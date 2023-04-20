Вагнеры бывают разные

Про немецкого композитора Вильгельма Рихарда Вагнера имею я слово сказать.

Я к нему отношусь довольно неоднозначно. Кое-что мне нравится, кое-что просто обожаю, а кое-что во мне вызывает настороженность и недопонимание (как я деликатно выразился?) Добавлю, что сейчас я имею в виду только его музыку, а не все остальное, чем он еще был славен и знаменит.

Рихард Вагнер – один из величайших композиторов-реформаторов XIX века второго тысячелетия. Не буду сложно говорить про его реформы в оперной музыке – это долгий и очень специфический разговор, и он не для этого формата. Скажу одно, что результат вагнеровских экспериментов привел к единству музыки и драмы и к непрерывности музыкально-драматического действа. Центральная идея вагнеровской реформы – синтез искусств. В совместном действии должны были слиться музыка, поэзия, театральная игра, сценография.

Кстати, принято считать, что Вагнер – это первый из дирижеров, который встал спиной к публике и лицом к музыкантам. Ранее, до него дирижеры стояли лицом к залу, так как поворачиваться спиной к высокопочтенной публике считалось неподобающим и уничижительным. Вагнер, с присущей ему бесцеремонностью, плюнул на все условности и повернулся к музыкантам лицом. Говорят, что это вызвало негодование у присутствующих, но потом все дирижеры стали так делать, так как руководить оркестром удобнее и рациональнее лицом к лицу, а не спиной.

Есть еще мнение, что первым к оркестру повернулся лицом все-таки строптивый Бетховен. Но общественность склонила себя к мнению, что пусть первым будет Вагнер. И теперь во всех энциклопедиях, музыкальных и немузыкальных, Рихарда Вагнера принято считать первым. Первым дирижером, который решил, что лучше общаться напрямую с музыкантами, а не улыбаться угодливо публике.

Вагнер был очень незаурядной личностью – во многих отношениях. Конечно, он был очень крупный, даже крупнейший музыкант, но, кроме этого, его можно назвать и мыслителем – он много писал про политику, драму и, конечно, про музыку. Его называли антисемитом, вернее, предшественником антисемитизма, и даже утверждали, что он был одной из ключевых фигур, стоявших у истоков так называемого расового антисемитизма.

Когда я в далекие годы учился в тбилисской госконсерватории, наши славные лекторы про антисемитизм Вагнера ничего нам не рассказывали, да и литературу на подобные темы в те годы трудно было найти. Мы увлекались музыкой Вагнера, совершенно не думая о том, каким духом она пропитана. Мы не представляли себе, что Адольф Гитлер свои доморощенные идеи подпитывал именно из философии Вагнера.

Но, так или иначе, Вагнер очень мощный композитор, и его музыка осталась на века.

Помню мы, студенты, любители оперы, делились на вагнерианцев и вердианцев. Лично я больше любил Верди с его нехитрой оркестровкой, но зато великолепной мелодикой и чудными гармониями. Сам Вагнер пренебрежительно отзывался о музыке Верди и его оркестр называл одной «Большой гитарой». Ну и что? Пусть гитара, но Верди не нужны были сложнейшие аранжировки, которые подчас, как мне представляется, слишком перегружали музыку, и иногда за всеми этими вагнеровскими нескончаемыми лейтмотивами терялась главная музыкальная мысль. Это я говорю от себя, конечно, а не высказываю официальную точку зрения.

Мне думается, что зря Вагнер пошел в оперные композиторы. Он был бы великолепным симфонистом, но ему важно было донести не только музыкальную, но и свою мировоззренческую мысль до слушателя.

И в заключение о его творчестве могу сказать, что увертюра к опере «Тангейзер» – это одно из величайших музыкальных произведений, которое я слушал, и каждый раз, при очередном прослушивании, особенно в исполнении гениального дирижера Фуртвенглера, я не жалею, что родился на свет. Да, на свет надо было родиться только для того, чтобы послушать эту увертюру.

Сейчас вдруг мне подумалось: а не слишком ли напыщенно я излагаю? Но ничего, иногда можно и надуться, и покривляться перед дорогими моими читателями. Надеюсь, вы меня простите. В следующий раз попробую спуститься на землю и говорить простым кондовым языком про суровые наши дела. Хотя зачем ждать следующего раза? Я теперь же спрыгну на землю и доложу вам как родным о том, почему я сегодня замахнулся на умные разговоры про Вагнера.

А замахнулся я по совсем простой причине. По причине ЧВК «Вагнер». Да-да, не смейтесь! Именно по этому самому ЧВК. Каждый раз, слыша про ЧВК «Вагнер», я невольно задаюсь вопросом: а почему эти бандюганы взяли себе имя великого немецкого композитора и нет ли в этом какой-то мировоззренческой подоплеки?

Наконец, пересилив собственную брезгливость, я удосужился копнуть поглубже.

Есть у меня предположение, что о композиторе Вагнере процентов 99 пригожинских отморозков ничего и не слышали. Почти как в том знаменитом романе:

«Вы Берлиоза знаете? – спросил Иван многозначительно.

– Это... композитор?

Иван расстроился.

– Какой там композитор? Ах да, да нет! Композитор – это однофамилец Миши Берлиоза!»

Роман не буду называть, и так все знаете, про что говорю.

Это ЧВК существует с 2013 года, и вначале они собрались вроде бы для здоровой цели – специализировались на защите торговых судов от нападения пиратов. Звались они тогда ЧВК «Славянский корпус», и т.н. сотрудников у них было около трехсот человек. Но потом, как это часто бывает, они поняли, что не одной защитой жив человек. Постепенно у них разыгрался аппетит, и они перешли в более активную фазу, не буду перечислять все их подвиги, так как желающие сами смогут найти это в сети. Так почему же все-таки Вагнер? А потому, что, оказывается, один из тогдашних командиров этого ЧВК (не буду вслух произносить его имени) взял себе позывной «Вагнер». Он, видите ли, увлекался третьим рейхом, ну и, понятно, к чему я клоню.

Неисповедимы пути господа, и вот имя Рихарда Вагнера, композитора, философа, оперного реформатора и прочая, и прочая, и прочая сегодня у многих ассоциируется с полубандитским соединением, которое, будучи еще вчера вне закона, сегодня уже активно сотрудничает с властями, не буду указывать пальцем с какими.

Вот, как говорится, это все, что я хотел узнать, почему ЧВК уже на официальном уровне зовется именем «Вагнер», а не, скажем, «Цепеш» или «Эрнан Кортес».

И вот что мне интересно – будь жив пресловутый Рихард, как бы он отреагировал на то, что его имя присвоено банде наемников, так сказать – «диких гусей»? Вряд ли на его надменном угловатом лице это вызвало бы довольную улыбку.

Хотя совершать под одним и тем же именем можно совершенно диаметрально противоположные вещи – убивать невинных людей или же писать прекрасные мелодии типа «Полета Валькирий».

Наверное, тот самый командир (опять не буду называть его имени) явно вдохновился знаменитой сценой из фильма Френсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня», когда американские военные под музыку «Валькирий» с вертолета расстреливают мирную вьетнамскую деревню. Он, видимо, поинтересовался автором музыки и назвался его именем.

И на посошок.

В книге Юрия Никулина я вычитал следующее:

Клоун Сергей Курепов рассказывал, что в тридцатые годы в цирке работали акробаты под псевдонимом «Братья Вагнер». Настоящие же их фамилии - Преступляк и Кровопущенко.

Очень символично, не так ли?

Так что Вагнеры бывают разные.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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