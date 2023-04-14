«Самое интересное – это «яичные сражения»»

В это воскресенье, 16 апреля, православный мир отмечает Пасху. О пасхальных традициях в Южной Осетии «Эхо Кавказа» спросило у жителей Цхинвала.

Мария: Конечно, мы красим яйца, куличи печем, пироги. Для меня это праздник, но обязателен и поход на кладбище. Скорее для того, чтобы разделить эту радость – для нас ведь мертвые как живые… Поэтому никак не изживается традиция посещения кладбища на Пасху. А в субботу будем угощать, раздавать яйца детям. Будут ходить, стучаться, просить сладости, петь, танцевать…

Илона: Пасху мы в семье отмечаем традиционно. Обязательно красим яйца, правда, куличи не печем, в последнее время уже покупаем. Три пирога, для нас это праздник. Естественно, в понедельник идем на кладбище. Конечно, и готовимся особо, стараемся, чтобы в доме было чисто, это традиционная весенняя уборка. Это и поход на кладбище предварительно, уборка. Еще бывает, что мы называем «руру», ночь костров. Кстати, этот праздник был более любимым, чем сама Пасха. Всем двором выходили и прыгали через костер. Давно мы не прыгали, надо, наверное, возобновить эту традицию.

Инал: Обычно в предпасхальную неделю мы поднимаемся на кладбище, чистим могилы родственников, которых уже нет, чтобы к Пасхе они были чистенькие, ухоженные. Печем кулич, ставим его на проросшую пшеницу, поднимаем тосты, поздравляем с праздником друг друга. Потом идем на кладбище, поминаем тех, кого уже с нами нет. Красим яйца, конечно. На утро после Пасхи всегда беру с собой конфеты и раздаю детям, которых встречаю. Поздравляю с праздником. Плюс ко всему мы собираемся с друзьями и отмечаем праздник широким кругом. Поздравляем всех знакомых, близких. И вас тоже с наступающей Пасхой.

Марина: Разные традиции есть. Обычно мы красим яйца, как и все. Мы не особо религиозно-фанатичны. Ждем, когда дети придут, приходят, колядуют, стучат, просим их спеть, потанцевать, рассказать стишок. Угощаем яйцами, конфетами. На следующий день уже сама Пасха, играем, бьемся яйцами. В среду, в ночь на чистый четверг, у нас жгут костры. Считается, что это очищающие костры, через них прыгают, чтобы избавиться от всех своих демонов и чтобы началась новая, счастливая жизнь. Поздравляю всех с Пасхой, и больших радостей.

Эдуард: Обычно бывают традиционные куличи, крашеные яйца. Обязательно сражаться, кто чье яйцо разобьет, это святое. Как это было в детстве, так и до сих пор, до старости сохранилось. Самое интересное – это предпасхальное, прыгать через огонь. Второе, это когда ходили по домам, собирали яйца, и, конечно, «яичные сражения».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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