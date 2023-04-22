Спецслужбы Грузии заявили о задержании террориста «Исламского государства»

В результате спецоперации, проведенной Контртеррористическим центром Службы госбезопасности (СГБ) Грузии, задержан лидер одной из групп террористической организации «Исламское государство», гражданин Грузии Малхаз Паксашвили. По данным ведомства, арест был произведен на основании решения суда.

По результатам совместных мероприятий Контртеррористического центра, Генеральной прокуратуры и МВД установлено, что указанное лицо в 2013 году покинуло Грузию, выехало в Сирию и присоединилось к террористической организации «Исламское государство», пишет SOVA.

В 2013-2015 годах он числился в группе т.н. «военных эмиров» братьев Цезаря и Цискары Тохосашвили, и принимал активное участие в терактах и боевых действиях, проводимых указанной террористической организацией.

Задержанный имел тесные связи с высокопоставленными военачальниками «Исламского государства» и в одной из группировок этой террористической организации он занимал должность т.н. «наиба».

Дело расследуется по статье 328 УК Грузии, которая предусматривает наказание за вступление в террористическую организацию иностранного государства и содействии террористической деятельности. Преступление грозит лишением свободы на срок от 10 до 17 лет.

В заявлении Службы госбезопасности отмечается, что ведомство продолжает борьбу с международным терроризмом: «Грузия остается одним из активных участников и надежных партнеров международной контртеррористической системы».