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Гражданин Грузии задержан у разделительной линии в Карельском муниципалитете
Российские оккупационные силы незаконно задержали гражданина Грузии близ села Двани в Карельском муниципалитете, заявили в Службе государственной безопасности (СГБ) Грузии.
По информации ведомства, активирована «горячая линия» Миссии наблюдателей ЕС, об инциденте проинформированы международные партнеры Грузии и сопредседатели Женевских дискуссий.
«Задействованы все доступные механизмы для скорейшего освобождения незаконно задержанного гражданина Грузии», – сказано в заявлении.
Грузинская сторона возлагает на Москву «полную ответственность за все деструктивные действия, совершенные на оккупированных территориях Грузии, а также вдоль линии оккупации».
По информации грузинской службы Радио Свобода, в заключении в Цхинвали остаются еще пять граждан Грузии, в том числе бывший военный Мамука Чхиквадзе.
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия инцидент, произошедший у разделительной линии, пока не комментировали.
Другие новости дня
Кремль сообщил о поездке Путина на занятые территории Украины
Пресс-служба Кремля 18 апреля сообщила о поездке президента России Владимира Путина на контролируемые российской армией территории Украины — в Херсонскую и Луганскую области. Как утверждается, Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб Росгвардии «Восток» в Луганской области. Время поездки не уточняется, независимого подтверждения, что она состоялась — нет.
В сообщении Кремля утверждается, что поездки президента «заранее не готовились».
На кадрах видеосъемки – светлое время суток, Путин выходит из вертолета Ми-8, после чего кортеж въезжает в город Геническ, который стал центром контролируемой российской армией части Херсонской области.
В штабе группировки войск «Днепр» президент заслушал доклады командующего Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников.
Накануне американские военные эксперты и британская разведка сообщали, что Теплинский вернулся на фронт после предполагаемого отстранения в январе.
Обращаясь к Теплинскому, Путин подчеркнул, что ему важно услышать мнение командующего ВДВ о том, как складывается обстановка, обменяться информацией. Президент попросил отчитаться о ситуации на запорожском и херсонском направлениях и призвал генерал-полковника Теплинского «высказать свои соображения».
В штабе национальной гвардии «Восток» в Луганской области Владимир Путин принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении.
Также пресс-служба сообщила, что Путин поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и подарил им копии икон.
При вручении иконы Путин произносит: «Сейчас вот Пасха будет, да?». По мнению издания «Агентство», эти слова Путина позволяют сделать вывод, что встреча проходила до 16 апреля, когда в России праздновалась Пасха, и президент присутствовал на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в Москве. В видео, опубликованном позднее на сайте Кремля, слово «будет» вырезано.
В марте 2023 года Владимир Путин впервые с начала российского вторжения в Украину приехал в захваченный Россией в мае прошлого года и сильно разрушенный Мариуполь.
Тогда пресс-служба Кремля сообщала, что президент прибыл в город на вертолете, а затем за рулем автомобиля объехал несколько районов города. На опубликованных кадрах Путин ездил по городу в тёмное время суток и общался с людьми. Украинские СМИ, утверждали, что это были пророссийские активисты.
Другие новости Радио Свобода:
У берегов Италии обнаружена партия кокаина на $440 млн
Партия кокаина весом около двух тонн была обнаружена в минувшее воскресенье близ Сицилии патрульным самолётом итальянской финансовой полиции. Итальянские власти объявили об этом в понедельник, сообщил телеканал CNN.
Кокаин был тщательно упакован в водонепроницаемые пакеты, связанные между собой. Кокаиновый плот был оснащен оснащен легким сигнальным фонарем. Цена обнаруженной партии кокаина составляет, ориентировочно, около 440 миллионов долларов.
Обнаружение и последовавшие задержание этой партии, стало самой крупной находкой подобного рода на территории Италии и, по всей видимости, предотвратило поднятие груза из воды и его нелегальную продажу на черном рынке.
Командование финансовой полиции заявило, что плавающие тюки были сброшены в море, чтобы проходящие торговые суда могли выловить его и доставить на берег, в руки продавцов, сообщил телеканал CNN.
Крупнейший банк Кипра начал закрывать счета россиян
Крупнейший банк на Кипре – Bank Of Cyprus – начал рассылать уведомления клиентам – гражданам России о том, что их счета будут закрыты. Об этом пишет Forbes со ссылкой на компанию Main Partner Trust, которая оказывает комплексные услуги клиентам на Кипре. Эту информацию изданию также подтвердил источник в банковской сфере.
В письмах клиентам банк сообщает, что их счета будут закрыты в течение двух месяцев с момента получения уведомления, так как данные пользователя не соответствуют правилам процедуры «знай своего клиента».
Как поясняют в Main Partner Trust, одной из причин таких действий банка в отношении клиентов-россиян может служить статус налогового резидента России. Также поводом для закрытия счета может быть наличие дохода от находящегося под санкциями бизнеса в России (например, дивидендов или зарплаты для сотрудников санкционных компаний, работающих удалённо), а также «нетипичный» ВНЖ (виза «визитёра») или пребывание на Кипре по визе «цифрового кочевника».
Источник издания на банковском рынке говорит, что Bank Of Cyprus закрывал счета россиянам и раньше. Причем зачастую под эту процедуру попадали даже старые счета клиентов, которые давно живут на Кипре.
Проблемы с закрытием счетов возникли не только у клиентов Bank Of Cyprus, но также у тех, кто обслуживается в подразделениях греческих Hellenic Bank и Alpha Bank, пишет Forbes.
Решение о закрытии счетов россиян в Main Trust Partner связывают с опасением британских и американских санкций. Они запрещают оказание консультационных, маркетинговых, IT, юридических, инжиниринговых услуг компаниям и физическим лицам из России. Ограничения кипрского банка связаны с недавним расширением блокирующих санкций США за помощь в обходе предыдущих санкций. На соблюдение всех ограничений Bank Of Cyprus тратит значительные ресурсы. В такой ситуации банку проще закрыть счета россиян, чем получить штраф или другие проблемы, считают опрошенные Forbes юристы.
Bank Of Cyprus считается крупнейшим на Кипре. По итогам прошлого года на банковских депозитах россияне (без учета кипрских компаний, которыми владеют граждане России) хранили более семисот тысяч евро. Это на шесть процентов больше, чем за год до этого. Счета в Bank Of Cyprus могут иметь примерно 15% всех россиян, проживающих на Кипре.
В настоящее время банк не ведёт операций в России и на Украине, говорится в отчете кредитной организации. Свою российскую дочку – Юниаструм Банк – он продал 2015 году.
- В министерстве финансов США есть Управления по контролю над иностранными активами (OFAC), которое контролирует соблюдение санкций. Оно же ведёт SDN-лист. Попадание в него для банка означает заморозку активов в США и запрет на расчёты в долларах с любыми американскими контрагентами. Также запрещается покупать иностранные акции и валюту через брокеров этих банков.
- В 2022 году Минюст США создал группу KleptoCapture, которая отслеживает соблюдение санкций, введённых в ответ на вторжение России в Украину.
Убийство в Цхинвали – подозреваемого задержали по горячим следам
38-летний житель села Дмениси Сослан Валиев (Цугри) был убит накануне вечером в Цхинвали. Мужчина скончался в больнице от полученного ножевого ранения.
По информации прокуратуры самопровозглашенной республики Южная Осетия, подозреваемый в совершении убийства, Георгий Сиукаев 1989 года рождения, был задержан по горячим следам.
Незадолго до его задержания, в ночь на вторник югоосетинский президент Алан Гаглоев провел экстренное совещание с руководителями силовых ведомств.
«Произошло горе. Если Сиукаев виновен, и следы ведут к нему – необходимо достать его из-под земли. Всех, кто возможно покрывал его, спрятал его автомобиль – всех задержать. Если не хватает людей, помогут и Государственная служба охраны и ОМОН. Это резонансное дело», – сказал Гаглоев.
По информации правоохранителей, еще двое жителей республики явились добровольно в МВД для дачи показаний.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ (убийство).
Ангеле Меркель вручили высшую государственную награду ФРГ
Бывшему канцлеру ФРГ Ангеле Меркель 17 апреля была вручена высшая германская награда – Большой крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» в особом исполнении. На церемонии вручения в резиденции главы государства – берлинском дворце «Бельвю» выступил президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.
Штайнмайер долгое время работал бок о бок с Меркель – он был вице-канцлером и министром иностранных дел в ее правительстве. В своей речи президент Германии подчеркнул особую роль Меркель на посту канцлера как женщины из ГДР и ученого. Штайнмайер отметил особый жизненный путь, во время которого Меркель «прошла через опыт диктатуры, который придал ей силы и решимости бороться за усиление демократии». «Вы помогли нашей стране достичь экономического успеха при невиданных доныне вызовах современности», – сказал президент ФРГ, вручая награду. Для времени пребывания Меркель у власти характерно, по его словам, то, что всегда можно было положиться на ее чувство ответственности. «Второе – она никогда не ставила на первый план свою личность, любое тщеславие, любое лицемерие и высокомерие ей претили», – отметил Штайнмайер.
В ответной благодарственной речи Ангела Меркель ограничилась перечислением всех приглашенных соратников, коллег и родственников. Среди них были глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и бывший тренер национальной сборной ФРГ по футболу Юрген Клинсманн. Экс-канцлер констатировала, что во время своего 16-летнего пребывания на посту главы правительственного кабинета ФРГ она «приобрела много хорошего опыта». Меркель также отметила: «Много говорится о том, что политика – это яма со змеями. Я могу сказать, что я бы не выжила, если бы не было и другой стороны политики, и поэтому это мне принесло много радости».
Уже перед вручением ордена раздалась критика из рядов партии Меркель - Христианско-демократического союза. Вице-председатель ХДС Карстен Линнеманн заявил утром на канале RTL, что Меркель явно имеет большие заслуги, в том числе международные, однако «она совершила ошибки, даже вопиющие». Генеральный секретарь Свободной демократической партии Биджа Джир-Сарай заявил в интервью медийной группе RND: «В конце ее пребывания на посту канцлера страна находилась вовсе не в хорошем состоянии». Председатель Левой партии Янине Висслер выразила свое недовольство, подчеркнув, что в годы Меркель лишь усилились социальное неравенство и детская бедность в Германии.
Напротив, лидеры Социал-демократической партии Германии и «Союза 90-х/Зеленые» с похвалой отозвались о заслугах Меркель. Глава СДПГ Саския Эскен заявила группе RND: «Мою особую признательность заслуживает дипломатический талант и эмпатичный ум Ангелы Меркель, благодаря которым ей как внутри страны, так и на международной арене постоянно удавалось создавать дееспособные коалиции и находить компромиссы». Председатель партии «Зеленых» Омид Нурипур подчеркнул, что «пребывание Меркель на посту канцлера оставило особый след» в Германии, как ничье другое. По словам политика, необходимо оценить всю деятельность Меркель, чтобы признать ее большие заслуги.
Высшая государственная награда ФРГ вручается «за особые личные заслуги на благо общества». До Меркель подобную награду получили канцлеры Конрад Аденауэр и Гельмут Коль, оба ее однопартийцы. Ангела Меркель ранее уже получила два ордена – в 1996 году Большой крест «За заслуги» и в 2008 году Большой крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия», однако без особого исполнения.
НАТО меняет концепцию сдерживания: «защита каждого дюйма с первого дня»
Союз НАТО в связи с широкомасштабным российским вторжением в Украину пересматривает подход к сдерживанию на своих восточных рубежах. Концепция сдерживания путем ответного удара меняется на другую концепцию - сдерживания путем недопущения удара. Об этом пишет в понедельник The New York Times. Об изменении оборонительной концепции рассказали бывшие и нынешние сотрудники НАТО.
Издание подчеркивает, что первая концепция, от которой теперь решено отказаться, предусматривала, что в случае конфликта с Россией возможна временная оккупация российскими войсками части территории стран НАТО, таких как государства Балтии или Польша. Предполагалось, что эти территории будут освобождены после прибытия основных сил союза, прежде всего США.
Вторая же концепция - «сдерживание путем недопущения» - предполагает, что страны НАТО будут стремиться не допустить оккупации даже небольшой части своей территории. Как говорится в статье, Польша и страны Балтии, в частности, учли опыт войны в Украине, где в первые дни вторжения под российской оккупацией оказались значительные территории, на которых впоследствии, как утверждают украинские следственные органы и международные организации, совершались многочисленные преступления против мирного населения. Как заявил изданию Камиль Гранд, который до октября 2022 года занимал пост советника генерального секретаря НАТО, на необходимости защищать «каждый дюйм территории НАТО с первого дня» настаивают прежде всего страны Центральной и Восточной Европы.
«Сдерживание путем недопущения» предусматривает постоянное размещение значительных контингентов войск НАТО у границ с Россией. Речь идет также - впервые со времен Холодной войны - об интеграции военных планов США и их союзников. Помимо укрепления сил НАТО на восточном фланге союза речь идет и о том, чтобы сделать это укрепление заметным для России - что должно оказать эффект сдерживания. Также переход к этой концепции предполагает увеличение военных расходов, как минимум, до 2% ВВП стран-членов НАТО. Предполагается, что, если крупные страны НАТО направят на военные расходы до 3% ВВП в течение десяти лет, этого хватит для реализации плана обороны.
После начала широкомасштабного российского вторжения в Украину численность военнослужащих НАТО, размещенных в граничащих с Россией странах, резко увеличилась. Кроме того, на днях в НАТО вступила ранее нейтральная Финляндия, - ее вступление увеличило границу России со странами союза почти в два раза. Тем не менее, по-прежнему существует ряд ограничений, касающихся размещения военнослужащих НАТО в граничащих с Россией странах на постоянной основе.
Электронные повестки в России могут начать рассылать уже в этот призыв
Электронные повестки на службу в армии начнут рассылать уже в текущий, весенний призыв, который начался в России 1 апреля. Об этом заявил военный комиссар Москвы Максим Локтев. По его словам, рассылка будет осуществляться в «тестовом режиме». Он не уточнил, будет ли новшество использоваться только в Москве или и в других регионах страны.
Локтев рассказал, что повестки для явки в военкоматы на военную службу призывники будут получать через портал «Госуслуги». Также их будут оповещать по СМС и по телефону.
В то же время, как сообщает РБК, в Минцифры заявили, что способы направления повесток правительство должно установить отдельным актом, который пока не принят.
Ранее депутат Госдумы Андрей Картаполов утверждал, что на весенний призыв 2023 года закон об электронных повестках распространяться не будет.
- Законопроект о цифровизации призыва в армию был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации на прошлой неделе, 14 апреля его подписал президент России Владимир Путин. Новый закон предполагает создание единого реестра военнообязанных и новые способы оповещения призывников. Теперь повестка может прийти заказным письмом, в электронном виде через портал «Госуслуги» и через МФЦ. Ранее они вручались только лично или через работодателя.
- Также согласно новому закону повестка о призыве будет считаться врученной с момента размещения ее электронной копии в «личном кабинете» на «Госуслугах». После этого военнообязанному будет запрещен выезд из страны до тех пор, пока он не придет в военкомат.
- В случае неявки по повестке в течение 20 календарных дней могут применяться дополнительные ограничения: запрет на регистрацию в качестве индивидуального предпринимателя, на регистрацию недвижимости, на вождение автомобиля, на заключение кредитного договора.
- Закон об электронных повестках вызвал бурное обсуждение. По мнению его противников, теперь россиянам, не желающим служить в армии - и, в частности, участвовать в боевых действиях в Украине, - будет крайне трудно отказаться от призыва, и в том числе невозможно выехать за границу. Ранее многие антивоенно настроенные россияне отказывались от получения бумажных повесток, а неявка по повестке в военкомат каралась только штрафом от 500 до 3000 рублей.
- Весенний призыв на срочную службу в российской армии продлится до 15 июля. Официально планируется призвать 147 тысяч человек - на 12,5 тысячи больше, чем в весенний призыв 2022 года.
Посол США в РФ навестила журналиста WSJ Эвана Гершковича в СИЗО
Посол США в России Линн Трейси в понедельник навестила арестованного американского журналиста Эвана Гершковича в СИЗО «Лефортово» в Москве. Ранее дипломаты более двух недель не могли добиться доступа к Гершковичу. Трейси сообщила, что журналист чувствует себя нормально, и снова призвала немедленно освободить его.
Корреспондент одного из ведущих американских изданий The Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан 29 марта в Екатеринбурге. Суд предъявил ему обвинения в шпионаже и поместил под арест на два месяца. Российское следствие утверждает, что Гершкович собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Подробности обвинения не приводятся. Кремль заявил, что в отношении Гершковича имеются улики, но не уточнил, какие именно.
Гершкович не признал вину. Редакция The Wall Street Journal категорически отвергла обвинения в шпионаже и заявила, что Гершкович выполнял свою работу. В частности, он опрашивал жителей Екатеринбурга об их реакции на потери, которые несет в Украине ЧВК «Вагнер».
Госдепартамент США признал журналиста Эвана Гершковича «неправомерно задержанным» Россией. Этот статус эквивалентен статусу заложника и позволяет Вашингтону использовать дополнительные механизмы, чтобы добиваться его освобождения – в частности, вести переговоры об обмене американского гражданина.
По обвинению в шпионаже Гершковичу в России может грозить до 20 лет лишения свободы.
Сборная Грузии по хоккею разгромила Израиль
Сборная Грузии по хоккею выиграла второй матч подряд в рамках Группы А второго дивизиона чемпионата мира. Грузинская команда разгромила Израиль со счетом 7-3.
В составе сборной Грузии отличились Оливер Оболгогиани, Борис Кочкин, Артем Курбатов, Иван Карелин (трижды) и Никита Букия.
Отметим, что грузинской федерации хоккея пришлось пояснить болельщикам, что многие игроки, выступающие за сборную, имеют родственные связи с Грузией. К примеру, мать Бориса Кочкина – грузинка, уроженка Батуми.
Сборная Грузия занимает в мировом рейтинге 41-е место, Израиль 33-ее.
В рамках проходящего в Мадриде турнира Грузия обыграла Исландию со счетом 4-1. Впереди матчи с Испанией, Хорватией и Австралией.
Главе Татарстана Минниханову отказали во въезде в Молдову
Главе республики Татарстан Рустаму Минниханову отказали во въезде в Молдову. Он прилетел на международный конгресс народной дипломатии «Дружба народов – 2023». Однако выйти из самолёта молдавские пограничники ему не позволили. По словам самого Минниханова, власти Молдовы присвоили ему статус нежелательного лица. Сейчас самолёт с Миннихановым уже вылетел обратно из Кишинёва в Россию.
Вместе с Миннихановым на конгресс летел глава холдинга «Ак-Барс» Иван Егоров. Его также признали нежелательным лицом и не позволили выйти из самолёта.
Минниханов летел в Молдову по приглашению кандидата в главы автономной области области Гагаузия Виктора Петрова и вице-председателя парламента региона Александра Суходольского, которые недавно были с визитом в Татарстане.
Власти Молдовы пока не комментировали эту информацию. Газета «Коммерсант» указывает, что политики и общественные деятели Гагаузии, где в городе Комрат проходит конгресс, неоднократно критиковали молдавскую власть. Также многие из них поддерживают действия России на территории Украины.
Граждане Грузии остаются в охваченном вооруженным конфликтом Судане
В охваченном вооруженным конфликтом Судане остаются до 30 граждан Грузии.
В МИД Грузии заявляют, что посольство Грузии в Турции находится в контакте с гражданами Грузии в Судане, а также с членами их семей.
В грузинском внешнеполитическом ведомстве заявили, что посольство «работает по всем направлениям».
По информации телеканала «Мтавари», с ними связались родные граждан Грузии, находящихся в Судане. Они сообщили, что эвакуировать их близких не удается уже третий день.
Около 20 граждан Грузии, которые остаются в Судане – сотрудники авиакомпании Geo Sky. Это пилоты, члены экипажа, инжинеры. По словам вице-президента Geo Sky Шалвы Кикнадзе, они находятся в безопасности.
«Не только грузинская сторона, все ожидают хотя бы временного прекращения огня, чтобы осуществить эвакуацию своих граждан. Надеемся, что стороны в ближайшие часы договорятся о прекращении огня. Как только это произойдет, мы готовы начать эвакуацию», – рассказал он.
- В Судане росшая все последние месяцы напряженность между соперничающими военными лидерами перерастает в открытую гражданскую войну. Бои идут уже на всей суданской территории, включая исторически многострадальные регионы Дарфур и Южный Кордофан. Столица Хартум подверглась бомбардировке с воздуха, в городском аэропорту удар был нанесен по летному полю и гражданским авиалайнерам, в то время как перепуганные пассажиры прятались в здании. Убиты уже не менее 100 человек, ранены не менее тысячи.
В России оппозиционера Кара-Мурзу приговорили к 25 годам колонии
Мосгорсуд приговорил оппозиционного политика Владимира Кара-Мурзу, которого обвинили в государственной измене, в распространении фейков о российской армии и в сотрудничестве с нежелательной организаций к 25 годам колонии строго режима. Об этом сообщил из суда корреспондент «Интерфакса».
Вводную и резолютивную части приговора огласил 17 апреля Московский городской суд. Процесс в отношении Кара-Мурзы-младшего начался в Мосгорсуде в марте и проходил в закрытом режиме, поскольку материалы уголовного дела засекречены.
В зал на оглашение приговора пустили только государственные агентства, всех остальных журналистов (около 50 человек) отправили в комнату для трансляций, сообщала «Медиазона». Когда обвиняемого ввели в зал суда, в помещении для трансляций выключили звук.
6 апреля государственное обвинение запросило для Кара-Мурзы 25 лет лишения свободы. Это больше, чем максимальный срок по статье о госизмене (20 лет), такое стало возможным благодаря обвинению политика в других преступлениях.
Судил политика судья Сергей Подопригоров, который включён в список Магнитского в США. Владимир Кара-Мурза активно лоббировал принятие списка Магнитского. Участие в его составлении входит в состав обвинения в отношении оппозиционера.
10 апреля Кара-Мурза выступил с последним словом. Он заявил о своей невиновности и сказал, что гордится тем, что делал. В речи, которая была полностью опубликована в твиттере оппозиционера, он назвал правовую ситуацию в России сходной с 1930-ми годами ХХ века. Кара-Мурза отметил, что подписывается под каждым словом обвинения, посчитавшего госизменой выступления о положении дел в России в западных странах, но гордится своими поступками.
Себя он винит только в том, что за годы своей деятельности не смог достаточно убедить сограждан, насколько опасен режим Кремля. Политик выразил надежду, что рано или поздно российское общество изменится. Он подчеркнул, что продолжает верить в страну и её людей.
На выходе из здания Мосгорсуда посол США в России Линн Трейси заявила, что «уголовное преследование критиков режима — символ слабости, а не силы», и подчеркнула, что Соединённые Штаты продолжат призывать российские власти освободить Кара-Мурзу.
По словам посола Великобритании в Москве Деборы Броннерт , это приговор «за смелое выступление против вторжения России в Украину». У Владимира Кара-Мурзы помимо российского есть и британский паспорт.
- Владимир Кара-Мурза находился в СИЗО с апреля 2022 года. В начале марта суд продлил арест ещё на полгода. В отношении политика возбуждено три уголовных дела: о государственной измене, о фейках и об осуществлении деятельности нежелательной организации за работу с «Открытой Россией».
- По словам защиты Кара-Мурзы, за время нахождения в СИЗО он потерял 17 килограммов веса. В середине марта политик не смог принять участие в одном из заседаний суда из-за ухудшения самочувствия. До этого он сообщал, что его здоровье в изоляторе значительно ухудшилось.
- Независимые журналисты и правозащитники потребовали прекратить уголовное преследование Владимира Кара-Мурзы и немедленно освободить его из СИЗО. Петицию подписали более 70 человек: журналисты, правозащитники, политологи, активисты, писатели и оппозиционные политики.
Чеченский блогер заявил, что он «развел Кадырова», инсценировав покушение на себя
Живущий в Швеции чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов заявил об участии в инсценировке покушения на его жизнь в декабре 2022 года. Тогда активист исчез и не выходил на связь почти три месяца, напоминает сайт Кавказ.Реалии. Теперь блогер утверждает, что это было связано с необходимостью убедить в его смерти главу Чечни Рамзана Кадырова. Об этом Абдурахманов заявил в новом видео на своем Youtube-канале. Подтверждений его версии событий из других источников нет. В Грозном на официальном уровне заявление не комментируют.
По словам блогера, в конце прошлого года с ним связался «некий человек», который сообщил, что на него «поступил очень крупный заказ» от Кадырова. Людей, которые, как утверждает Абдурахманов, взялись исполнить этот заказ, он назвал «какими-то ингушами». Те в свою очередь нашли соучастника, и уже он предложил блогеру «кинуть всех», сняв постановочное видео убийства.
«Я встал перед выбором: либо я отказываюсь, и тогда я просто сижу и жду, когда кто-то придет исполнять этот заказ, а такие в любом случае найдутся... Либо я беру это все в свои руки и делаю попытку обвести Кадырова вокруг пальца», – заявил Абдурахманов, подчеркнув, что во время участия в предполагаемой инсценировке покушения ему ничего не угрожало.
В дальнейшем, как заявил блогер, был снят «пранк» с его расстрелом, который отправили «тем самым ингушам, которые приняли заказ». Эти люди, по словам Абдурахманова, были уверены, что видео подлинное, и отправились с ним к Кадырову.
Когда людям из окружения главы Чечни понадобились дополнительные подтверждения, организатор инсценировки, как утверждает Абдурахманов, обратился с просьбой опубликовать новость о гибели блогера к чеченскому оппозиционному движению 1ADAT. В телеграм-канале движения 5 декабря действительно было опубликовано сообщение о гибели Абдурахманова без указания источника информации. Схожую информацию также озвучивал Анзор Масхадов.
Однако публикациям в телеграме кадыровцы тоже не поверили, заявил Абдурахманов. Тогда, по его словам, Кадырову показали видео с якобы раненным в перестрелке с блогером исполнителем покушения. После этого глава Чечни поверил, что оппозиционер убит, и заплатил за это деньги. «Авантюра удалась именно в этот вечер», – заявил Абдурахманов, не назвав дату.
Еще через две недели кадыровцы задержали «этих ингушей» и потребовали новых доказательств. В это время, как утверждает блогер, с ним снова связался организатор инсценировки, предложив снять Абдурахманова в морге. Сам он вместо этого предложил сделать запись в больнице – якобы он находится в коме. Блогер показал видео, о котором идет речь. Когда, где и кем оно было снято, неизвестно. По самой записи установить место съемки невозможно.
«И это срабатывает», – заявил Абдурахманов. В итоге, по его словам, задержанных в Чечне организаторов покушения отпустили, а сам он еще через 7-10 дней возобновил свою деятельность (первый ролик после исчезновения чеченский активист опубликовал 21 февраля).
В движении 1ADAT заявили, что опубликовали сообщение о смерти Абдурахманова, чтобы «спасти людей» (организаторов «покушения»). При этом они называют произошедшие события «аферой Тумсо Абдурахманова и Хасана Халитова». Основатель 1ADAT Ибрагим Янгулбаев говорит, что Абдурахманов и Халитов получили сотни тысяч долларов за имитацию собственных смертей. Живущий в Турции оппозиционный блогер Хасан Халитов исчез в октябре 2022 года – он был якобы отравлен в миграционной тюрьме в Турции. Абдурахманов отверг сведения 1ADAT и обвинил движение в том, что это оно получило деньги от организатора инсценировки.
- В феврале 2020 года на Тумсо Абдурахманова было совершено покушение в его квартире в Швеции. Блогер сумел обезоружить нападавшего и вызвать полицию. Приговор по делу был вынесен в январе 2021 года. Осужденные – граждане России. Конкретные заказчики преступления установлены не были, но прокурор на суде заявлял, что «следы указывают на Грозный».
- После вынесения приговора по делу о нападении на Тумсо Абдурахманова было предотвращено покушение на его брата Мухаммада в Германии. По словам правозащитника, организация его убийства была поручена Парудди Эдельгериеву, которого называют двоюродным братом Рамзана Кадырова.
В Иране вынесены приговоры по делу о катастрофе украинского лайнера
В Иране 10 военнослужащих приговорены к различным тюремным срокам в связи с их ролью в крушении украинского пассажирского авиалайнера в январе 2020 года. Подразделение ПВО Корпуса стражей исламской революции 8 января – как утверждается, по ошибке - сбило самолёт «Украинских авиалиний», направлявшийся из Тегерана в Киев. На борту были 176 человек, все они погибли.
О приговорах сообщил в воскресенье иранский судебный сайт Mizan Online. По его данным, командир подразделения получил 10 лет лишения свободы, его подчинённые – от одного до трёх лет. Как сообщается, суд пришёл к выводу, что командир неверно оценил ситуацию и действовал, исходя из ошибочного убеждения в том, что речь идёт о враждебной воздушной цели, которую необходимо сбить.
Власти Ирана в 2020 года относительно быстро признали ответственность за катастрофу самолёта, назвав действия ПВО ошибкой, совершённой в напряжённой обстановке. За несколько дней до катастрофы в результате операции США в аэропорту Багдада был убит иранский генерал Кассем Сулеймани, а иранские военные нанесли удары по американсим базам в Ираке. В Тегеране не исключали, что США нанесут удар по Ирану, и силы ПВО находились в режиме повышенной боеготовности.
Большинство погибших на борту были гражданами Ирана и Канады. Гражданами Украины были 11 человек. Иранские власти предложили компенсации в 150 тысяч долларов родственникам каждого погибшего. С суммой компенсации согласились не все.
Губернатор сообщил о двух пожарах в Белгороде и Белгородской области
В Белгороде и Белгородской области произошли пожары на двух гражданских объектах. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. О каких объектах идёт речь и причину возгорания Гладков не уточнил. Через 40 минут он написал, что пожары потушены, пострадавших нет.
Ранее местные телеграм-каналы сообщали о взрывах в Белгороде и опубликовали видео пожаров. По предварительным данным, речь идёт об атаке беспилотников.
Одни источники пишут об ударе по теплоэлектростанции, другие - об ударе по подстанции. Сообщается также о перебоях с электричеством в части Белгорода.
11 апреля в Белгороде на территории аэропорта имени Шухова упал и взорвался неизвестный беспилотный летательный аппарат. В конце февраля на улицы города упали несколько беспилотных летательных аппаратов. По утверждению властей, пострадавших в результате инцидентов не было, лишь незначительные повреждения.
- Приграничные с Украиной российские регионы – Белгородская, Брянская и Курская области – регулярно попадают под обстрелы, есть разрушения и жертвы. Региональные власти утверждают, что атаки ведутся с украинской стороны. Киев эти сообщения не комментирует.
Путин встретился в Кремле с министром обороны Китая
Президент России Владимир Путин вечером в воскресенье - как следует из сообщений Кремля и российских государственных агентств - встретился с министром обороны Китая Ли Шанфу, который прибыл в Россию с визитом.
Это первая зарубежная поездка китайского министра после его вступления в должность. Ранее Минобороны России сообщало о том, что визит продится с 16 до 18 апреля. О встрече Ли Шанфу с Путиным заранее не сообщалось, анонсировалась его встреча с министром обороны Сергеем Шойгу. Шойгу присутствовал на переговорах Путина с китайским министром, которые прошли в Кремле.
В своей вступительной речи Путин назвал взаимодействие Москвы и Пекина в военной сфере «успешным и разноплановым», отметив, что военные ведомства двух стран регулярно обмениваются информацией и проводят совместные учения. Ли Шанфу повторил тезис председателя КНР Си Цзиньпина о том, что отношения России и Китая «превосходят военно-политические союзы времен Холодной войны», но при этом не направлены против других стран.
Какие-либо подробности того, что обсуждалось на встрече, не известны.
Встреча Путина с министром обороны Китая прошла спустя несколько недель после визита в Москву китайского лидера Си Цзиньпина. На переговорах Путина и Си обсуждалась в том числе война в Украине - причем Путин по их завершении сказал, что Россия поддерживает многие пункты так называемого китайского мирного плана.
Ли Шанфу, будучи главой одного из управлений минобороны Китая, ранее был внесен в санкционный список США - основанием для этого стало военное сотрудничество китайской армии с Москвой.
Ряд стран Запада, в том числе США, в связи с визитом Си Цзиньпина выражали опасения относительно возможных поставок оружия и другой военной помощи, которую мог бы оказывать Китай России в ходе войны в Украине. Представители НАТО при этом подчеркивают, что у них нет данных о том, что такая помощь сейчас оказывается или будет оказываться в ближайшем будущем. Официальные представители Китая, заявляя о стратегическом партнерстве с Россией, при этом прямо не выступают в ее поддержку в конфликте с Украиной. Так называемый китайский мирный план содержит, помимо призывов к перемирию и к снятию санкций с России, и пункт об уважении территориальной целостности государств.
Число жертв ракетного удара по Славянску достигло 15
В городе Славянск Донецкой области завершен разбор завалов пятиэтажного жилого дома после российского ракетного обстрела 14 апреля. По окончательным данным, погибли 15 человек. Тела 10 из них, в том числе двухлетнего мальчика, были извлечены из-под завалов в ходе поисково-спасательной операции.
Как сообщил глава Донецкой областной администрации Павел Кириленко, спасателям удалось извлечь из-под завалов живыми 5 человек, в том числе 14-летнюю девочку. Всего, по уточненным данным, ранения получили 24 человека.
Ракетный удар по Славянску, который находится примерно в 30 километрах к западу от линии фронта, был нанесен 14 апреля. По словам Кириленко, город обстреляли ракетами С-300. Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 15 апреля заявил, что в результате удара были повреждены более 50 жилых домов, в том числе около 30 многоквартирных.
Российские военные обстрел жилого района не комментировали. В субботней сводке российского Минобороны утверждается, что в районе Славянска был уничтожен склад горюче-смазочных материалов ВСУ.
Суд в Хорватии отказал чеченским беженцам в предоставлении убежища
Суд в Хорватии отказал пятерым уроженцам Чечни в статусе политических беженцев и предоставлении международной защиты. Теперь они могут быть депортированы обратно в Россию, сообщил редакции Кавказ.Реалии представитель «Ассамблеи чеченцев Европы» Иса Дадуев.
«Участвовавшие в суде переводчики рассказали, что отказ был вынесен без каких-либо доказательств, и основан на одних лишь предположениях, что соискатели защиты являются исламистскими экстремистами. Очень предвзятое решение», - считает Дадуев.
Находящиеся в Хорватии уроженцы Чечни заявили среди причин эмиграции в том числе нежелание участвовать в войне против Украины. Сейчас они остаются в центре для мигрантов, откуда их могут как выпустить для проезда в другую страну, так и депортировать в Россию. В настоящий момент окончательное решение хорватских властей по этому вопросу неизвестно.
- В начале ноября в Хорватии были задержаны несколько десятков уроженцев Чечни – они жаловались на принуждение подписать отказ от заявлений на убежище. Задержанные выехали из России через Турцию и приехали в Хорватию транзитом, намереваясь отправиться оттуда в другие страны Европы. Тогда после публикаций в СМИ омбудсмен Хорватии Тена Шимонович-Айнвальтер заявила о проверке законности задержания уроженцев Чечни и планов на их выдворение. Также на ситуацию обратили внимание хорватские правозащитники.
- В декабре «Ассамблея чеченцев Европы» заявила, что в один из чеченских беженцев был избит хорватскими полицейскими в аэропорту. После этого пострадавшего отправили в лагерь для мигрантов, где несколько дней держали в одиночной камере. Правозащитники опубликовали фотографии со следами побоев, имя беженца не называется. Власти Хорватии информацию об избиении мигранта из Чечни не комментировали.
- С января нынешнего года Хорватия вошла в Шенгенскую зону. В конце прошлого года, когда уроженцы Чечни были задержаны в стране, погранконтроль между Хорватией и соседними странами ЕС еще сохранялся.
- Ряд стран ЕС ранее заявлял, что само по себе желание избежать мобилизации не может быть основанием для предоставления российским гражданам статуса беженца.
Пасха во время войны: несколько храмов в Украине попали под обстрел
Большинство православных христиан мира 16 апреля отмечает Пасху - один из важнейших христианских праздников. Пасхальные богослужения прошли в храмах России и Украины. Это уже вторая Пасха после широкомасштабного российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.
Каких-либо инициатив о пасхальном перемирии не выдвигалось. Обе стороны конфликта сообщают об обстрелах в ночь на воскресенье и в воскресный праздничный день.
Артиллерийскому обстрелу подвергся город Никополь в Днепропетровской области Украины - об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак. При этом пострадал и городской храм, были ранены два человека. «Россияне в очередной раз подтвердили, что у них нет ничего святого» - написал Лысак в телеграме.
Глава Запорожской областной администрации Юрий Малашко сообщил об обстреле церкви в поселке Камышеваха. Службы в ней во время обстрела не было, пострадавших нет. Сообщается также об авиаударе по психоневрологическому интернату в Сумской области - пострадала одна женщина.
В Николаевской области в результате обстрела погибли два подростка 2005 года рождения. Об этом сообщил глава области Виталий Ким. По его словам, от обстрелов пострадали жилые дома, больница и Дом культуры в Снигиревке. Российские военные все эти сообщения не комментируют.
Представители назначенных России властей Донецка в свою очередь заявляют об обстреле города в ночь на воскресенье. Утверждается, что обломки ракет упали неподалеку от кафедрального Спасо-Преображенского собора, в результате обстрела погибла женщина.
- Пасхальные богослужения прошли и в храмах автокефальной Православной церкви Украины, и Украинской православной церкви, которая, как утверждают украинские власти, полностью не порвала с Московской патриархией. Обе церкви провели богослужения на территории Киево-Печерской лавры - в разных храмах. К 29 марта монастырь УПЦ по распоряжению властей должен был покинуть Лавру, но этого не произошло. Тем не менее, власти не препятствовали богослужению этой церкви на территории лавры.
- Президент Украины Владимир Зеленский записал свое видеообращение на территории Киево-Печерской лавры. Он отметил, что главным символом Пасхи является победа правды, добра и жизни, и за эту победу сейчас борются украинцы.
- Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл возглавил пасхальное богослужение в московском храме Христа Спасителя. На службу пришел российский президент Владимир Путин. В своем обращении Кирилл назвал войну в Украине «междоусобным конфликтом» и сказал, что будет молиться за «справедливый мир» между «братскими народами». Он также вновь сказал, что считает «Русью» территории как России, так и Украины.
- Папа римский Франциск во время обращения к христианам, которые празднуют Пасху 16 апреля, помолился за то, чтобы Украина и Россия достигли мира. Глава католической церкви сказал, что сегодня вспоминает «наших братьев и сестер в России и Украине», и призвал, чтобы «Господь был с ними и помог им достичь мира». Он призвал скорбеть о войнах, продолжающихся по всему миру, и молиться за жертв насильственной смерти от рук человека.
Армянский гимнаст стал чемпионом Европы на проходящем в Турции соревновании
На проходящем в турецкой Анталии заключительном этапе Чемпионата Европы по спортивной гимнастике представляющий Армению Артур Давтян завоевал золотую медаль в опорном прыжке.
Бронзовый призер Олимпийских игр, чемпион мира Артур Давтян набрал 15 033 балла, став чемпионом Европы.
Еврокомиссия недовольна мерами Польши и Венгрии по зерну из Украины
Еврокомиссия заявила о недопустимости односторонних мер в сфере торговли после того, как Польша, а вслед за ней и Венгрия объявили о введении временного запрета на импорт украинского зерна и другой сельхозпродукции из Украины до конца июня нынешнего года.
Решение в Варшаве и Будапеште связали с необходимостью защитить свой агросектор. При этом, как следует из заявления министра по делам развития и технологий Польши Вальдемара Буды, начавший действовать в субботу вечером запрет будет затрагивать и транзит продовольствия. Буда отметил, что с украинской стороной впоследствии будут проведены переговоры о создании системы, которая гарантирует, что товары будут лишь проходить через польскую территорию, но не попадать на местный рынок.
«Важно подчеркнуть, что торговая политика находится в исключительной компетенции ЕС, и потому односторонние действия неприемлемы», - говорится в распространенном в воскресенье комментарии Еврокомиссии. Там также подчеркнули, что «в трудные времена крайне важно координировать и согласовывать все решения внутри ЕС».
В связи с тем, что в результате российского военного вторжения в Украину оказались заблокированы некоторые черноморские порты, большое количество украинского зерна начало скапливаться в странах Центральной Европы. Это привело к снижению цен и ударило по продажам местных производителей.
В Польше ситуация оказалась непростой в политическом плане для правящей консервативной партии «Право и справедливость» в год выборов. Недовольство высказывают жители сельских районов, где поддержка партии обычно высока, отмечает агентство Reuters.
Министерство продовольствия и аграрной политики Украины заявило в субботу, что запрет Польши противоречит существующим двусторонним соглашениям по экспорту. Ведомство призвало к переговорам по урегулированию вопроса.
Сборная Грузии по хоккею выиграла у Исландии
Матч второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой между сборными Грузии и Исландии завершился победой грузинской команды со счетом 4-1.
За Грузию отличились Артем Курбатов, Иван Маров, Данила Слесарев и Никита Букия.
Отметим, что сборная Исландии занимает 34-е место в мировом рейтинге, Грузии – 41-е.
Матчи второго дивизиона чемпионата мира по хоккею (группа А) проходят в Мадриде.
Премьер Японии пообещал усилить безопасность после атаки в Вакаяме
Премьер-министр Японии Фумио Кисида пообещал «максимально» усилить безопасность после того, как днем ранее в него во время публичного мероприятия был брошен предмет, похожий на дымовую шашку или сигнальную ракету. При взрыве Кисида не пострадал.
В воскресенье в стране, в городе Каруидзава, принимают глав МИД Группы семи (G7). «В то время, когда высокопоставленные официальные лица со всего мира приезжают с визитами, Япония в целом должна прилагать максимальные усилия для обеспечения безопасности», - сказал Кисида журналистам.
Комментируя происшествие в городе Вакаяма 15 апреля, глава японского правительства назвал «непростительным» то, что атака была совершена во время предвыборной кампании. «Акт насилия, совершенный во время организации выборов - основы демократии - никогда нельзя прощать», - сказал он.
Мотивы атаки до сих пор не ясны. Подозреваемого задержали на месте. По данным властей, это 24-летний японец Рюдзи Кимура. В момент задержания при нем был нож и, предположительно, второе взрывное устройство. Когда Кимуру схватили, он бросил этот предмет. О пострадавших в результате нападения не сообщается. Премьер-министра безопасно эвакуировали.
Подобные атаки крайне редки в Японии. Но в июле 2022 года жертвой покушения в городе Нара стал экс-премьер Синдзо Абэ. В него стреляли, когда он выступал с предвыборной речью. Позднее Абэ скончался в больнице, несмотря на усилия врачей спасти ему жизнь.
На 23 апреля в Японии запланирован этап региональных выборов. Граждане будут избирать депутатов местных советов и мэров; также выберут депутатов на пять вакантных мест в парламенте страны.
Германия закрыла три последние действовавшие АЭС
В ночь с субботы на воскресенье в Германии были отключены три последние действовавшие атомные электростанции. Курс на полный отказ от атомной энергии страна взяла в 2011 году, после аварии на АЭС «Фукусима-1» в Японии. Он до сих пор вызывает дискуссии и среди немецких политиков, и в обществе в целом.
Первая атомная электростанция в Германии начала работу в 1961 году. В 2000-х годах в стране было 19 АЭС, которые вырабатывали до трети всей электроэнергии. После аварии на Фукусиме правительство Ангелы Меркель заявило, что атомная энергетика слишком опасна, и приняло план поэтапного отказа от нее.
Последние три реактора на электростанциях «Исар 2» в Баварии, «Некарвестхайм 2» в Баден-Вюртемберге и «Эмсланд» в Нижней Саксонии планировалось отключить к концу прошлого года. Однако из-за энергетического кризиса, вызванного прекращением поставок энергоносителей из России в результате наложенных Евросоюзом санкций, их эксплуатацию несколько продлили.
В субботу и воскресенье в городах Германии прошли демонстрации как сторонников, так и противников отказа от АЭС. Среди политиков тоже нет единого мнения на эту тему. Партия «Зеленых», к которой принадлежит и министр по вопросам окружающей среды ФРГ Штеффи Лемке, заявляет, что риски атомной энергетики не поддаются контролю, а отказ от нее ускорит переход на экологически чистые возобновляемые источники энергии.
Представители Свободной демократической партии Германии, к которой принадлежит в том числе министр финансов Кристиан Линднер, напротив, считают, что отказ от АЭС приведет к удорожанию электроэнергии. По их мнению, даже в случае полного отключения всех нынешних АЭС Германия не должна прекращать исследования в области атомной энергетики и, возможно, ученые смогут разработать более безопасные и эффективные решения в этой сфере.
Опрос, проведенный социологическим институтом YouGov, показывает, что почти две трети немцев не одобряют отказ от «мирного атома». 32 процента жителей призывают продлить срок эксплуатации АЭС на ограниченный, а еще 33 процента - даже на неограниченный срок. Лишь 26 процентов респондентов считают правильным незамедлительное отключение оставшихся в Германии АЭС.
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