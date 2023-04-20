Что такое синдром проигравшего? Это когда человек, или группа людей, или команда, или страна в целом на определенном историческом этапе постоянно проигрывает. Когда, как говорится, крокодил не ловится, не растет кокос, и когда вечное поражение становится нормой жизни.

При этом отмечу, что все это абсолютно субъективно, и никаких объективных параметров, что можно считать поражением, не существует – все зависит от запросов и амбиций человека или группы людей. Что для одного поражение, то для другого победа на веки вечные. В такой ситуации проигравшим не остается ничего, кроме как жить чужой жизнью – тех, кто более удачлив, тех, кому больше повезло, тех, кто в конечном итоге побеждает.

Со дня обретения независимости у современной Грузии большой и неприятный опыт поражений, и, вопреки сложившемуся мнению, это не только территориальные потери – грузинский народ частенько упирается лбом в построенную им же самим глухую стену в самых разных ситуациях и по самым разным поводам.

В первую очередь наши люди никак не могут отделаться от ощущения второсортности – неспособность построить по-настоящему современное, эффективное государство европейского типа породило тот самый синдром проигравшего. Чувство, когда ты настолько мелкий и незначительный, что от тебя реально ничего не зависит, если завтра кому-то потребуется, тебя просто отодвинут в сторону и не заметят.

В этой ситуации проигравшие ищут место рядом с победителями. Например, любят рассказывать об известных в мире людях грузинского происхождения – от создателя американского балета Баланчина (он же Баланчивадзе), до оперных певиц, выступающих в престижных европейских театрах.

Это своеобразная попытка оправдать свое существование на карте мира: посмотрите, какие мы умные, талантливые и успешные, посмотрите, как много известных людей у небольшой нации.

Попытка вполне понятна, но толку от нее не очень много – успешность отдельных личностей не является символом успеха нации. Таковым может считаться только системный успех, когда та или иная страна имеет большие достижения в конкретной сфере на протяжении долгого времени.

Например, Баланчин, несомненно, есть, но после него ничего близкого к нему по масштабу не было – в Грузии есть балет среднего уровня, но нет балетной школы, которая растит новые поколения гениев. А значит, Баланчин – это отдельный выстрел, произведенный конкретным человеком, и он не является показателем потенциала нации.

Настоящим символом проигравшей нации является нескончаемое празднование дня победы тбилисского «Динамо» над «Карл-Цейссом» в Кубке кубков аж в 1981 году. После этого триумфа грузинской футбол постепенно опустился на дно самой глубокой пропасти, оставив после себя лишь восторженный комментарий Котэ Махарадзе – «Представляю себе, что сейчас творится в Тбилиси! Ликует столица Грузии!»

Что бы сделала нормальная, уверенная в себе современная нация, ориентированная на будущее, а не на смакование прошлого? Порадовалась бы пару дней, выпила бы тысячи тонн пива, вина и водки за сутки, а потом забыла бы.

Но не такова нация с синдромом проигравшего – поскольку побед мало, то всех их берегут, лелеют, с ними возятся, о них говорят аж через 40 лет... Даже сейчас Грузия каждый год вспоминает победу над «Карл-Цейссом» – вдохновляется, восторгается и таким путем пытается повысить самооценку. Выглядит это очень смешно – примерно как Россия, которая 80 лет празднует День Победы над фашистской Германией с таким неистовством, как будто это случилось вчера.

Еще одним символом стремления нации-неудачника прислониться к чьей-то победе является внезапно проснувшаяся в грузинах любовь к регби. Сейчас, конечно, все рассказывают, что грузины исторически обожали этот вид спорта, боготворили его звезд в советское время, да и вообще регби всегда был спортом номер один в Грузии.

Но это, мягко говоря, неправда – регби всегда был на задворках общественного мнения, занимая примерно то же место, которое сегодня занимает, скажем, волейбол. Но в середине 90-х произошло чудо – на фоне тотального поражения везде и во всем регбисты вдруг начали побеждать. Футбол медленно, но верно деградировал, а регби вырывался вперед. Что оставалось делать нации с синдромом проигравшего? Прислониться к тому, кто побеждает, и вдруг, впервые за десятки лет, стать фаном регби...

Иногда синдром проигравшего отыгрывается на отдельных успешных личностях – они становятся символом победы, и их обожанием народ-неудачник компенсирует свои многочисленные поражения. Это, я вам скажу, непростая задача – когда вы не просто футболист, а символ, который должен перекрыть горечь десятков поражений, такая ноша выглядит непомерно тяжелой, если не относиться к ней с долей равнодушия.

Сегодня у нации, сломленной поражениями, новый кумир, который должен скрасить тяжесть вечного проигрыша, – это футболист Хвича Кварацхелия. Вот где Грузия упивается чужой победой и живет чужой жизнью, вот где на простого в сущности паренька возложена обязанность быть символом победы для хронически проигравших!

Нет, я, конечно, понимаю, что футбольный фанатизм существует во всем мире, включая самые-самые победившие страны, но такого обожествления спортивных кумиров не отдельной спортивной тусовкой, а целой нацией, вы вряд ли где-нибудь увидите.

Хвиче Кварацхедия посвящают тысячи постов в социальных сетях – что он сделал сегодня, как отыграл последний матч, какие у него шансы быть купленным мадридским «Реалом», говорят, у него недавно было венчание, а тут в прессе пишут, что он ногу поцарапал, правда что ли? Хвича тут, Хвича там, Хвича слева, Хвича справа...

При этом надо же было такому случиться, что он играет в Неаполе, в регионе Италии, максимально похожим по менталитету на Грузию: неаполитанцы, с их грязным городом, слабой экономикой, мафией и плохой репутацией, тоже одержимы ощущением своей второстепенности и тоже обожают жить чужой жизнью.

«Кварадона», «Квараваджо», великий и неповторимый Хвича – слышат грузинские неудачники от своих неаполитанских коллег... Огонь всеобщего почитания разгорается с новой силой. Хвича – наш символ победы, компенсация за Абхазию, Осетию, слабую экономику и никчемную позицию на международной арене...

Вопрос теперь в другом – выдержит ли сам Кварацхелия? Быть символом – непросто. Намного сложнее, чем просто хорошо играть футбол...

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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