Лаша Талахадзе снова признан лучшим тяжелоатлетом Европы

Лаша Талахадзе признан лучшим тяжелоатлетом Европы 2022 года, сообщила Национальная федерация тяжелой атлетики Грузии.

Уже на протяжении семи лет Талахадзе не знает конкуренции в категории свыше 109 кг. За это время грузин по несколько раз выиграл абсолютно все крупные турниры, в том числе дважды Олимпийские игры, пишет агентство «Новости-Грузия».

В декабре прошлого года Талахадзе в шестой раз подряд выиграл Чемпионат мира. Награду лучшего тяжелоатлета Европы Талахадзе получил на церемонии открытия ЧЕ в Армении.

В отличие от прежних лет, на этот раз голосовали не болельщики, а спортивные журналисты – но результат остался прежним.

В октябре прошлого года Талахадзе исполнилось 29 лет, и к этому моменту у него было уже более 20 мировых рекордов.