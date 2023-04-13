Я не трус, но я боюсь!

Господа, я очень хочу, чтобы моя страна стала полноправным членом Евросоюза, но в то же время я не хочу этого. Не хочу, потому что боюсь. Боюсь, а сможет ли оправдать моя страна оказанное ей высокое доверие?

В данном эссе я попытаюсь на моем, на дилетантском уровне объяснить, почему я хочу и почему боюсь.

Хочу в политическом смысле. Хочу, чтобы моя страна была бы членом большой европейской семьи, хочу, чтобы граждане моей страны могли учиться и работать там, где они хотят, т.е. в любой европейской стране; по-моему, членство в Евросоюзе дает такое право. Еще хочу… а что еще я хочу? Не знаю. Нет, знаю! Хочу, чтобы все члены Евросоюза обращались друг с другом на равных. Чтобы богатый француз, или немец, или голландец не смотрел чуть-чуть свысока на бедных болгар, греков и румын. И, конечно, на самых бедных, на будущих гипотетических членов ЕС – грузин, молдаван, украинцев. Это я так хочу, потому что до меня доходят злые языки, что в Евросоюзе не все так демократично, как бы нам этого хотелось. Но это, конечно, только слухи и сплетни. На самом деле там все равны поголовно. И нет первых, и нет последних.

Это что касается политического аспекта.

Но дело в том, что членство в Евросоюзе – это не политическое, а сугубо экономическое единение, о чем наши граждане то ли забывают, то ли еще не знают. Членство в Евросоюзе – это не то же самое, что членство в НАТО. То есть при какой-нибудь заварушке типа нездоровой экспансии недоброго соседа Евросоюз не придет на помощь с военной помощью. Вы понимаете, о чем я.

Да, в едином порыве мы все кричим: «Даешь Евросоюз!», но а дальше что? Что мы выигрываем, а что проигрываем, если станем полноправными членами союза?

Так вот, сколько времени я пытаюсь выяснить, что нам и нашей стране даст членство в Евросоюзе в экономическом плане? И внятный ответ я до сих пор не смог получить. Да, в едином порыве мы все кричим: «Даешь Евросоюз!», но а дальше что? Что мы выигрываем, а что проигрываем, если станем полноправными членами союза?

У нас, у добродушных граждан Грузии, опять есть какая-то иллюзия, что, став членом Евросоюза, мы все сразу разбогатеем, заживем послаще, и пенсия у пенсионеров будет 800 евро. А 800 евро – это хорошие деньги. Если перевести их по сегодняшнему курсу на отечественную валюту, то получается более двух тысяч лари в месяц. Здорово! Если все пенсионеры будут получать около двух тысяч лари пенсии, то они будут в шоколаде. Конечно, если цены останутся прежними, а не взбрыкнутся и не поскачут вслед за повышенной пенсией.

Но!

Но все это, конечно, наши фантазии. Фантазии и желания. Кстати, я не голословно излагаю. Я повторяю желания и мысли некоторых своих знакомых, которые думают, что, став членом Евросоюза, мы сразу будем иметь такие пенсии при нынешних ценах.

Что может быть лучше большой пенсии при маленьких ценах? Только еще более большая пенсия.

Вот я и о пенсии заговорил.

Черт побери, жизнь пролетела как одно чудное мгновение. Вроде бы еще вчера меня торжественно принимали в пионеры, а сегодня я уже думаю о пенсии. Мда-с. Но сейчас не про это. О быстротечности жизни поговорим в другой раз.

О чем я говорил? О большой пенсии.

Евросоюз пенсии нам платить не будет. Пенсию как платило нам наше родное государство, так и будет платить, и уж точно уверен – со ста евро вдруг до 800 евро пенсия не скакнет

Так вот, кое-кто из моих знакомых, кстати, люди с высшим образованием и умеющим отличить Гегеля от Бебеля, правда думают, что большие пенсии нам будет платить сам Евросоюз. И тут они глубоко заблуждаются. Евросоюз пенсии нам платить не будет. Пенсию как платило нам наше родное государство, так и будет платить, и уж точно уверен – со ста евро (которые теперь имеют наши пенсионеры в переводе на лари, естественно) вдруг до 800 евро пенсия не скакнет. Это ж как должна экономика вперед рвануть, чтобы такие пенсии платить?

Кстати, я поинтересовался, а как формируется бюджет Евросоюза, и добрый Гугл мне сразу скинул инфу, что Евросоюз, конечно, имеет собственный бюджет, и он формируется из отчислений государств-членов (пропорционально их ВВП), таможенных пошлин на импорт товаров из третьих стран, отчислений от собираемого государствами-членами НДС и некоторых прочих поступлений. Бюджет ЕС составляет немногим более 1% от ВВП государств-членов.

А что значит для нас «немногим более 1%» от ВВП государства?

На 2021 год ВВП Грузии был около 20 миллиардов долларов США. Если исходить из того, что один процент надо перечислять за членство в Евросоюзе, получается, более 200 лямов. То есть эти 200 миллионов надо от чего-то оторвать? Ведь не сразу мы заживем «бохато», чтобы отсутствие бюджетных 200 миллионов долларов США было бы для нас безболезненно?

Господа, я сейчас рассуждаю в направлении, если мы вдруг станем членом Евросоюза. А ведь мы пока и не кандидаты.

Есть у меня подозрения, что, даже став кандидатом, до членства мы не доберемся

Но есть у меня подозрения, что, даже став кандидатом, до членства мы не доберемся. Не доберемся по ряду причин. Первая из причин – мы не граничим ни с одним членом Евросоюза. Если бы Турция была бы уже членом, разговор, может быть, пошел бы по-другому. Но Турция не член Союза. Она уже более 20 лет имеет статус кандидата, но членом стать не торопится. Как говорят, она (Турция) уже и не хочет быть членом Европейского союза. А почему она не хочет?

А также почему богатейшая Норвегия не захотела стать членом ЕС? И почему не менее богатая Англия вышла из Еврозоны? Если членство в Евросоюзе такое хорошее и прибыльное дело, почему эти страны так себя ведут? И еще я слышал, что все важные экономические решения принимаются не правительствами отдельных стран, а тройкой – Еврокомиссией, Европейским Центральным банком и Международным валютным фондом.

Самый же главный вопрос – а захотят ли денежные страны взвалить себе на шею такую бедную страну как Грузия? И какая им будет от этого выгода?

Все эти вопросы давно уже крутятся в моей бедной голове, но внятного ответа я на них пока что не получил. Когда я пытаюсь их задать, на меня сразу начинают рычать и зло спрашивать: а что, ты хочешь быть с Россией?

Я не хочу быть с Россией, но, к сожалению, никуда от ненадежной России мы деться не сможем. География нам этого не позволяет

Я не хочу быть с Россией, но, к сожалению, никуда от ненадежной России мы деться не сможем. География нам этого не позволяет. Сегодня наша экономика, как я знаю, мощно интегрирована именно в российскую экономику, и пока что никаких других перспектив у нас нет.

В конце года Евросоюз собирается рассмотреть вопрос о предоставлении нам статуса кандидата в их ряды. И статус обещают дать, если мы выполним представленные нам 12 пунктов.

Кстати, такие же 12 пунктов были даны другим странам – Молдове и Украине, хотя им статус кандидата дали сразу. То есть Грузия должна сперва выполнить 12 пунктов, а потом ей дадут (или не дадут) статус кандидата, а Молдове и Украине статус дали, но попросили выполнить 12 пунктов.

И это несмотря на то, что чуть ли не по всем показателям мы опережали и Молдову, и Украину.

Кстати, вопрос с Молдовой вроде бы уже практически решен – она же (Молдова) вроде бы присоединяется к Румынии, и эти 12 пунктов уже будет решать правительство Румынии. А что будет с Украиной – пока что тоже вопрос не ясен.

В общем – спокойной и размеренной жизни нам еще долго не видать.

А жизнь-то проходит… фактически прошла уже.

Обидно!

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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