - написал Навальный.
Свое обращение Навальный завершил строками из Евангелия от Матфея на грузинском языке: Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Другие новости дня
Визит президента Грузии в Страсбург отложен
Визит президента Грузии Саломе Зурабишвили в Страсбург, в рамках которого она должна была выступить в Европейском парламенте, отложен. Об этом сообщила администрация грузинского лидера. Причина не сообщается.
По информации журналиста Радио Свобода Рикарда Йозвяка, визит отменила грузинская сторона.
Ранее Зурабишвили, выступая с ежегодным докладом в парламенте Грузии, сообщила, что получила приглашение от президента Европарламента и планирует выступить в Страсбурге 18 апреля.
Последний раз лидер Грузии (Михаил Саакашвили) обращался к европейским депутатам в 2010 году.
В Абхазии компания «Черноморэнерго» вновь осталась без руководителя
И.о. гендиректора компании «Черноморэнерго» Рамин Зингишвили ушел с занимаемой должности. Он руководил компанией с февраля текущего года.
«Ждем приказа о назначении нового руководителя», – сказали агентству «Апсныпресс» в компании.
Ранее телеграм-канал RESPUBLICA распространил информацию, что Зингишвили не поддержал решение о передаче Перепадной ГЭС в аренду депутату парламента самопровозглашенной республики, экс-гендиректору «Черноморэнерго» Резо Зантария. Подтверждения данной информации пока нет.
RESPUBLICA пишет, что новым руководителем «Черноморэнерго» станет Тенгиз Гирджинба, который ранее уже исполнял обязанности главы компании.
- Перепадные ГЭС — каскад из четырёх гидроэлектростанций на территории Абхазии. В настоящее время функционирует лишь одна из них. В 2021 году сообщалось, что абхазские власти получили предложения по восстановлению остальных ГЭС от трех компаний. Среди них была компания Резо Зантария – «Сухум ГЭС».
Европейское космическое агентство отложило первую за 12 лет миссию к Юпитеру
Европейское космическое агентство 13 апреля отложило запуск к спутникам Юпитера автоматической межпланетной станции «Джус». Это была бы первая за 12 лет миссия к крупнейшей планете Солнечной системы.
Старт ракеты-носителя «Ариан-5» должен был состояться с космодрома Куру во Французской Гвиане в 13:15 по Гринвичу (15:15 по Москве). Ракету нужно было запустить с точностью до одной секунды, однако запуск был отложен из-за погодных условий.
В случае успеха пуска, космическому аппарату предстоит преодолеть около 600 миллионов километров, это будет сделано к 2031 году. Согласно плану полёта, станция должна изучить три из четырёх крупнейших спутника Юпитера — Европу, Каллисто и Ганимед.
Теперь ожидается, что аппарат будет отправлен в космос в пятницу.
В Южной Осетии против экс-депутата возбудили пять уголовных дел
Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия возбудила пять уголовных дел в отношении бывшего депутата, экс-председателя комитета парламента по законодательству, законности и местному самоуправлению Алана Габатты. Его обвиняют в мошенничестве с использованием своего служебного положения, присвоении и растрате, использовании поддельных документов.
Речь идёт, в частности, о хищении денежных средств; обмане при продаже квартиры; присвоении автомобиля, принадлежащего парламенту; махинации с куплей-продажей автомобиля, а также обмане с предоставлением социального жилья.
В прошлом году «Эхо Кавказа» сообщало, что Габатты подозревают в мошенничестве. 6 апреля текущего года югоосетинский парламент лишил его мандата и освободил от должности главы комитета по законодательству и законности. Сообщалось, что он выехал в Россию.
По информации Генпрокуратуры, в настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению всех обстоятельств преступлений, совершенных Габатты.
WP: источником утечки документов Пентагона стал участник чата геймеров
Источником крупнейшей за много лет утечки документов Пентагона стал сотрудник американской военной базы, публиковавший их в закрытом чате для геймеров. Он публиковал бумаги, чтобы «держать знакомых в курсе событий». Об этом пишет газета The Washington Post.
Изданию удалось связаться с участниками закрытого чата в мессенджере Discord, где появлялись секретные документы. Чат объединял геймеров, увлечённых оружием, военным снаряжением и христианством, следует из материала WP. Доступ туда был только по приглашениям.
Журналистам удалось ознакомиться с почти тремястами секретными документами, опубликованными в чате. Двое членов группы сообщили изданию, что знают настоящее имя публиковавшего документы человека, но не будут раскрывать его пока ведётся расследование ФБР.
Описывая подозреваемого, его знакомые говорят, что тому около 20-25 лет, он тренирован и харизматичен. Сам предполагаемый источник утечки рассказывал в чате, что часть своего рабочего времени проводит в специальной комнате для работы с секретными документами, куда нельзя проносить электронные устройства.
Он пересказывал секретную информацию участникам чата, а когда они перестали реагировать на его сообщения, стал выкладывать фотографии документов.
Некоторые из них содержали подробные схемы боевых действий в Украине и секретные спутниковые снимки последствий российских ракетных ударов по украинским электростанциям. В других документах показывались возможные траектории ядерного удара КНДР по США.
В другом были представлены фотографии китайского аэростата-шпиона, пролетевшего над страной в феврале, сделанные, вероятно, с самолёта-шпиона U-2, а также схема аэростата и разведывательного оборудования на нём. С конца прошлого года он делился снимками нескольких документов в неделю. Как минимум один из документов был распечатан с «Интеллипедии» — закрытого ресурса для совместной работы над разведывательными отчётами американских разведывательных служб.
The Washington Post отмечает, что название группы геймеров 'Thug Shaker Central' носило расистские аллюзии, а сам подозреваемый на одном из видео выкрикивает на стрельбище расистские и антисемитские лозунги.
Среди участников чата были иностранные граждане, в том числе — из России, Украины, азиатских стран и стран Латинской Америки. Участники не считают, что автор утечки — агент иностранных разведок. Но отмечают, что тот в разговорах критиковал правительство США, правоохранительные органы и разведывательное сообщество за стремление «подавить своих граждан» и «держать их в неведении».
В понедельник представитель Пентагона заявил журналистам, что опубликованные документы несут «серьёзные риски национальной безопасности». В министерстве обороны сформирована группа изучения последствий утечки. Ведомство планирует ужесточить правила работы с секретными документами.
Сухумский суд не принял жалобу оппозиционера Адгура Ардзинба
Сухумский городской суд отказал в принятии жалобы председателя оппозиционной общественной организации «Абхазское народное движение» Адгура Ардзинба на генпрокурора самопровозглашенной республики Адгура Агрба и его первого заместителя Дамира Квициния. Решение судья Милана Джинджолия приняла накануне, 12 апреля.
Ардзинба хотел добиться через суд проведения проверки по факту предполагаемого хищения при приобретении материалов на ремонт высоковольтной линии «Ачгуара». По его сведениям, из 108 миллионов рублей, потраченных на закупку материалов, более 50 миллионов рублей были выведены благодаря завышению цен.
По информации пресс-службы сухумского суда, основанием для отказа в принятии жалобы послужило то, что действия руководителей прокуратуры «не могут расцениваться как препятствующие доступу заявителя к правосудию».
«Кроме того, прокурор является процессуально самостоятельной фигурой и вправе самостоятельно направлять ход досудебного производства и принимать решения о производстве процессуальных действий», – сказано в пресс-релизе.
«Полномочия суда в ходе досудебного производства строго ограничены, давать указания о необходимости производства тех или иных процессуальных действий суд не вправе», – говорится в сообщении.
Саакашвили в Польше наградили премией памяти Леха Качиньского
Находящийся в заключении бывший президент Грузии Михаил Саакашвили получил в Польше престижную неправительственную премию Promethean, учрежденную в честь погибшего президента Польши Леха Качиньского.
«От имени жюри я хотела бы поблагодарить президента Саакашвили за его дружбу и верность идеалам. И я хотела бы пообещать ему, что мы сделаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить ему лечение в Польше или в другой стране. Мы продолжим оказывать давление на правительство Грузии, чтобы это произошло», – заявила на церемонии депутат Европарламента и экс-министр иностранных дел Анна Фотыга.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», награду для Саакашвили Фотыга передала в руки его матери Гиули Аласания и другу экс-президента, французскому писателю и журналисту Бернару Анри Леви.
«Имя Леха Качиньского имеет для нас большое значение, потому что мой сын и президент Качиньский были друзьями… Я надеюсь, что вся ваша работа позволит моему сыну выжить. Большое спасибо за все», – заявила Гиули Аласания
Свои поздравления лауреатам премии направил президент Польши Андрей Дуда.
Promethean Award, она же NAGRODA PROMETEJSKA IM. PREZYDENTA LECHA KACZYŃSKIEGO, была учреждена в 2019 году редакцией портала www.niezalezna.pl – крупнейшего консервативного интернет-издания в Польше. Награда вручается политикам, общественным деятелям и людям, чья дипломатическая и экономическая деятельность объединяет страны между Балтийским, Черным и Адриатическим морями.
Жюри возглавляет Ярослав Качиньский – президент организации «Право и справедливость», брат покойного Леха Качиньского. Первыми лауреатами премии в 2019 году стали президент Польши Анджей Дуда и бывший президент Литвы Валдас Адамкус.
Ранее Саакашвили был удостоен премии норвежских консерваторов имени Сьюрра Линдебрекке за продвижение демократии и прав человека, что вызвало недовольство властей Грузии.
Для жителей Ахалгори и Джавы на Пасху откроют пункты пропуска
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия разрешили жителям Ахалгорского и Джавского районов пересекать пункты пропуска «Раздахан» (Мосабруни/Одзиси) и «Переу» (Переви) во время пасхальных праздников. Решение было принято в ходе оперативного совещания Совбеза. Встреча прошла под руководством югоосетинского президента Алана Гаглоева.
Сообщается, что жители Ахалгори и Джавы смогут пересекать де-факто границу в упрощенном порядке с 08:00 14 апреля по 20:00 18 апреля 2023 года.
Ранее сообщалось, что югоосетинские силовые структуры во время пасхальных праздников будут нести службу в усиленном режиме.
Отметим, что жители Ахалгорского и Джавского районов могут пересекать пункты пропуска лишь с 20-го по 30-е число каждого месяца.
ФСБ обвинила гражданина Украины в подготовке убийства блогера Татарского
ФСБ назвала 35-летнего гражданина Украины Юрия Денисова участником покушения на провоенного блогера Владлена Татарского (Максима Фомина). Тот был убит 2 апреля в центре Санкт-Петербурга. По заявлению российской спецслужбы, Денисов следил за Татарским и передал взрывное устройство, которым было совершено покушения.
По заявлению следствия, Денисов в феврале 2023 года приехал из Киева через Латвию в Московскую область, где собирал информацию о Татарском. Утверждается, что это делалось по заказу украинских спецслужб. Подозреваемый, заявили в спецслужбе, снял квартиру рядом с местом жительства Татарского, а перед покушением отправил гипсовый бюст с вмонтированным взрывным устройством другой подозреваемой в убийстве, арестованной 4 апреля Дарье Треповой.
Денисов назван российской контрразведкой членом украинской диверсионной группы. 3 апреля он, как утверждается, вылетел из России в Турцию транзитом через Армению. ФСБ заявляет, что планирует объявить Денисова в международный розыск. Спецслужба распространила фотографию водительского удостоверения подозреваемого, там указано, что он родился в Донецкой области, местом выдачи документа указан город Торез (Чистяково). Выдано ли удостоверение на настоящее имя — не уточняется.
- ФСБ утверждает, что Трепова совершила преступление в результате «неоднократных призывов» руководителей ФБК Леонида Волкова и Ивана Жданова к «подрывной деятельности» в России. Жданов ранее заявлял, что организация не причастна к покушению. Киев обвинения официально не комментировал.
В Марнеули трое задержаны за нападение на полицейских
Три человека задержаны в Марнеульском муниципалитете Грузии после инцидента на трассе в минувшую среду, сообщает МВД.
По данным следствия, некий А.Б. в состоянии алкогольного опьянения создал аварийную ситуацию на дороге, после чего не подчинился требованию полиции остановиться и попытался уехать в сторону одного из сел. При этом он не справился с управлением, машина перевернулась.
Водитель и двое пассажиров выбрались из машины, после чего «словесно и физически оскорбили сотрудников правоохранительных органов и повредили автомобиль патрульной полиции». На месте собрались местные жители, которые помешали полицейским задержать участников происшествия.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», все трое были задержаны через несколько часов. Нападение на полицейских расследуется по статье 353 УК Грузии, и наказывается лишением свободы на срок от 4 до 7 лет.
РБК: банки Швейцарии ужесточают контроль за счетами россиян
Банки Швейцарии начали предупреждать клиентов из России о закрытии их счетов, если они платят налоги в российский бюджет. Об этом РБК рассказали два адвоката, работающие с российскими клиентами, а также источник в банковском секторе страны.
Как рассказал изданию управляющий партнер швейцарского юридического бюро LEOLEX Роман Кудинов, к ним обратились около десяти человек, которым звонили сотрудники банков с предупреждением, что если они не перестанут являться владельцами расположенных в России компаний и оплачивающих налоги, то банку придется закрыть их счет.
Другой адвокат из Швейцарии, который разговаривал с РБК, утверждает, что банки уже начали блокировать счета россиян из-за уплаты налогов в российский бюджет.
Письма с таким предупреждением некоторым своим клиентам мог отправить банк UBS, сказал изданию источник в банковском секторе Швейцарии.
Банки объясняют это решение тем, что такие клиенты платят налоги государству, которое дестабилизирует ситуацию в Украине.
По словам источника РБК , эти действия носят выборочный, а не массовый характер, а также являются неофициальными. Пока с этим столкнулись только российские клиенты банков UBS и Credit Suisse.
В феврале банк Credit Suisse заморозил российские активы на сумму почти в 20 миллиардов долларов - это более трети всех активов россиян в стране.
Швейцария столкнулась с давлением США и стран «Группы семи» из-за небольшого объема замороженных российских активов.
В феврале министерство юстиции Швейцарии заявил об отсутствии юридических оснований для конфискации частных активов, замороженных в банках страны на счетах российских граждан, и передачи их на восстановление Украины.
В конце марта агентство Bloomberg сообщило со ссылкой на источники, что министерство юстиции США проверяет ряд банков, в том числе швейцарские Credit Suisse и UBS , на предмет помощи российским олигархам с обходом санкций.
Тогда же суд в Швейцарии приговорил четверых сотрудников местного филиала Газпромбанка к семи месяцам лишения свободы условно за обслуживание счетов виолончелиста Сергея Ролдугина - близкого друга президента России Владимира Путина.
- В 2022 году Минюст США создал группу KleptoCapture, которая отслеживает соблюдение санкций, введённых в ответ на вторжение России в Украину. Ранее KleptoCapture временно арестовала активы ряда российских олигархов, в том числе несколько суперъяхт стоимостью десятки миллионов долларов.
- В конце года Сенат США поддержал поправку к федеральному бюджету, позволяющую использовать конфискованные российские активы для помощи Украине.
КПРФ не будет наказывать депутата за просмотр Путина с лапшой на ушах
КПРФ не будет наказывать члена своей фракции в самарском парламенте Михаила Абдалкина, который слушал послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию с лапшой на ушах. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Региональное отделение партии направило «исчерпывающий ответ» в Самарскую губернскую думу, которая предлагала исключить Абдалкина из КПРФ и уволить его с руководящих постов.
Содержание ответа в партии не раскрыли, но, по сведениям «Коммерсанта», в нём подчёркивается, что в КПРФ «самостоятельно принимают решения и представители других партий не имеют права вмешиваться в их деятельность».
В марте 2023 года суд оштрафовал Абдалкина за видео с лапшой на 150 тысяч рублей по статье о дискредитации российской власти. При этом в видеоролике Абдалкин не сказал ни слова, а в комментарии к нему написал: «Полностью поддерживаю, полностью согласен, отличное выступление. Ничего подобного я за последние 23 года не слышал. Приятно удивлён».
- За год войны в России возбудили более шести тысяч дел по статье о дискредитации российской власти и армии, подсчитала «Медиазона».
Верховный суд Татарстана согласился выслать из РФ китайского ЛГБТ-блогера
Верховный суд Татарстана отклонил жалобу ЛГБТ-блогера Хаояна Сюй, который является гражданином Китая и учится в Казанском федеральном университете.
Как пишет сайт Idel.Реалии, на прошлой неделе Вахитовский райсуд Казани назначил ему 7 суток административного ареста и постановил принудительно выдворить его из России. Сюя признали виновным по статье 6.21.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Распространение среди несовершеннолетних информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения и (или) предпочтения либо способной вызвать у несовершеннолетних желание сменить пол»).
В постановлении суда говорилось, что поводом к возбуждению административного дела стали 19 видеороликов на YouTube.
«На YouTube-канале под названием «HAOYANG & GELA», принадлежащему ему, разместил 19 видеороликов с изображением нетрадиционных сексуальных отношений с гражданином Гогишвили. Будучи представителями мужского пола, они целуются друг с другом, обнимаются, трогают друг друга за различные части тела, в том числе в районе половых органов, при этом в описании роликов имеются следующие пояснения: «Как спит гей пара? Целуй меня всю ночь», «Мы вернулись, история любви в стране ненависти», «Смотрите, как мы воссоздаем сцены поцелуев», «Я хочу обнимать тебя во время сна», «Кто знает меня лучше мой парень или лучший друг?», «Наш первый раз, откровенные истории», «Наши любимые позы во время..», «25 видов поцелуев с моим парнем» и др. Кроме этого, было установлено, что из 64,9 тысяч подписчиков 1791 человек являются несовершеннолетними лицами», — сказано в постановлении суда.
Напомним, молодая ЛГБТ-пара Гела Гогишвили и Хаоян Сюй ведут Telegram-канал «Китаеза и Груеза» и публикуют ролики о своих отношениях в TikTok'е и YouTube.
Пятого апреля их задержала полиция Казани. На блогеров составили административные дела по доносу жителя Новосибирской области В. Кушнерика, который пожаловался на распространение «гомоэротичных материалов».
«С точки зрения доносчика из Новосибирска и казанской полиции, «пропаганда» ЛГБТ+ заключалась в том, что парни выкладывали видео, на которых они «целуются, обнимаются, показывают, как они спят вместе». Всё это сочли неподобающей демонстрацией «гомосексуальной интимной жизни», — поясняли ранее в правозащитной инициативе «Дело ЛГБТ+».
Дело Гелы Гогишвили пока не рассматривали. Ему как гражданину России грозит крупный штраф.
Хаояна в суде защищал адвокат Адель Хайдаршин. Он настаивал, что нужно провести экспертизу, чтобы установить «факт пропаганды ЛГБТ». Также он обратил внимание, что в деле нет доказательств, что подписчики в YouTube — несовершеннолетние. Он сообщил, что канал, которые вели молодые люди, маркирован как «для взрослых».
На заседании в Верховном суде Татарстана Хаоян Сюй не присутствовал. После отбытия ареста его отвезли в миграционный центр в Набережных Челнах. На судебное заседание его не доставили.
Его интересы, помимо Хайдаршина, представляла адвокат Мария Вараева. Она также настаивала на отсутствии доказательств в деле и указала на процессуальные нарушения. Оба адвоката были привлечены организацией «Дело ЛГБТ+».
Тем не менее суд оставил решение райсуда без изменения. Сюя должны выдворить из России. Адвокат Адель Хайдаршин сообщил газете «КоммерсантЪ», что защита намерена обжаловать сегодняшнее решение в кассационном порядке.
В Абхазии предложили обсудить «морально-этический облик» президента
Оппозиционные общественные организации обратились к спикеру парламента самопровозглашенной республики Абхазия с предложением обсудить «морально-этический облик» абхазского лидера Аслана Бжания.
Поводом для обращения стали опубликованные в соцсетях видеоролики. Оппозиционеры указывают, что Аслан Бжания и глава МИД Инал Ардзинба «занимаются шуточным поединком» в компании с «девушкой сомнительной репутации».
«В других видеоматериалах та же девушка в компании своих подруг отправляет Аслану Бжания поздравления с днём рождения, называя его другом и подчеркивая, что пьют они за него грузинское вино. Показателено, что Аслан Бжания видит камеру, на которую его снимает другая девушка, и не придаёт этому никакого значения. Вполне логично, подобные видеоматериалы вызвали волну критики и негодования среди населения страны и пользователей абхазского сегмента социальных сетей», – сказано в обращении общественных организаций «Аиааира», «Ахьаца», «Аидгылара», «Асаркьал» и Комитета по защите суверенитета Республики Абхазия.
Они указывают, что морально-этический образ Аслана Бжания был бы его личным делом, если бы он не являлся абхазским президентом и не представлял весь народ Абхазии.
«Уместно напомнить, что в 2020 году Бжания А.Г. уже давал повод для критики, допустив фотосессию в горах Абхазии, будучи наряженным в шорты, к тому же облаченным в национальную бурку с алабашьа в руках. Традиционным для абхазского народа символом мудрости и благочестия», – сказано в обращении.
Оппозиционеры подозревают Аслана Бжания в нарушении присяги, данной им народу Абхазии при вступлении в должность президента.
В Тбилиси доставлено тело погибшего в Украине добровольца
В Тбилиси доставлено тело погибшего в Украине добровольца Давида Кучукяна. Он погиб во время артиллерийского обстрела города Бахмут в Донецкой области Украины.
Кучукян был профессиональным бойцом и военным медиком. Дважды участвовал в военной миссии в Афганистане. Воевал на стороне ВСУ с марта 2022 года. Его смерть была официально подтверждена 5 апреля.
По информации грузинских СМИ, тело Кучукяна доставили в его родное село Бебниси. Его похоронят 18 апреля.
После начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине погибли более 40 грузинских бойцов.
Глава Пентагона принял украинского премьера Дениса Шмыгаля
Министр обороны Ллойд Остин в среду принял в Пентагоне премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Остин выразил главе украинского кабинета признательность за беспрецедентный уровень транспарентности, обеспеченный Киевом, с тем, чтобы помощь в сфере безопасности со стороны США направлялась защитникам Украины.
Как сообщает «Голос Америки», глава оборонного ведомства США подчеркнул:
«Мы выделили десятки миллиардов долларов на помощь в сфере безопасности, – заявил Остин. – Вместе с нашими союзниками и партнерами мы поставили HIMARS и гаубицы, NASAMS и IRIS-T, Stryker и Leopard и многие другие системы. И это привело к очевидным и прямым последствиям на поле боя».
Шмыгаль заявил, что Украине по-прежнему необходима интенсивная военная поддержка, больше систем ПВО, тяжелой артиллерии, минометов и боеприпасов к ним. Украина также просит пересмотреть вопрос о возможности предоставления ей ракет большой дальности.
«Чтобы защитить себя и защитить Европу, нам необходимо больше тяжелой техники, а также самолетов, – сказал украинский премьер-министр. – Мы приветствуем решение США присоединиться к танковой коалиции и поставлять Украине танки Abrams, а также боевые машины пехоты Bradley и Stryker. Для успеха контрнаступления, необходимо увеличение этих поставок».
Премьер-министр Украины пригласил США стать участником коалиции по поставкам Киеву истребителей.
«США могут еще раз продемонстрировать свое лидерство, предоставив Украине самолеты F-15 или F-16», – пояснил Денис Шмыгаль.
В Азербайджане назначен секретарь Госкомиссии по делимитации границы с Арменией
В Азербайджане назначен руководитель cекретариата Государственной комиссии по делимитации государственной границы с Арменией.
Как сообщает азербайджанское информационное агентство «АПА» со ссылкой на кабинет министров, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
Согласно распоряжению, секретарем комиссии назначен Мурад Наджафбейли.
По данным Радио Азатутюн, что ранее Наджафбейли был послом Азербайджана в Эстонии, Швейцарии и Княжестве Лихтенштейн, являлся постоянным представителем Баку при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.
МВД отчиталось о количестве иностранцев, въехавших в Грузию с начала года
В первом квартале 2023 года в Грузию въехали 1 149 895 иностранных граждан – в два раза больше, чем в прошлом году, сообщило МВД Грузии.
Из общего числа въездов 171 133 визита были транзитными, 246 024 – краткосрочными, менее суток, и 732 738 визита продолжительностью более 24 часов.
В первом квартале 2023 года в Грузию въехало 298 тысяч граждан РФ, в 3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем эта цифра на 5% больше допандемических показателей. За январь-март из Грузии выехали 320 236 граждан РФ.
На втором месте по числу въездов граждане Турции, на третьем – граждане Армении.
Данные по странам:
- Граждане России – 298 285
- Граждане Турции – 236 843
- Граждане Армении – 224 342
- Граждане стран ЕС – 56 461
- Граждане Израиля – 50 226
- Граждане Азербайджана – 48 231
- Граждане Украины – 42 340
- Граждане Беларуси – 26 801
- Граждане Ирана – 24 937
- Граждане Индии — 24 296
За первый квартал наибольшее число иностранцев въезжали в Грузию из Турции, через КПП Сарпи, через Тбилисский аэропорт и армяно-грузинскую границу, КПП Садахло.
Всего в первом квартале 2023 года было зафиксировано 3 574 595 пересечений границы (въезд и выезд). Иностранцы в этом случае – 66%, граждане Грузии – 34%.
По информации агентства «Новости-Грузия», эта статистика не отражает данные по туризму.
В Мелитополе появились улицы Дарьи Дугиной и Александра Захарченко
В находящемся под контролем российских властей Мелитополе Запорожской области переименованы около двух десятков улиц. Указ об этом подписала глава назначенной Россией городской администрации Галина Данильченко. Например, в городе появились улицы Росгвардии, Дарьи Дугиной и Александра Захарченко.
Дарья Дугина - философ и публицист, поддерживавшая войну в Украине, дочь одного из идеологов «русского мира» Александра Дугина. Она погибла в августе 2022 года в результате теракта: ее автомобиль был взорван. Российские власти обвинили в подрыве украинские спецслужбы, однако ни исполнители, ни заказчики преступления не были найдены.
Александр Захарченко - первый самопровозглашенный лидер так называемой «ДНР». Был убит в 2018 году в результате взрыва в центре Донецка. Его соратники расценивают взрыв как теракт.
Галина Данильченко сообщила, что решение о переименовании улиц было принято общественным советом, в который входили историки и краеведы, с учетом мнения жителей города.
Украинская улица в городе переименована в Советскую, Гетманская - в улицу Ленина. Некоторым улицам вернули названия, которые они носили в СССР - Фрунзе, Горького, Карла Маркса и иные.
В конце января Данильченко уже сообщала о возвращении ряду улиц Мелитополя советских названий, таких как улицы Крупской, Дзержинского, Ворошилова, Орджоникидзе и других деятелей советской эпохи, большевистской партии и международного коммунистического движения.
Данильченко, анонсируя изменения, упомянула предыдущую волну переименований в Мелитополе: в 2016-м году, в рамках объявленной властями Украины декоммунизации. По версии чиновницы, тогда «многие улицы были названы в честь украинских нацистских идеологов». При этом из более чем восьмидесяти улиц, которым планируется вернуть советские названия, лишь несколько носили имена представителей украинского националистического движения.
- Мелитополь был захвачен российскими войсками в начале марта прошлого года. 30 сентября 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о присоединении Запорожской области, где находится город, наряду с еще несколькими занятыми украинскими территориями, к России. Это решение не признано подавляющим большинством стран мира.
- Начиная с аннексии Крыма в 2014-м году украинские власти демонтировали сотни памятников, а также переименовали несколько тысяч улиц, которые так или иначе были связаны с СССР и Россией, в десятках городах Украины. После начала полномасштабного вооруженного вторжения российских войск на украинскую территорию в феврале прошлого года в ряде украинских городов начали переименовывать и улицы, связанные с имперским прошлым России.
Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии поддержал законопроект «О деолигархизации»
Комитет по юридическим вопросам парламента Грузии рассмотрел возвращенный из третьего чтения во второе чтение законопроект «О деолигархизации», в котором отражены рекомендации Венецианской комиссии.
Согласно законопроекту, человек считается олигархом, если он участвует в политической жизни, оказывает влияние на СМИ и обладает значительными экономическими ресурсами. В проекте дается определение всех трех критериев.
Согласно поправкам, признать лицо олигархом будет правомочно Антикоррупционное бюро вместо правительства Грузии. Антикоррупционное бюро будет обязано провести тщательное расследование, чтобы выяснить, является ли лицо олигархом или нет.
Решение Антикоррупционного бюро о признании или непризнании лица олигархом подлежит судебному контролю, то есть обжалованию, причем обжалование предусмотрено в двух инстанциях. Решение о признании лица олигархом не вступит в силу до завершения правового разбирательства, пишет Общественный вещатель.
По словам председателя юридического комитета Анри Оханашвили, по рекомендации Венецианской комиссии сняты установленные для лица, признанного олигархом, запреты на финансирование политической партии, избирательных субъектов объединения, избирательной кампании, собраний манифестаций.
«Соответственно, для лица, признанного олигархом и внесенного в реестр, остался единственный запрет - относительно участия в качестве приобретателя в процессе приватизации», - отметил Анри Оханашвили.
Командующий погранвойсками СНБ Армении освобожден от должности
Президент Армении Ваагн Хачатурян по предложению премьер-министра Армении Никола Пашиняна подписал в среду указ об освобождении Армана Маралчяна от должности командующего пограничными войсками Службы национальной безопасности (СНБ).
Радио Азатутюн отмечает, что отставка последовала после боестолкновения на армяно-азербайджанской границе 11 апреля, в результате которого с армянской стороны погибли 4 военнослужащих, еще 6 военнослужащих были ранены.
Маралчян занимал должность с октября 2020 года.
США ввели санкции против «Мегафона» и вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
Соединенные Штаты ввели санкции против вице-премьера России Марата Хуснуллина, компаний «Мегафон» и «Металлоинвест», а также движения «Юнармия». Список опубликован на сайте Минфина США.
Кроме того, под санкции попали бывший министр транспорта Евгений Дитрих, дочь и отец депутата Госдумы Андрея Скоча, сын президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер, «Международный инвестиционный банк» и его глава Николай Косов, холдинг USM российского миллиардера Алишера Усманова.
При этом отдельной лицензией из-под санкций вывели газету «Коммерсант».
- Ранее в среду Великобритания расширила санкции против России. В ограничительный список попал холдинг USM, трое детей основателя АФК «Система» Владимира Евтушенкова и дочь бизнесмена, члена Совета Федерации Сулеймана Керимова.
Нидерланды планируют полный отказ от российского сжиженного газа
Правительство Нидерландов намерено полностью прекратить импорт сжиженного газа из России. Об этом сообщил министр энергетики страны Роб Йеттен. С начала этого года Нидерланды не подписали ни одного нового контракта с российскими поставщиками, а сейчас работают над завершением уже действующих договоров.
Йеттен заявил, что страна должна сделать все возможное, чтобы отказаться от энергоносителей из России. По его словам, Нидерланды уже отказались от российских угля, нефти и трубопроводного газа. Сейчас правительство ведет переговоры с местными компаниями об импортозамещении сжиженного газа.
Как отмечает агентство Bloomberg, военное вторжение России в Украину в 2022 году повлекло за собой энергетический кризис в Европе. На него повлияли как наложенные на Россию Евросоюзом санкции, так и отказ «Газпрома» поставлять в санкционных условиях газ по трубопроводам, а затем и взрыв газопровода «Северный поток». В этих условиях многие европейские страны сделали ставку на сжиженный газ, который закупается как у Катара и США, так и у России. Но в последнее время они принимают решения разорвать и эти связи с Москвой.
Крупнейшим европейским покупателем сжиженного газа у России была Испания. В этом году правительство страны рекомендовало компаниям больше не заключать договоров на поставки из России.
Нидерланды покупали российский сжиженный газ не только для собственного потребления, но и для транзита в другие страны Европы. Российские поставки составляли около 15% всего газового импорта страны.
Сейчас, указывает Bloomberg, полноценные закупки газа из России продолжает осуществлять только одно государство Евросоюза - Венгрия.
Восстановлено движение прицепного транспорта через Рикотский перевал
По информации Департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии, в результате проведенных работ на участке 114-194 км автодороги международного значения Тбилиси-Сенаки-Леселидзе (развязка Ахалсопели-Зестафони), восстановлено движение для прицепного и полуприцепного транспорта, а с 07:00 13 апреля будет возобновлено движение легкового и пассажирского автотранспорта.
С 13 апреля на участке международной автодороги Тбилиси-Сенаки-Леселидзе км 114-км 194 (развязка Ахалсопели-Зестафони) разрешено действует следующий режим движения:
- Движение легковых автомобилей и автобусов (в том числе вместимостью более 30 мест) разрешено с 07:00 до 19:00. При этом движение других видов автотранспортных средств запрещается;
- Движение транспортных средств с прицепами, полуприцепами и грузовых автомобилей (>3500 кг) разрешено с 21:00 до 06:00, при этом движение других видов транспортных средств запрещено;
- На участке автодороги тоннель Рикоти-Хеви все виды движения будут осуществляться без остановок.
На автомагистрали внутреннего значения Гоми-Сачхере-Чиатура-Зестафони движение легковых автомобилей круглосуточно осуществляется в свободном режиме», — отмечается в информации, передает Общественный вещатель.
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