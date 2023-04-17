На второй день Пасхи в Грузии люди идут на могилы близких. Как появилась эта традиция праздничного стола, накрываемого на кладбищах, и как раньше грузины отмечали Пасху? На вопросы «Эха Кавказа» отвечает доктор этнологии, замдиректора Национальной библиотеки парламента Грузии Мириан Хоситашвили.

– Пасхальные традиции в Грузии – какими они были раньше, что было со временем утеряно и что возобновилось или появилось?

– Праздник Воскресения Христова, Пасха для грузин, для Грузии всегда была особенным торжеством, потому его и называют особенно – «торжество торжеств». Если заглянуть в глубины веков, в исторические документы, празднование Пасхи происходило как по чисто христианским правилам, церемониям, так и в соответствии с грузинскими народными традициями, они были переплетены между собой. Мы встречаем такие детали, аналогов которых нет в других православных странах. За последнее столетие, особенно в период Советского Союза, многие традиции были утеряны. Советская власть в Воскресение Христово всем сопутствующим ритуалам препятствовала. Традиция приходить на могилы в День Пасхи связана с советским периодом. Воскресение автоматически выпадало на выходной, потому люди могли прийти на могилы родственников, а не в День освящения могил, каким является понедельник, как это делается сейчас. А в советское время это было невозможно. Понедельник был рабочим днем, и массовые прогулы считались преступлением для тогдашних граждан.

Потому религиозные, народные традиции в советские, особенно в 70-е годы прошлого века теряются, но потом, со временем, в видоизмененной форме они опять появляются.

К примеру, во всей Грузии было распространенно «Лело бурти», спортивное состязание, но эта пасхальная традиция сохранилась только в Гурии, и во всей красе она восстановилась в последние годы.

Та же традиция «Чона». Как на Рождество есть праздничное шествие «Алило», так и на Пасху есть «Чона» – смысл этой традиции в определенной социальной ответственности. Люди в карнавальных одеждах, распевая песни, ходят по домам и просят милостыню. Люди чем могли – сладостями, продуктами или деньгами – делились с приходящими. Собранное, как правило, раздавалось потом жившим там вдовам, сиротам, то есть социально незащищенным слоям. Эта традиция была формой социальной поддержки.

Что сохранилось из традиций, – это пасхальный праздничный стол. К нему особенно готовится во всей Грузии православная паства

Кроме этого, что сохранилось из традиций, – это пасхальный праздничный стол. К нему особенно готовится во всей Грузии православная паства. Но пасхальные куличи в нынешней форме появились относительно поздно. Кулич, «паска», – это символ горы Голгофы. Но в Грузии традиционно из пшенично-хлебных культур пеклись разных форм хлебобулочные изделия – колобки, пироги «када» (сдобный слоенный пирог с начинкой из муки и сахара, поджаренных в масле). Были региональные различие в начинках, в формах, но в целом одно было едино – все эти мучные изделия пеклись из муки местной, эндемной пшеницы.

– Речь идет об обычаях средневековья или чуть более поздних?

– Появление паски, куличей – это поздний период, к концу XIX века, до этого пеклись традиционные грузинские пасхальные колобки, пряники – кады, разные изделия из хлеба. К примеру, исторические регионы. Вот, к примеру, если взять традицию в исторической Эрети (ჰერეთი), на территории сегодняшнего Азербайджана, где исторически проживали этнические грузины, там специально на Пасху пекли хлеб на имя каждого члена семьи. Этот хлеб должен быть как тертый калач, испеченный до хрустящего румянца. Была примета: человека, хлеб которого получался более румяным и поджаристым, ждал более хороший год.

У нас сохранилась средневековая книга «Договор царского двора», в которой прописан протокол – как встречает тот или иной праздник царская династия

Как в новогодней традиции, когда старейшина семьи благословляет членов семьи и хозяйство, – так делали и во время Пасхи. Вот к примеру в Самегрело раскладывали пасхальный стол и на поднос клали сладости, другие пасхальные блюда, а глава семьи приносил его как подношение к изголовью квеври (закопанная в земле традиционная грузинская амфора из глины для вина), или в виноградник, или в хлев, – то есть к тому месту, которое являлось символом главного для семьи сельскохозяйственного направления. И благословлял, и просил бога, чтобы год был благодатным. Эти традиции как-то увяли. Я не говорю уже о том, какие традиционные спортивные игры играли в Грузии на Пасху до XIX века. У нас сохранилась средневековая книга «Договор царского двора», в которой прописан протокол – как встречает тот или иной праздник царская династия. В нем, кончено же, идет речь и о пасхальных праздниках, как за Великим постом следовала пасхально-праздничная трапеза, а после спортивно-развлекательные игры. Сведения об этом мы встречаем и в других книгах, летописях, исторических документах. Кроме этого, – об этом известно и по народным сказаниям, – как в разных регионах Грузии такие турниры по таким играм постоянно имели место. Что сегодня уже утеряно.

– А вот эта традиция – накрывать стол на кладбищах, что часто перерастает в гульбу, кутеж, – это и раньше было? Откуда этот обычай?

– Что касается этого конкретного нюанса – посещение могил, почитание памяти усопших, – в Грузии всегда была эта традиция. Особенно в такие праздничные дни она имела форму поздравлений, связанных с Воскресением, особенно если член семьи или близкий человек ушел недавно. Конечно же, Пасха отмечалась и для усопших, но та форма, которая особенно в последнее время наблюдается, - это не часть грузинской традиционной культуры. Более того, никогда не было той чрезмерной формы поминок, «келехи» – то, что мы сейчас встречаем в регионах или же в столице. Такая форма появляется где-то с XIX века. Существует очень много рукописей об этнографических, народных традициях, в которых описано, что все это отмечалось очень скромно, как на могилы приходили всего несколько человек, поминали своих покойников и вскоре возвращались домой.

У нас в Национальной библиотеке есть фотоархив, в котором хранятся фотографии, на которых мы видим, как, к примеру, в Хеви приходили на могилы, оплакивали покойников. На фотографии XIX века, – мы не знаем, это было снято в дни Пасхи или нет, – но видно, что очень скромный стол накрыт у могилы, наверное, поминальный. Тогда традиционно читали специальную молитву, и этим завершалась эта церемония посещения могилы. И не было никаких обычаев, как сейчас, к сожалению, чрезмерного пира.

– Это, наверное, пережитки советского прошлого, которому больше следуют люди среднего возраста. Как ведет себя в этом отношении молодое поколение?

Любая традиция изменяется тогда, когда общество посчитает, что она отжила свой век. То есть сам народ меняет это. И сегодня все это приобретает новые формы, традиция у нас меняется и трансформируется на глазах

– Да, этнология изучает не только прошлое, но и современность. К счастью, такой традиции молодежь уже не следует. Люди поняли, что это неправильная форма традиции, она считается пережитком, и постепенно сходят на нет чрезмерно большие столы, накрытые у могил, когда, к сожалению, даже забывали своих покойников и предавались гульбе, кутежу. В любом случае, любая традиция изменяется тогда, когда общество посчитает, что она отжила свой век. То есть сам народ меняет это. И сегодня все это приобретает новые формы, традиция у нас меняется и трансформируется на глазах. Конечно же, на протяжении веков в нашей стране было множество традиций, которые постепенно менялись, а некоторые забылись окончательно. Это одно из проявлений вышеупомянутого… Эта традиция большого стола связана с тем, что в советский период люди не могли отмечать религиозные праздники в церквях, мы знаем, что тогда множество церквей было уничтожено, богослужения прекратились, служителей церкви изгнали, и населению запрещали ходить в церковь, участвовать в литаниях, в молебнах, и все это приобрело вот такую форму – когда на кладбища стали приходить в день Пасхи, в воскресенье, накрывать там стол. Люди не могли по церковным правилам отдать дань памяти своим усопшим и решили проявить уважение вот в такой, можно сказать, брутальной форме застолья.

Подписывайтесь на нас в соцсетях