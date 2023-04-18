Гражданин Грузии задержан у разделительной линии в Карельском муниципалитете

Живущий в Швеции чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов заявил об участии в инсценировке покушения на его жизнь в декабре 2022 года. Тогда активист исчез и не выходил на связь почти три месяца, напоминает сайт Кавказ.Реалии. Теперь блогер утверждает, что это было связано с необходимостью убедить в его смерти главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом Абдурахманов заявил в новом видео на своем Youtube-канале. Подтверждений его версии событий из других источников нет. В Грозном на официальном уровне заявление не комментируют.

По словам блогера, в конце прошлого года с ним связался «некий человек», который сообщил, что на него «поступил очень крупный заказ» от Кадырова. Людей, которые, как утверждает Абдурахманов, взялись исполнить этот заказ, он назвал «какими-то ингушами». Те в свою очередь нашли соучастника, и уже он предложил блогеру «кинуть всех», сняв постановочное видео убийства.

«Я встал перед выбором: либо я отказываюсь, и тогда я просто сижу и жду, когда кто-то придет исполнять этот заказ, а такие в любом случае найдутся... Либо я беру это все в свои руки и делаю попытку обвести Кадырова вокруг пальца», – заявил Абдурахманов, подчеркнув, что во время участия в предполагаемой инсценировке покушения ему ничего не угрожало.

В дальнейшем, как заявил блогер, был снят «пранк» с его расстрелом, который отправили «тем самым ингушам, которые приняли заказ». Эти люди, по словам Абдурахманова, были уверены, что видео подлинное, и отправились с ним к Кадырову.

Когда людям из окружения главы Чечни понадобились дополнительные подтверждения, организатор инсценировки, как утверждает Абдурахманов, обратился с просьбой опубликовать новость о гибели блогера к чеченскому оппозиционному движению 1ADAT. В телеграм-канале движения 5 декабря действительно было опубликовано сообщение о гибели Абдурахманова без указания источника информации. Схожую информацию также озвучивал Анзор Масхадов.

Однако публикациям в телеграме кадыровцы тоже не поверили, заявил Абдурахманов. Тогда, по его словам, Кадырову показали видео с якобы раненным в перестрелке с блогером исполнителем покушения. После этого глава Чечни поверил, что оппозиционер убит, и заплатил за это деньги. «Авантюра удалась именно в этот вечер», – заявил Абдурахманов, не назвав дату.

Еще через две недели кадыровцы задержали «этих ингушей» и потребовали новых доказательств. В это время, как утверждает блогер, с ним снова связался организатор инсценировки, предложив снять Абдурахманова в морге. Сам он вместо этого предложил сделать запись в больнице – якобы он находится в коме. Блогер показал видео, о котором идет речь. Когда, где и кем оно было снято, неизвестно. По самой записи установить место съемки невозможно.

«И это срабатывает», – заявил Абдурахманов. В итоге, по его словам, задержанных в Чечне организаторов покушения отпустили, а сам он еще через 7-10 дней возобновил свою деятельность (первый ролик после исчезновения чеченский активист опубликовал 21 февраля).

В движении 1ADAT заявили, что опубликовали сообщение о смерти Абдурахманова, чтобы «спасти людей» (организаторов «покушения»). При этом они называют произошедшие события «аферой Тумсо Абдурахманова и Хасана Халитова». Основатель 1ADAT Ибрагим Янгулбаев говорит, что Абдурахманов и Халитов получили сотни тысяч долларов за имитацию собственных смертей. Живущий в Турции оппозиционный блогер Хасан Халитов исчез в октябре 2022 года – он был якобы отравлен в миграционной тюрьме в Турции. Абдурахманов отверг сведения 1ADAT и обвинил движение в том, что это оно получило деньги от организатора инсценировки.