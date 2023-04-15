Ада Кутелия: «Меня крестили в сухумской церкви втихаря»

Как праздновали Пасху в Сухуми и в Батуми. Своими воспоминаниями делится 73-летняя Ада Кутелия. Она многие годы преподавала абхазский язык в Аджарии, и возглавляет клуб абхазских женщин «Амра». О секретах соблюдения в одной семье как христианских, так и мусульманских традиций Ада Кутелия рассказала «Эху Кавказа».

– Как вы отмечаете пасхальные праздники?

У нас в Сухуми, в семье, очень соблюдали такие правила, как пойти в церковь, но это не каждый раз было, а по праздникам великим, к каким относилась, естественно, Пасха

– Начнем с того, что я сама христианка, у меня дедушка был священником. В 1937 году его арестовали, и нам неизвестно, в каком направлении его увезли. Но в 1955-м мой отец получил такой специальный лист – молодые, может, не знают, – оправдательный лист, что он, мой дедушка, был незаконно задержан и репрессирован. А моя мама была мусульманкой из Очамчирского района, я сама из Абхазии, но, когда ее привели в наш дом, там, в Абхазии, ввиду того, что дедушка был христианином, вся семья была христианской, ее крестили очень тихо. Потом родились мы. Я помню, когда мне исполнилось 10 лет, меня крестили. Дедушки, естественно, уже не было, но мои мамиды – папины сестры – постарались, чтобы мы, все дети, нас трое сестер в семье, были крещенными. Крестили меня в сухумской церкви, но меня предупредили дома… тогда, в коммунистическое время, папа был директором школы, никак нельзя было об этом говорить, и они приурочили мои крестины к моему дню рождения – 7 ноября. Вот так произошли мои крестины, втихаря. Но, во всяком случае, у нас в Сухуми, в семье, очень соблюдали такие правила, как пойти в церковь, но это не каждый раз было, а по праздникам великим, к каким относилась, естественно, Пасха.

Постепенно я привыкла уважать и мусульманские традиции. Но я старалась хранить эти наши христианские традиции на каждую Пасху. Мы покупали пасхальные куличи в магазине, приносили домой. Яйца мы обязательно красим, вот как-то потихоньку потом привыкли все

Постепенно я привыкла уважать и мусульманские традиции, у меня муж тоже похоронен по мусульманским обычаям, на мусульманском абхазском кладбище, здесь, в Батуми. Но я старалась хранить эти наши христианские традиции на каждую Пасху. Когда свекровь увидела, что по-другому не выходит… Мы очень хотели, чтобы и яйца красили у нас дома, и куличи пекли, но она не захотела, чтобы мы куличи пекли дома. Мы покупали пасхальные куличи в магазине, приносили домой, тем более когда дети уже появились, у нас частный дом – полный двор детей. Яйца мы обязательно красим, вот как-то потихоньку потом привыкли все. Теперь две мои дочери замужем в христианских семьях, одна – в мусульманской. Но все равно, как только создали свою семью, куличи пекут сами, яйца красят, уже никаких проблем насчет пасхальных яиц, куличей – абсолютно даже намека, даже разговора уже нет. С удовольствием накрываем столы, приходят гости, – ну, как принято в христианских семьях.

– Есть ли какие-то различия между грузинскими православными и абхазскими пасхальными традициями?

– Вы знаете, вот сколько лет я уже в нашем клубе (абхазских женщин «Амра») в Батуми, лет пятнадцать, и за эти годы как-то раскрылась моя христианская черта. Потому что у нас очень близкие отношения с патриархом Илией Вторым, наш клуб очень дружит с патриархом. Тут у меня абсолютно никогда не возникали такие вопросы, какие-то разногласия между абхазами и грузинами насчет этого. Вы знаете, не могу сказать, что я человек, глубоко знающий христианство в Грузии. Поверхностно, поэтому на что я смотрю, у нас никаких различий нет, абсолютно. То, что я видела там, у нас, в Абхазии, в своем доме, то же самое мы продолжаем здесь.

– Ваши родители похоронены в Сухуми, да? Есть традиция – на второй день после Пасхи приходить на могилы близких, почтить их память. Есть ли у вас возможность посетить могилы близких в Абхазии во время пасхальных праздников?

– Конечно. В моем раннем детстве, естественно, это не разрешалось. Мои родители даже следили, чтобы у нас не были на второй день руки испачканы краской, которой красили яйца. Это порицалось потом в школе. А так, вот сколько лет я уже замужем, я приезжаю в Сухуми. Мои родители похоронены в нашем (родовом) селе – это село Адзюбжа, это первое село Очамчирского района, если едешь из Сухуми, рядом, на берегу реки Кодор. Мои родители там похоронены, там же похоронена моя бабушка, папина мама, она была из Зугдидского района, мегрелка, там же похоронены две мамиды – сестры отца. Одна во время войны потеряла мужа и ребенка, и она больше не вернулась в тот дом семьи мужа, и она всю жизнь жила у нас и так постарела, и похоронил ее папа. А вторая не была замужем. Они все там похоронены, в Адзюбже, и мы всегда имели и имеем возможность посещать могилы родителей. В связи с такими событиями, к сожалению, редко, но, когда едем, мы обязательно посещаем могилы своих родителей, если это пасхальные дни. Так же, как и мои дети, которые замужем в христианских семьях, они тоже посещают могилы в отведенные дни и праздники. Это естественно, так же, как я посещаю могилы на мусульманские праздники. Но сейчас посещаю редко в связи со здоровьем, я не очень-то могу ходить на могилу мужа. Но в целом, конечно, ходим, конечно, да и на мусульманские праздники, и на христианские без внимания никогда не оставляем.

– С чем ассоциируются у вас эти праздники?

Пасхальные дни – это самые светлые дни, самые хорошие воспоминания моего детства

– Для меня Пасха, пасхальные дни – это самые светлые дни, самые хорошие воспоминания моего детства. Это непередаваемо, обязательно я вот вспоминаю эти куличи, яйца крашеные, потом мы украшали как-то эти яйца. Ну, вообще, что-то с детством, со светлым связано, и в то же время – это родительский дом.

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