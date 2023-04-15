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Лаша Талахадзе снова признан лучшим тяжелоатлетом Европы
Лаша Талахадзе признан лучшим тяжелоатлетом Европы 2022 года, сообщила Национальная федерация тяжелой атлетики Грузии.
Уже на протяжении семи лет Талахадзе не знает конкуренции в категории свыше 109 кг. За это время грузин по несколько раз выиграл абсолютно все крупные турниры, в том числе дважды Олимпийские игры, пишет агентство «Новости-Грузия».
В декабре прошлого года Талахадзе в шестой раз подряд выиграл Чемпионат мира. Награду лучшего тяжелоатлета Европы Талахадзе получил на церемонии открытия ЧЕ в Армении.
В отличие от прежних лет, на этот раз голосовали не болельщики, а спортивные журналисты – но результат остался прежним.
В октябре прошлого года Талахадзе исполнилось 29 лет, и к этому моменту у него было уже более 20 мировых рекордов.
Другие новости дня
Глава ЧВК «Вагнер» предложил объявить цели войны в Украине достигнутыми
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в программном материале в своем блоге предложил остановить войну в Украине, объявив ее цели достигнутыми. Он считает, что долгая война может стать предпосылкой к распаду России. Материал опубликован в телеграме, ссылка на него есть в канале «Кепка Пригожина», где появляются ответы его пресс-службы на запросы СМИ.
В тексте утверждается, что длительная война не находит поддержки в российских элитах, они названы в статье «глубинным государством». «Многие из тех, кто еще вчера поддерживал спецоперацию, сегодня находятся в сомнениях, либо категорически против того, что происходит, - пишет Пригожин. - Представителям глубинного государства хочется срочно вернуться к своей обычной жизни, старым привычкам и комфорту».
По его утверждению, противники войны внутри элит саботируют решения, принимаемые для успешного продолжения войны. «На совещаниях они молчат, высказывают свои сомнения. А при принятии решений по бюрократическим процедурам тормозят те или иные действия, направленные на победу».
Как пишет Пригожин, готовящееся наступление украинской армии может закончиться прорывом линии фронта (вариант с успешным развитием российского нападения «до границ ДНР, Днепра или Польши» он назвал маловероятным). «В этом случае в [российской] армии, которая годами себя считала одной из лучших армий мира, могут начаться сначала упаднические настроения, а затем ситуация деградирует», – пишет глава ЧВК.
По его оценке, такое развитие событий может привести к социальному взрыву, угрожающему всем представителям элит, кроме высшего российского руководства: «народ уже ищет виноватых в том, что мы не самая сильная армия в мире, а в этой ситуации будут искать «крайних». При этом из его слов выходит, что разгром в войне он считает для страны лучшим вариантом развития событий, чем достижение промежуточных договоренностей, фиксирующих статус-кво.
- Пригожина с 2014 года связывали с ЧВК «Вагнер», он отрицал это до сентября 2022 года. После признания связи, он регулярно высказывается о войне в Украине, публикует свои фотографии из зон активных боевых действий и критикует высокопоставленных российских чиновников.
- Подразделения ЧВК «Вагнер», несмотря на сообщения о колоссальных потерях, показывают себя одними из самых боеспособных с российской стороны на войне в Украине. Однако многочисленные источники регулярно сообщают о конфликтах Пригожина и министерства обороны, которые, в частности, приводят к задержкам поставок вооружений и боеприпасов.
- В одном из опубликованных документов, предположительно, американской разведки утверждается, что Путин лично пытался помирить Пригожина и министра обороны Сергея Шойгу. Критика Пригожиным высокопоставленных чиновников пока не оказывала заметного влияния на их карьеры.
Зеленский: Жизнь Саакашвили зависит от этического решения Грузии
Президент Владимир Зеленский заявил, что жизнь экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, который является гражданином Украины, зависит от этического решения Грузии. Об этом он сказал в своем видеообращении 14 апреля, сообщает «Европейская правда».
«Жизнь Михаила Саакашвили зависит сейчас не от политического, не от какого-то там личного, а чисто от этического решения, которое имеет чистую и весомую юридическую базу», – сказал Зеленский. Он отметил: если человек нуждается в медицинской помощи, если от этого зависит жизнь, значит, нужен этот шаг.
«Знаю, что адвокаты Михаила сейчас подали срочное обращение в ЕСПЧ, чтобы обеспечить ему надлежащее лечение. И, кажется, это – единственный путь, чтобы сохранить ему жизнь», – сказал президент.
В последнее время состояние здоровья заключенного в Грузии Саакашвили значительно ухудшилось. На саммите ЕС 10 февраля премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова принять политика на лечение.
Депутаты Европарламента в утвержденной 15 февраля резолюции выразили серьезную обеспокоенность ухудшением состояния здоровья Саакашвили и призвали помиловать его и отправить на лечение за границу.
В конце февраля ЕС подал официальный протест грузинским властям в отношении Саакашвили после того, как это решение разблокировала Венгрия. В нем содержался призыв освободить Саакашвили от наказания для лечения в Польше.
Wizz Air извинилась за упоминание Абхазии в бортовом журнале и исправила ошибку
Венгерская авиакомпания Wizz Air извинилась за то, что упомянула Абхазию в своем бортовом журнале в качестве отдельного государства, и исправила ошибку в онлайн-табло, сообщает SOVA со ссылкой на Объединение аэропортов Грузии.
В объединении отреагировали на распространенную в соцсетях информацию об упоминании грузинского региона как независимого государства. При сотрудничестве с Министерством иностранных дел и посольством Грузии в Будапеште они обратились к авиакомпании, в результате чего Wizz Air исправила ошибку в онлайн-версии бортового журнала и принесла извинения. Теперь предстоит исправить ее в печатной версии.
По данным венгерского лоукостера, авиакомпания не имеет никакого отношения к содержанию журнала, над ним работает независимая группа. Wizz Air выражает сожаление по поводу инцидента и заявляет, что остается приверженной территориальной целостности Грузии.
«Мы хотели бы извиниться за досадную ошибку в бортовом журнале и сообщить, что она уже исправлена в онлайн-версии бортового журнала, а печатная версия будет полностью заменена исправленной версией текста и карты, на что потребуется больше времени.
Хотим подчеркнуть, что авиакомпания Wizz Air не имеет никакого отношения к содержанию журнала, над ним работает независимая редакционно-издательская группа, однако это, безусловно, не освобождает нас от ответственности», - говорится в сообщении авиакомпании.
В премьер-министра Японии бросили взрывчатку. Он не пострадал
В премьер-министра Японии Фумио Кисиду бросили взрывчатку во время его выступления в городе Вакаяма на юго-востоке страны утром в субботу, 15 апреля. Никто не пострадал, мероприятие отменили.
Брошенный предмет был похож на дымовую шашку, сообщает газета «Киодо Цусин». Взрыв раздался, когда премьер-министр беседовал с кандидатом от правящей партии, в чью поддержку он приехал выступить. После происшествия Кисиду эвакуировали, нападавшего задержала полиция.
На кадрах с места событий слышен громкий взрыв, видно, как разбегаются люди, а несколько полицейских прижимают нападавшего к земле.
Нападение на Кисиду произошло менее чем через год после убийства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В июле 2022 года в него дважды выстрелили из ружья, когда он выступал на митинге с речью в поддержку кандидата от правящей партии. Абэ умер в больнице. Покушение на него произошло в городе Нара – Вакаяма находится в соседней префектуре.
В России упростили признание смерти в Украине и приграничных областях
В России упростили признание граждан погибшими или без вести пропавшими в контролируемых Москвой областях Украины и приграничных регионах.
Согласно указу президента России Владимира Путина, пропавшим без вести можно считать того, о местонахождении которого неизвестно в течение полугода. Погибшим – если он пропал при обстоятельствах, угрожавших смертью или допускающих его гибель от «определенного несчастного случая», полгода назад. Ранее для этого требовалось ждать два года со дня окончания военных действий.
Заинтересованным в признании человека погибшим или без вести пропавшим, как и прежде, нужно обратиться в суд.
Поправки помогут семьям пропавших без вести военных оперативно оформлять документы для получения социальных и страховых выплат, для сохранения имущества военнослужащих и возможности его наследования.
Подозреваемому в утечке документов Пентагона предъявили обвинение
Подозреваемому в крупнейшей за много лет утечке документов Пентагона Джеку Тейшейре предъявлены обвинения в незаконном копировании и передаче секретных материалов. Пока обвинения предъявлены только по одному документу, всего их может быть более сотни.
На слушании в суде Бостоне 21-летнего военнослужащего ВВС Национальной гвардии штата Массачусетс обвинили по двум пунктам закона о шпионаже. Один из них связан с незаконным копированием и передачей секретных оборонных материалов, другой – с незаконным перемещением оборонных материалов в несанкционированное место.
Отмечается, что пока обвинение Тейшейры связано только с документом, в котором описывался статус войны в Украине и содержались подробности о передвижении войск. По словам экспертов, следователи будут изучать каждый опубликованный документ по отдельности. За однократное нарушение Закона о шпионаже грозит до десяти лет лишения свободы.
Слушание было коротким. Тейшейра подтвердил, что понимает свое право хранить молчание, ему назначили государственного защитника, прокурор потребовала заключить обвиняемого под стражу до суда - этот вопрос будет рассмотрен судом в среду, 19 апреля. Тейшейра и его семья не стали общаться с журналистами.
Тейшейру «без эксцессов» задержали в его доме в Массачусетсе в четверг, 13 апреля. Ранее газета The Washington Post сообщила, что подозреваемый делился секретными данными с участниками чата на 20-30 человек в мессенджере Discord. Он заявлял, что хочет, чтобы они были лучше осведомлены о мире.
Агент ФБР под присягой сообщил, что Тейшейра имел доступ к секретным материалам с 2021 года. Эксперты говорят, что вопрос, почему молодой военнослужащий имел такой высокий уровень допуска, остается открытым – его должно решить Минобороны США.
- По информации Reuters, опубликованных секретных документов США может быть больше сотни. Утечка считается самой серьезной с тех пор, как в 2010 году на сайте WikiLeaks появилось более 700 тысяч документов, видео и дипломатических телеграмм. Ту утечку Пентагон называл «умышленным преступным актом».
Журналисты подтвердили гибель более 20 тысяч российских солдат в Украине
По состоянию на 14 апреля удалось подтвердить гибель 20 451 российского солдата в войне с Украиной. Такие данные о потерях приводят журналисты Русской службы Би-би-си совместно с «Медиазоной» и командой волонтеров. Они отмечают, что за последние две недели удалось подтвердить гибель 1820 военнослужащих, что является самым высоким показателем с начала войны.
По данным журналистов, наибольшие потери несут заключенные и наемники ЧВК «Вагнер», которые воюют в районе Бахмута. Всего им удалось установить имена 3080 осужденных, погибших в Украине. С марта число подтвержденных потерь среди заключенных превышает число потерь среди других категорий участников войны.
Также сообщается о высоком уровне потерь среди мобилизованных. Журналистам удалось установить гибель 1900 таких военнослужащих. Отмечается, что 60% из них погибли после 1 января этого года. Также известно о 53 мобилизованных, умерших на территории России в воинских частях и пунктах сбора.
Журналисты отмечают, что треть всех потерь приходится на добровольцев, мобилизованных, заключенных и наемников.
Журналисты собирают информацию о погибших российских военных с начала боевых действий. В мониторинг попадают только те люди, чью смерть удалось установить на основе открытых источников. Реальное число потерь, по мнению авторов исследования, может быть заметно больше. Кроме того, журналистам неизвестно количество пропавших без вести и попавших в плен.
- Минобороны России не раскрывает данные о потерях личного состава и не комментирует цифры, которые озвучивают журналисты. Власти Украины также не сообщают о количестве погибших военных.
- По оценкам западных разведок, потери российской армии убитыми и ранеными могут достигать 200 тысяч человек – до 60 тысяч из них могли погибнуть.
- В ноябре Пентагон заявлял, что потери с обеих сторон России и Украины, предположительно, составляют по 100 тысяч человек; удвоение оценок Вашингтоном не комментировалось.
Минюст РФ внес в список иноагентов Семена Слепакова и Фонд Карнеги
Министерство юстиции России в пятницу пополнило реестр так называемых иностранных агентов. В него вошли комедийный актер и автор-исполнитель Семен Слепаков, публицист Игорь Яковенко, сценарист и мультипликатор мультсериала «Mr. Freeman» Павел Мунтян, журналист Павел Каныгин, издание «Агентство», Фонд Карнеги за международный мир, интернет-издание «Полигон» и объединение «Радужная ассоциация».
По версии Минюста, Слепаков получал поддержку от иностранных источников, выступал против войны в Украине и «формировал негативное отношение к военной и государственной службе в целом», а также «негативно высказывался в отношении граждан Российской Федерации».
Остальным предъявлены сходные претензии, за исключением «Радужной ассоциации». Последняя занимается вопросами защиты прав и социальной адаптации сексуальных и гендерных меньшинств. Причиной для ее внесения в список иноагентов стала «пропаганда ЛГБТ-отношений, которая противоречит государственной политике по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
В связи с ликвидацией из реестра иноагентов исключены региональная общественная организация «Экологическая вахта Сахалина» и автономная некоммерческая организация «Центр сохранения и изучения лососевых видов рыб и мест их обитания».
- Законодательство об «иноагентах» в России появилось в 2012 году. Закон позволил Минюсту признавать некоммерческие организации «иностранными агентами», если они получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью. Критерии, по которым определяется такая деятельность, в законе четко не определены, что позволяет властям преследовать организации, работающие в области просвещения, культуры, здравоохранения, экологии, защиты прав человека.
- Впоследствии появилась возможность признавать «иноагентами» СМИ и физических лиц, в том числе и не получающих зарубежного финансирования, но находящихся «под иностранным влиянием». Что именно может расцениваться как нахождение под влиянием, не уточняется.
- В список так называемых СМИ – иностранных агентов в России включена редакция Радио Свобода, ее региональные проекты и телеканал «Настоящее время». Радио Свобода обжаловало свое включение в Европейском суде по правам человека.
Президент России подписал закон об электронных повестках
Президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках в армию для россиян. Ранее его приняла Государственная дума и Совет Федерации.
Новый закон предполагает создание единого реестра военнообязанных и новые способы оповещения призывников. Теперь повестка может прийти заказным письмом, в электронном виде через портал «Госуслуги» и через МФЦ. Ранее они вручались только лично или через работодателя.
Конституционный суд Франции признал законной пенсионную реформу
Конституционный суд Франции в пятницу признал законной конституционную реформу, предложенную правительством. Согласно ей, пенсионный возраст в стране будет повышен до 64 лет. Протесты против этой реформы не прекращаются в стране с января.
Решение Конституционного суда означает, что правительство сможет принять непопулярную реформу уже на следующей неделе. Она может вступить в силу в этом году.
Пенсионной реформой предусматривается повышение возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет к 2030 году. Pеформа готовилась еще в 2019 году, но была отложена из-за массовых протестов «желтых жилетов» и пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
По оценкам Минтруда Франции, реформа позволит экономить почти 18 миллиардов евро ежегодно, благодаря чему пенсионная система может стать безубыточной к 2027 году. Власти страны настаивают, что более поздний выход граждан на пенсию – единственный способ сохранить платежеспособность системы. Профсоюзы же предлагают ввести дополнительные налоги для богатых или увеличить отчисления с заработной платы для работодателей.
В середине марта реформу одобрил Сенат Франции. Еще через несколько дней законопроект был утвержден премьер-министром страны Элизабет Борн - в обход голосования в нижней палате парламента, Национальной ассамблее (Конституция страны позволяет главе правительства взять на себя ответственность за принятие экономических законов и одобрить их без согласия депутатов).
Планы правительства поднять пенсионный возраст вызвали массовые протесты французских граждан. По всей Франции продолжались митинги и демонстрации. В Париже число протестующих достигало десятков тысяч, по всей стране – более миллиона. Протестующие вступали в стычки с полицией, поджигали мусорные баки и били витрины. Опросы населения показали, что против реформы высказываются 70% французов. Оппозиционные партии требовали вынести вотум недоверия правительству Эммануэля Макрона.
Два возможных участника украинского нацбата задержаны в Крыму
В аннексированном Россией Крыму в пятницу были задержаны два гражданина Украины. ФСБ подозревает их в принадлежности к так называемому крымскотатарскому добровольческому батальону, который воюет на стороне украинских вооруженных сил. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
Российские спецслужбы заявляют, что двое задержанных, 24 и 27 лет, еще в 2017 году вступили в «Крымскотатарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана», признанный в России террористической организацией. За участие в незаконном вооруженном формировании им может грозить до 15 лет лишения свободы.
Российская ФСБ не уточнила, где именно задержали мужчин. Издание Крым.Реалии утверждает, что за последний год российские спецслужбы неоднократно задерживали граждан Украины на оккупированных территориях, вывозили их в Крым и обвиняли в участии в «крымскотатарском батальоне». Многие задержанные получили реальные сроки и уже отбывают наказание в российских тюрьмах.
- Дискуссия о создании «крымскотатарского батальона» в составе структуры правоохранительных органов Украины продолжается с 2016 года. В Нацгвардии Украины, которая входит в систему Министерства внутренних дел Украины, отмечали, что заявления о создании в их структуре «крымскотатарского батальона» остаются на уровне заявлений, которые не закреплены законодательно. Его руководитель Ленур Ислямов призывал присвоить создаваемому «крымскотатарскому батальону имени Номана Челебиджихана» номер воинской части.
В результате ракетного удара по Славянску погибли пять человек
В результате российского удара по городу Славянск Донецкой области погибли пять человек, 15 получили ранения различной степени тяжести. Под завалами находятся еще 7 человек. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Кириленко.
«По предварительным данным, использовали ракеты С-300. Повреждены 5 многоэтажек и 5 частных домов, магазин, хозяйственный центр, клуб и 3 автомобиля», – добавил Кириленко.
Одного ребенка удалось вытащить из-под завалов – он умер в машине скорой помощи, сообщила советник по коммуникациям главы офиса президента Украины Дарья Заривная.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в Славянске произошли не менее семи взрывов в районе школы № 8. По его словам, один дом частично разрушен, в двух произошло возгорание квартир, также повреждены дома вокруг.
«Государство-зло еще раз демонстрирует свою сущность. Просто среди дня убивая людей. Разрушая, уничтожая все живое. За каждое проявление терроризма будет справедлива ответственность. Никакого следа России на нашей земле не оставим. И ни одного врага безнаказанным тоже не оставим», – написал президент Украины Владимир Зеленский.
Евросоюз запустил первую за 12 лет миссию к Юпитеру
Евросоюз запустил первую за 12 лет миссию к Юпитеру. Пуск ракеты-носителя «Ариан-5» состоялся в 15:14 по московскому времени с космодрома Куру во Французской Гвиане, трансляция велась в YouTube Европейского космического агентства.
Планируется, что автоматическая межпланетная станция «Джус» достигнет Юпитера к 2031 году. Полет будет проходить по траектории, использующей гравитационный маневр, - аппарат сначала пройдет у Венеры, потом вернется к Земле, после этого пройдет у Марса, снова вернется к Земле и уже после этого отправится к Юпитеру.
Согласно плану программы, станция должна изучить три из четырех крупнейших спутника Юпитера: Европу, Каллисто и Ганимед. Последнему будет уделено наибольшее внимание.
Ганимед уникален также тем, что это единственный изо всех спутников планет, который генерирует собственное магнитное поле, - отмечает научное издание N+1. Он покрыт льдом, на его полярных шапках есть лед, в атмосфере замечены полярные сияния, а сам астрономический объект больше, чем Меркурий и Плутон. Ученые считают, что под поверхность льда на планете может быть океан из соленой воды.
«Джус» будет изучать спутник с пролетных траекторий и выйдет на его орбиту. Он будет картографировать Ганимед, изучать его магнитное поле и попытается проверить гипотезу о существовании на нем океана.
На других спутниках «Джус» изучит химический состав поверхностей и структуру океанов. При наблюдениях за Европой особое внимание будет уделяться поиску органических соединений, пишет N+1. Ученые предполагают, что океан на планете пригоден для зарождения жизни.
Лавров: грузинские власти «проявляют ответственный подход»
Глава МИД России Сергей Лавров вновь заявил, что Запад пытался втянуть Грузию в создание так называемого «второго фронта» против Москвы. Он говорит, что нынешние грузинские руководители «проявляют ответственный подход», который опирается на коренные интересы своего народа, и «отказываются от такого рода заходов».
Как пишет ТАСС, Лавров указал, что в Грузии «протесты были активнейшим образом поддержаны [Западом], и протестующие всячески стимулировались к тому, чтобы совершить очередную цветную революцию».
«Поэтому нам примерно понятно, какими методами работает Запад», – подчеркнул глава МИД РФ.
Ранее он уже говорил, что правительство Грузии руководствуется национальными интересами, несмотря на призывы Запада открыть «второй фронт» против России.
- Ранее некоторые украинские политики призывали Грузию на фоне российской агрессии против Украины открыть «второй фронт» против российских войск и решить свои территориальные проблемы. Грузинские власти же заявляют, что планируют урегулировать территориальные конфликты лишь мирным путем. Ряд грузинских политиков также утверждает, что к войне Грузию призывает Запад. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, западные политики и дипломаты это категорически отрицают.
- Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая в парламенте, заявил о «заговоре против страны», цель которого – открытие «второго фронта против России.
Информацию о возобновлении рейсов Москва-Тбилиси связали с «техническим сбоем»
Прямой авиарейс между Москвой и Тбилиси появился в расписании московского аэропорта «Внуково». На сайте сообщалось, что с 18 апреля по 28 октября 2023 года рейсы ежедневно, в 11:45 по московскому времени будет выполнять авиакомпания Georgian Airways.
«Эхо Кавказа» связалось со справочной службой «Внуково», где подтвердили, что речь идет о прямом рейсе, а не о полетах через Ереван, и посоветовали уточнить детали у авиакомпании.
Однако позже в аэропорту заявили, что появление прямого рейса в Тбилиси – технический сбой. Информацию о тбилисском рейсе из расписания уже удалили.
«В расписании Внуково изменений нет. На данный момент зафиксирован технический сбой на табло. Предпринимаются все необходимые меры для его устранения», — заявил РБК представитель Внуково.
В Агентстве гражданской авиации Грузии заявили, что Москва не обращалась к грузинской стороне по вопросу возобновления прямого регулярного авиасообщения.
«Соответственно, распространенная в СМИ информация о выполнении грузинской авиакомпанией прямых рейсов в Москву не соответствует действительности», – сказано в заявлении.
В ведомстве предположили, что речь идет об «инициативе грузинской компании».
Авиакомпания Georgian Airways также опубликовала заявление, заявив, что не подтверждает информацию о возобновлении регулярных рейсов в Москву.
«Подобная ложная, неподтвержденная информация уже неоднократно распространялась ранее. Авиакомпания не подавала заявку на указанный рейс», – сказано в заявлении.
Информацию о возможном возобновлении прямого авиасообщения между Россией и Грузией со ссылкой на источники первоначально распространил блогер Николай Левшиц.
- 18 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что надеется на скорое возобновления прямого авиасообщения с Грузией. Инициативу поддержали в правящей партии «Грузинская мечта», а президент Саломе Зурабишвили выступила против.
- ЕС и США предупредили Грузию о возможных санкциях в случае возобновления авиасообщения с Россией.
- В марте глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что Россия и Грузия находятся на пороге возобновления прямого авиасообщения, а также отмены виз.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
«Грузия нас признала?» – абхазские политики обсуждают транзит грузов
Абхазские политики поддерживают транзит грузов через Абхазию «из третьих стран». Об этом они заявили по итогам заседания рабочей группы по возможному транзиту грузов. Встреча прошла 13 апреля в администрации президента самопровозглашенной республики под руководством заместителя руководителя администрации Валерия Папба.
«Мы еще раз подтвердили, что мы согласны на транзит грузов через Абхазию из третьих стран. Этот вопрос должен быть проработан. Что касается снятия ограничений на некоторые виды товаров, мы рассматривали этот вопрос и на предыдущих совещаниях. Хотя он не входит в компетенцию рабочей группы, но был включен в повестку, и мы высказали свои мнения по нему», – сказал Папба.
«Эхо Кавказа» ранее рассказывало о решении абхазского лидера Аслана Бжания упростить торговлю через Ингурский мост. Глава администрации Гальского района Константин Пилия пояснил, что утвержден дополнительный перечень продукции, которую можно будет провозить транзитом или на внутренний рынок. Речь идет о сельхозпродукции, запчастях для автомобилей, моторных и смазочных маслах для автотранспорта и т.д. Пилия считает, что товары, пересекающие де-факто границу, должны оформляться в соответствии с абхазским таможенным законодательством.
При этом член рабочей группы от оппозиции Тимур Надарая заявил, что он «против торговли с Грузией».
«Запчасти и сельхозпродукцию можно везти и из Турции. У нас есть торговые связи с Турцией, ходят корабли», – сказал он.
Надарая согласен с выводами рабочей группы относительно необходимости транзита через Абхазию, пишет агентство «Апсныпресс».
«В рамках транзита мы не возражаем, чтобы через территорию Абхазии товары уходили в РФ, Турцию, Грузию, чтобы Абхазия на этом зарабатывала. Но мы категорически против того, чтобы наши таможенные органы оформляли товарные партии из Грузии. Это будет фактически означать наполнение грузинского бюджета, открытие границы в одностороннем порядке и вымывание денежных сумм из Абхазии в сторону Грузии», - заявил он.
Сегодня, 14 апреля Надарая вместе с лидером ветеранской организации «Аруаа» Тимуром Гулия провел брифинг. Они раскритиковали решение Аслана Бжания, связанное с торговлей через Ингурский мост.
«Мы что, с Грузией помирились? Пусть нам скажут: "Мы сегодня готовы торговать с Грузией, мы дружим с Грузией. Мы готовы принимать из Грузии товары и дальше их реализовывать с целью получения прибыли". Тогда мы поймем. Нас что, Грузия признала?», – сказал Надарая.
- В начале апреля стало известно, что в Абхазию прибыл первый контейнерный поезд, который, используя судно Anatolian, доставил грузы в Турцию. Власти Грузии ситуацию с использованием территории Абхазии для транзита грузов не комментируют.
ЕС не нашёл оснований конфисковывать активы Банка России
Европейская комиссия пришла к выводу, что после окончания войны в Украине замороженные резервы российского Центробанка придётся вернуть России. Об этом сообщает Die Welt со ссылкой на неопубликованный внутренний документ исполнительного органа Евросоюза.
По мнению авторов документа, передать замороженные резервы Банка России (это 300 миллиардов евро) на восстановление Украины, как предлагала Еврокомиссия, невозможно с точки зрения законодательства.
При этом эксперты предлагают инвестировать российские активы в европейские государственные облигации. Их доходность составляет 2,6% в год, и эти деньги можно будет передать Украине. Такая «чрезвычайная мера» может быть юридически законной, «в особенности учитывая грубое нарушение Россией международного права», полагают авторы документа.
Die Welt также отмечает неоднозначную ситуацию с замороженными в ЕС активами попавших под санкции российских олигархов. Сейчас это более 21 миллиарда евро.
Страны Евросоюза не могут изъять частные активы только потому, что их владельцы попали под санкции. Для конфискации понадобятся доказательства их участия в преступной группировке, отмывание денег, коррупции, наркоторговле и терроризме. Кроме того, доказать отношение замороженных активов к конкретному человеку сложно, поскольку имущество зачастую записано на подставных лиц, которых нет в санкционных списках, отмечает издание.
В октябре прошлого года главы государств на саммите ЕС в Брюсселе поручили Еврокомиссии разработать схему конфискации российских активов, замороженных в Европе.
Еврокомиссия предложила создать специальный фонд из замороженных российских активов. По мнению главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен, ЕС и его партнёры могли бы управлять этими средствами и инвестировать их в краткосрочной перспективе, а прибыль направить в Украину, чтобы компенсировать ущерб, причиненный российским вторжением.
Ряд стран ЕС сомневаются в юридической обоснованности плана и считают его спорным. Власти ЕС также полагают, что такие предложения должны реализовываться совместно со странами «Группы семи».
- По оценкам главы Еврокомиссии, ущерб, нанесенный Украине, оценивается в €600 млрд. По данным президента Украины Владимира Зеленского, восстановление Украины будет стоить более одного триллиона долларов.
- В декабре 2022 года Сенат США на устном голосовании поддержал поправку к федеральному бюджету, позволяющую использовать конфискованные российские активы для помощи Украине. Документ регулирует использование средств, полученных от конфискации активов у российских олигархов. Деньги сначала будут направляться в Государственный департамент, который будет распределять их в качестве международной помощи. Законопроект не описывает механизм конфискации средств, речь идёт только о трате того, что уже изъято.
Правительство Украины запретило спортсменам соревноваться с россиянами
Правительство Украины запретило спортсменам соревноваться с россиянами и белорусами. Приказ министерства молодёжи и спорта опубликовал в своем телеграм-канале депутат Верховной рады, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк.
В тексте говорится, что украинские спортивные федерации будут лишены статуса национальных, если позволят своим спортсменам участвовать в соревнованиях, где выступают спортсмены из России или Беларуси. Чиновники минспорта должны отзывать делегации с таких соревнований.
Из текста может следовать, что речь идёт про выступления украинской сборной, а не индивидуальных спортсменов под украинским флагом. Подробнее это не разъяснено. Российские и белорусские сборные до олимпийских соревнований не допущены ни в каком виде.
В марте министр кабинета министров Украины Олег Немчинов заявлял, что запрет коснётся всех украинских спортсменов. «Приняли протокольное решение, что мы участвуем только в отборочных соревнованиях, где нет россиян», — заявил он в эфире национального телемарафона.
Решение было раскритиковано Международным олимпийским комитетом. Там в начале апреля заявляли, что оно «только навредит украинскому спортивному сообществу» и поднимает «серьёзные вопросы об автономности украинского спорта».
МОК традиционно запрещает государству прямо вмешиваться в работу спортивных федераций и считает, что участие спортсменов в международных соревнованиях не должно определяться правительствами. Организация пообещала поддержку украинским спортсменам, попавшим под ограничения за желание выступать на соревнованиях.
- Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. В марте МОК рекомендовал допустить их до соревнований в нейтральном статусе, решение вызвало резкую критику в нескольких европейских странах.
Участник атаки на пермский ОМОН приговорён к пожизненному сроку
В Чечне пожизненный срок получил обвиняемый в участии в вооруженном нападении на колонну пермского ОМОНа в 2000 году. Его признали виновным по статьям о мятеже в целях изменения конституционного строя России и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Имя осуждённого не называется, передаёт Кавказ.Реалии. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии особого режима.
Атака на колонну ОМОНа, отправившегося на зачистку села, произошла 29 марта 2000 года у села Джани-Ведено. Ей руководили полевые командиры Шамиль Басаев и Хаттаб (Самер Салех ас-Сувейлем). Погибли 31 омоновец и российский военный, ещё 12 были захвачены в плен и убиты позже. Около ста человек были ранены. Потери со стороны нападавших неизвестны.
В Кремле после боя заявляли о троих погибших и 20 раненных. Как сообщало Агентство военных новостей, о засаде, в которую попали пермские омоновцы, командование федеральных сил в Чечне узнало случайно от пилота пролетавшего мимо вертолёта.
Маршрут передвижения колонны не был согласован, автомобили следовали без охранения, не соблюдая положенную. Офицеры не знали радиочастот прикрывавших район военных, а у всего отряда была только одна радиостанция дальнего действия, которая была уничтожена в начале боя. За это никто осуждён не был.
О непосредственной роли осуждённого за нападение не сообщается. В августе за участие в том же бою был приговорён к 20 годам ещё один чеченец — Рашид Атуов. Какой суд рассматривал дело, не сообщалось. Конкретная роль Атуова в нападении также не названа.
В Тбилиси доставлено тело еще одного бойца, погибшего под Бахмутом
В Тбилиси доставлено тело еще одного грузинского добровольца, погибшего на войне в Украине.
29-летний Михаил Мазанашвили погиб 31 марта под Бахмутом. Он был родом из села Зерти Горийского муниципалитета.
С начала апреля стало известно о гибели четырех грузинских бойцов, воевавших против России на стороне ВСУ. Накануне в Тбилиси было доставлено тело Давида Кучукяна – он также погиб в районе Бахмута.
В общей сложности с начала полномасштабного российского вторжения в Украине погибли 42 грузинских бойца.
Суд в Минске ужесточил обвинение Роману Протасевичу
Минский областной суд ужесточил обвинение одному из создателей и бывшему главному редактору независимого информационного канала NEXTA Роману Протасевичу. Об этом сообщает РИА «Новости».
Теперь, помимо обвинений в организации массовых беспорядков и заговоре с целью захвата власти и разжигания вражды Протасевичу инкриминируют повторное руководство экстремистским формированием. Новая статья обвинения предусматривает до десяти лет лишения свободы.
По данным следствия, Протасевич в мае — сентябре 2020 года был главным редактором NEXTA. Затем он переехал из Варшавы в Вильнюс и до мая 2021 года руководил телеграм-каналом и соцсетями «Беларусь головного мозга». Тем самым, по версии обвинения, Протасевич повторно руководил экстремистским формированием.
Такое же обвинение заочно предъявлено редактору телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Яну Рудику, который находится за границей.
В судебном заседании объявлен перерыв до 19 апреля, чтобы Протасевич мог ознакомиться с предъявленным обвинением перед новым допросом.
- Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега были арестованы после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске в мае 2021 года. Вскоре после задержания Протасевич начал выступать в государственных белорусских СМИ с критикой своих бывших соратников. Спустя некоторое время после ареста Протасевич в эфире белорусского телевидения признался во вменяемых преступлениях и заявил, что хочет жить нормальной, спокойной жизнью. Затем он объявил о начале сотрудничества с провластной организацией «Системная правозащита». Сапегу суд в Беларуси приговорил к шести годам колонии. Лукашенко отказался ее помиловать.
- Канал NEXTA стал широко известен освещением белорусских протестов 2020 года. Верховный суд Беларуси объявил NEXTA «террористической организацией». Теперь его деятельность запрещена на территории страны.
- Сейчас NEXTA освещает главным образом войну России против Украины с проукраинских позиций, критикуя при этом и власти Беларуси за поддержку России.
Молдавский олигарх осуждён заочно к 15 годам лишения свободы
В Республике Молдова вынесен приговор беглому молдавскому олигарху Илану Шору, обвинённому в мошенничестве и отмывание денег. Скрывающийся от правосудия лидер оппозиционной партии «Шор» осужден на 15 лет лишения свободы.
Приговор Апелляционной палаты окончательный и обжалованию не подлежит, заявила председатель парламентской комиссии по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету Олеся Стамате. Постановлением Апелляционной палаты наложен запрет на пользование всем имуществом Илана Шора.
Шор был задержан в мае 2015 года и в 2017 году приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения за мошенничество и отмывание денег. Приговор был обжалован в Апелляционной палате и не вступил в силу.
Следственные органы установили, что Шор – один из основных участников и бенефициаров хищения миллиарда долларов из банковской системы Молдовы в 2014 году. Шор был акционером двух банков в Молдавии, позднее были ликвидированы. Среди соучастников крупнейшего в истории Молдовы хищения также фигурирует беглый олигарх Владимир Плахотнюк.
Шор скрылся от правосудия, уехав в середине 2019 года в Израиль.
Как сообщает «Интерфакс», в ближайшие месяцы Конституционный суд Молдовы рассмотрит по запросу правительства законопроект о запрете партии «Шор» в связи с её «непрозрачным финансированием».
Украина получит от Польши несколько истребителей МиГ-29
Правительство Германии одобрило заявку Польши на поставку истребителей МиГ-29 со своих складов в Украину. Самолёты оставались в Германии после ухода из ГДР группировки советских войск в первой половине 1990-х годов. Об этом информирует агентство УНИАН.
По данным издания Spiegel, федеральное правительство обещало принять решение в этот четверг. Депутат Бундестага Маркус Фабер отметил быстрое решение об одобрении. Он отметил, что правительство ФРГ продемонстрировало способность быстро принимать взвешенные решения.
Польша была первой среди стран-партнеров, которые пообещали поставить Украине истребители. В начале апреля польский президент Анджей Дуда заявил, что Варшава передаст украинской армии восемь истребителей МиГ-29. Четыре уже находятся в Украине, ещё четыре готовятся к отправке.
Ранее о своей готовности передать истребители Украине заявила Словакия. Эта страна также согласила передать Украине МиГ-29 и уже заявила, что Киеву будут переданы 13 истребителей.
ФБР арестовало подозреваемого в утечке документов из Пентагона
ФБР арестовало подозреваемого в крупнейшей за долгие годы утечке секретных документов из Пентагона. Им оказался 21-летний служащий разведывательного подразделения Военно-воздушных сил Национальной гвардии штата Массачусетс. Он, по предварительным данным, делился закрытыми данными с друзьями в чате.
Об аресте подозреваемого сообщили телеканал Fox News и газета The New York Times. Журналисты газеты ранее раскрыли его личность. По их данным, подозреваемым оказался 21-летний Джек Тейшейра. Его удалось опознать по профилю в игровом сервисе Steam.
Вскоре после сообщений СМИ арест подозреваемого подтвердил генеральный прокурор США Меррик Гарланд. Следствие указывает, что нацгвардеец действительно мог вести группу в онлайн-чате, где размещал документы. Гарланд привел то же имя - Джек Тейшейра, отметив, что ему 21 год. По словам прокурора, арестованному предъявят обвинение в незаконном удалении секретной информации, связанной с национальной обороной.
Как отмечается, хорошо вооруженные федеральный агенты прибыли к дому Тейшейры в Массачусетсе во второй половине дня 13 апреля и взяли его под стражу - «без эксцессов».
Ранее газета The Washington Post сообщила, что подозреваемый делился секретными данными с участниками чата на 20-30 человек в мессенджере для геймеров Discord. Он заявлял, что хочет, чтобы они были лучше осведомлены о мире.
В разговорах он, как утверждается, критиковал правительство США, правоохранительные органы и разведывательное сообщество за стремление «подавить своих граждан» и «держать их в неведении».
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