В Минобразования заговорили о масштабных проектах. Уже запланированы ремонт и строительство 400 школ, сообщили в ведомстве. Один из важнейших компонентов проекта – благоустройство школьных столовых. Своим мнением о том, как должны питаться школьники, с «Эхом Кавказа» поделились пользователи социальных сетей.

– Должно ли государство обеспечивать школьников бесплатной едой?

Ираклий: Государство должно обеспечивать школьников бесплатной едой, я думаю, вряд ли кто-то скажет, что не должно. Многие родители не могут позволить себе каждый день давать ребенку деньги на еду, а носить ее с собой им бывает тяжело. Поэтому, да, должна быть бесплатная столовая, и не такая, как в нашем детстве, когда весь день нас кормили только булками. В детских садах существует система бесплатного питания, такая же может существовать и в школах. При этом к вопросу необходимо подойти со всей серьезностью и обеспечивать детей продуктами высшего качества, такими, чтобы и родители доверяли этой программе.

Ирина: Мои дети уже взрослые, а единственная внучка пока маленькая, в школу не ходит, но надеюсь, что к тому моменту, как она подрастет, в этой системе будут какие-то улучшения. Я не знаю, пожелает ли мой сын, чтобы ребенок питался в школьной столовой, но, несмотря на это, еда для детей должна быть бесплатной, я считаю. Конечно, есть такие родители, которые не будут доверять этой программе и откажутся от нее, предпочтут контролировать, что ест их ребенок, и будут кормить его сами. Однако это не значит, что бесплатные столовые не должны существовать, ведь есть те, кому не по карману нормальные продукты питания для детей. Поэтому программа должна существовать, а родители сами решат, кормить детей в школьных столовых или нет.

Артем: Я считаю – да, государство должно позаботиться о детях и тем более о питании в школах. Это обязательно, и считаю, что еще раньше об этом стоило задуматься: разрешить все инфраструктурные вопросы и выделить на это финансы. Я не против, чтобы мой ребенок питался в школе, если бы все стандарты были учтены. Мы же доверяем столовым в детских садах, так в чем проблема, если ребенок будет питаться и в школьной столовой?

Бека: Это очень сложный вопрос, сложно доверять государству в этой теме, разве что власти возьмутся за нее всерьез. Конечно, ничего плохого в том, чтобы обеспечивать детей бесплатной едой, я не вижу. Однако детям необходим особенный рацион, чтобы они росли и развивались. В этом вопросе очень важно подключить экспертов, педиатров, представителей медицинской сферы, продукты необходимо постоянно проверять. Нужно продумать разные рационы, для аллергиков или вегетарианцев, например. Это было бы очень хорошо, если у государства действительно есть такая возможность.

Людмила: Если не будет пандемии и детям не придется заниматься дома, то, конечно, еда для них в школах должна быть бесплатной. Иначе, я уверена, деньги налогоплательщиков просто осядут в карманах чиновников. Если даже не будет полностью бесплатная, то хоть какую-то часть пусть оплачивает государство. В остальном, я считаю, бесплатная еда для школьников – это важно, особенно для учащихся до пятого класса, это как раз тот возраст, когда правильное питание – залог развития. Да и просто хорошо, чтобы дети не ходили в школе голодные.

Гоча: Я не терплю все, что связано с советским, коммунистическим прошлым, а я именно в этот период ходил в школу. Однако, по моему мнению, та система школьного питания – единственное, что оправдывало себя. Во-первых – это вопрос социального равенства, я не из богатой семьи, однако питался так же, как и дети более обеспеченных родителей. Если наши власти за 30 лет не придумали ничего нового, могут воспользоваться опытом тех лет, я не считаю, что это была плохая модель.

Кетеван: Я бы очень удивилась, если бы при этом правительстве в школе появилась нормальная еда. Никто не будет тратиться на хорошие и качественные продукты питания для школ, а если и выделят финансы на это, то большую часть чиновники оставят себе. Либо же лучшие продукты будут забирать себе представители министерства, руководства школ, а детям остатки будут подавать. Поэтому я бы ни за что не кормила своих внуков этой едой.

Дато: Если бы в школах были бесплатные столовые, многие родители и дети воспользовались бы этим. Я не против, чтобы мои дети питались в учебном заведении. Однако дело в другом: мои дети, например, очень привередливые, как и многие другие, поэтому, мне кажется, питаться в школах будут лишь дети до четвертого класса. До этого, пока дети формируются, необходимо кормить их супами, а после они становятся более капризными, предпочитают супу хачапури. Но выбор всегда должен быть, было бы хорошо, если было так.

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