Газета «Южная Осетия» беседует с депутатом первого созыва Верховного совета Республики Вадимом Кабуловым. Он вспоминает о работе законодательного органа, который принял основополагающие документы, касающиеся образования государства, и работал в самых сложных условиях. По мнению Кабулова, больше всего на первый созыв похож нынешний, VII созыв парламента. «Имею в виду не партию власти, лоббировавшую по большей части интересы правящей верхушки, а депутатов, которых принято называть оппозиционными. Оппозиция в парламенте VII созыва, объединившая людей из разных политических групп, действовала консолидировано и попыталась изменить сложившуюся и устоявшуюся систему, не отвечающую интересам народа, что важно отметить, именно в правовом русле. Это была реакция на нарушения в пенитенциарной системе, на беззаконие со стороны правоохранительных органов, а также на другие нарушения законодательства. Конечно, им не хватало многого, в том числе, на мой взгляд, глубоко понимания происходящих процессов, опыта, тем не менее это были настоящие дебаты, настоящая борьба за улучшение ситуации», – сказал он. Что касается будущих выборов, которые должны состояться уже весной следующего года, Кабулов считает нежелательным создание такого количества политических партий и называет это «растаскиванием голосов». «Выборы 2024 года, по моему мнению, могут быть не просто напряженными, а даже опасными», – отметил он. «Что могут сказать обществу партии, которые создаются и регистрируются прямо перед выборами? Если бы от меня что-то зависело, я бы ввел мораторий на регистрацию новых партий перед выборами. Это просто «растаскивание» голосов. Я был на нескольких учредительных собраниях и встречал там одних и тех же людей», – цитирует Кабулова газета.

Надо приложить максимум усилий, чтобы осетинский язык не превратился исключительно в средство семейного общения. Тем более что ЮНЕСКО и вовсе отнесло осетинский язык к вымирающим

Газета «Республика» обращается к теме осетинского языка как государственного. Автор положительно характеризует закон «О государственных языках РЮО», однако он не влияет на ситуацию, и в этом нет вины составителей закона: «Они предприняли еще одну попытку сохранить позиции национального языка, которые были серьезно подорваны итогами для многих до сих пор непонятного референдума 2011 года. Непонятного потому, что де-факто русский язык и так был на первых ролях. Но теперь, после референдума, когда русский язык тоже стал официальным, появилась возможность выбора языка делопроизводства и его использования в системе государственной власти», – пишет автор. Как итог для выступлений на совещаниях и официальных мероприятиях и составления документов все выбирают русский язык. «Русский язык, хочет того кто-либо или нет, так и останется преобладающим языком образования, делопроизводства и общения. Другое дело, что надо приложить максимум усилий, чтобы осетинский язык не превратился исключительно в средство семейного общения. Тем более что ЮНЕСКО и вовсе отнесло осетинский язык к вымирающим...» – пишет «Республика».

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Южная Осетия должна перестать быть министерством администрирования инвестпрограммы

Блогер Сармат Джуссоев делится своим видением насущного вопроса: «Как добиться экономического развития Южной Осетии?» И дает нехитрый ответ: «Так, как если бы не было никакой инвестпрограммы». «Российская финансовая помощь фактически освобождает руководство от головной боли по поиску источников дохода, новых возможностей для республики. Российские деньги помогают обеспечивать более или менее сносный уровень жизни. Тем самым они же помогают местным властям на протяжении долгих лет скрывать неэффективность своего управления. Южная Осетия должна перестать быть министерством администрирования инвестпрограммы», – считает блогер.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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