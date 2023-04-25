Большинство поддерживает отправку Саакашвили на лечение за границу – опрос IRI

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины планировало атаки на ряд объектов в России, в том числе в Москве, в первую годовщину широкомасштабного российского вторжения в Украину – 24 февраля. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на секретные документы Агентства национальной безопасности США. Они, как и множество других секретных документов американских ведомств, ранее были опубликованы в сети, по обвинению в их утечке был арестован американский военнослужащий Джек Тейшейра.

Как утверждает издание со ссылкой на документы, за два дня до предполагаемых украинских ударов, 22 февраля, ЦРУ сообщило, что ГУР «согласилось по просьбе Вашингтона отложить удары» по российской территории. Какое именно ведомство США обратилось с просьбой и почему Киев согласился её удовлетворить, неясно. Официальные представители США и Украины публикацию Washington Post пока не комментировали.

Как утверждает издание, глава ГУР Кирилл Буданов сообщал одному из своих подчинённых, что необходимо готовиться к «массированному удару» по целям в России 24 февраля. Среди возможных целей, кроме Москвы, указывался также порт Новороссийск. Как именно украинская военная разведка планировала наносить удары, из документов не ясно.

Как отмечает The Washington Post, эпизод с подготовкой ударов и их отменой свидетельствует как о готовности Украины поражать цели в глубине российской территории, так и об осторожном подходе США к такой тактике. Ряд представителей администрации США, пишет издание, опасается, что удары по российской территории, в особенности с использованием американского оружия, могут привести к эскалации – например, к использованию Россией тактического ядерного оружия.

После начала широкомасштабного российского вторжения в Украину ударам подвергался ряд объектов на территории России, в том числе авиабаза стратегических бомбардировщиков в Энгельсе. Российские власти утверждали, что речь шла об атаке украинских беспилотников. Официальный Киев не подтверждал и не опровергал свою причастность к этим ударам. В неофициальном порядке, как пишут американские СМИ, украинские представители давали понять, что их нанесла именно Украина. Сам Буданов, в частности, говорил, что подобные удары лишают россиян чувства безопасности, и предсказывал, что «проблемы в России» будут продолжаться до победы Украины в войне.

Из документов также следует, что разведсообщество США следит за каналами коммуникации Буданова – что, как пишет The Washington Post, ему известно.

Соединённые Штаты официально заявляли, что американское оружие не должно использоваться для ударов по международно признанной территории России. Дроны, которые наносили удары по российским аэродромам, были советского производства.

Кирилл Буданов на днях был заочно арестован российским судом, ему вменяют в вину подготовку теракта. По всей видимости, речь идёт о взрыве на Керченском мосту 8 октября 2022 года, ответственность за который российские власти возлагают на ГУР. Буданов неоднократно выступал с утверждениями, что уже в ближайшее время украинские силы смогут начать операции в аннексированном Крыму, а война может закончиться победой Украины к концу 2023 года.