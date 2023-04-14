Конкурс или корпоративный сговор?

В Южной Осетии проходит назначение судей на пятилетний срок. Предыдущий раз судейский корпус утверждался парламентом по представлению Анатолия Бибилова вскоре после его избрания президентом. Теперь законодательный орган рассматривает кандидатуры, представленные Аланом Гаглоевым. Как указывают наблюдатели, процедура проходит с явными нарушениями законодательства, что подрывает легитимность процесса.

Парламент Южной Осетии рассматривает представленные президентом кандидатуры на должность судей Арбитражного суда: Мадины Алборовой, Романа Гояева и Оксаны Тедеевой.

На пост председателя Арбитражного суда Алан Гаглоев предложил Ирину Лалиеву. Все четверо из прежнего состава, утвержденного законодательным органом по представлению экс-президента Анатолия Бибилова.

В настоящее время кандидатуры соискателей должностей обсуждают в парламентских комитетах, после чего их вынесут на рассмотрение законодательного собрания. Рассмотрение, по словам депутата Давида Санакоева, изрядно запоздавшего.

Судьи были назначены 29 декабря 2017-го сроком на пять лет, то есть их полномочия истекли в конце 2022 года, или четыре месяца назад.

Давид Санакоев указывает, что превышение срока полномочий – не единственное нарушение закона «О статусе судей». Квалификационная коллегия судей не объявила о завершении срока их полномочий, как это положено по закону, хотя должна была это сделать в конце октября прошлого года. Говорит Давид Санакоев:

«По закону за два месяца до окончания срока полномочий судей Арбитражного суда председатель Арбитражного суда должен был уведомить Квалификационную коллегию судей об открывающихся вакансиях. В свою очередь, Квалификационная коллегия через СМИ должна была объявить общественности о замещении вакантных должностей, чтобы все желающие могли в течение двух месяцев собрать необходимые документы, сдать квалификационный экзамен. Ничего этого сделано не было. Общественность не уведомили, тем самым нарушили права тех, кто хотел бы и мог бы претендовать на должности судей, но не знал о вакансиях. Таким образом, мы наблюдаем повторение истории с назначением председателя ВС РЮ и его заместителя, тогда тоже не было объявлено об открывающихся вакансиях. Все указывает на то, что нарушения приобретают системный характер, и с этим надо что-то делать.

– Что вы собираетесь предпринять?

– Сначала надо разбираться, по чьей конкретно вине происходят нарушения закона – председатель Арбитражного суда не уведомил коллегию о завершении срока полномочий или коллегия не отреагировала должным образом. Нужно больше информации, поэтому для начала необходимо обратиться с запросами в инстанции и уже на основании их ответов принимать решения. Пока не знаю, будет ли этот запрос направлен от президиума парламента или он будет принят решением сессии, но я буду ставить вопрос на президиуме».

Нарушен сам дух закона «О статусе судей» – процедура самовыдвижения кандидатов в судьи, предполагающая конкурс послужных списков, испытания экзаменом, наконец, конкурс репутаций соискателей. Иными словами, нарушена процедура формирования судебной власти, определяющая ее легитимность.

Вместо этого действо, скорее напоминающее корпоративный сговор: никому ничего не сказали, тихо дружным коллективом пошли на второй срок…

Интересно, как теперь будет с районными и городским судами? Они тоже пойдут на переназначение по этой же серой схеме? Такие выводы напрашиваются, потому что их сроки тоже на исходе, но Квалификационная коллегия почему-то снова молчит.

По мнению югоосетинских наблюдателей, президент Гаглоев явно не проявил к этой истории должного внимания.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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