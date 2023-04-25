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Большинство поддерживает отправку Саакашвили на лечение за границу – опрос IRI
Большинство участников опроса общественного мнения считают, что заключенному бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили надо дать возможность пройти лечение за границей.
Результаты опроса общественного мнения опубликовало грузинское представительство Международного республиканского института США (IRI).
Как пишет агентство «Новости-Грузия», полностью поддержали перевод экс-президента в зарубежную клинику 43%, и 18% – поддерживают частично.
Категорически против 26%, частично против – 7%.
Кроме того, 37% респондентов согласились с тем, что Саакашвили должен отбыть полный срок наказания в Грузии и проходил лечение в тюремном учреждении. Еще 31% опрошенных считает, что Саакашвили должен быть помилован президентом Грузии по гуманитарным соображениям. А 25% полагают, что экс-президенту следует временно отсрочить наказание и перевести его на лечение в другую страну, а после выздоровления вернуть в Грузию для отбывания наказания.
Опрос проводился с 4 по 23 марта 2023 года. Полевые работы провела организация Institute for Polling and Marketing, опросившая 1500 человек по всей Грузии (кроме самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии). Участвовать в исследовании согласились 63%. Погрешность результатов составляет +/– 2.5%. Исследование профинансировало Агентство США по международному развитию (USAID).
Другие новости дня
Красную площадь закроют на две недели из-за Дня Победы
Красную площадь в Москве закроют для посещения на две недели из-за Дня победы, сообщили в Федеральной службе охраны России.
Посетить площадь будет нельзя с 27 апреля по 10 мая в связи с «подготовкой и проведением торжественных мероприятий, посвящённых празднованию 78-й годовщины Победы».
Ежегодно на Красной площади проводят парад с участием военной техники. Ожидается, что в этом году по площади пройдут более десяти тысяч военных и проедут 125 единиц техники. Также на мероприятии планирует выступить президент России Владимир Путин.
В прошлогодние майские праздники Москву посетили 1,6 миллиона туристов. В этом году Москва так же входит в топ направлений на эти даты. Красная площадь является одной из наиболее узнаваемых достопримечательностей России.
- Парады на 9 мая отменили «по соображениям безопасности» в нескольких регионах России и в аннексированном Крыму. Шествий «Бессмертного полка» также не будет.
Байден объявил, что будет баллотироваться на второй срок
Президент США Джо Байден объявил, что намерен вновь баллотироваться на этот пост на выборах 2024 года.
«У каждого поколения бывают моменты, когда приходится отстаивать демократию. Отстаивать свои основные свободы. Я верю, что это наше. Вот почему я собираюсь участвовать в выборах президента США. Присоединяйтесь. Давайте закончим работу», – написал Байден в твиттере.
Вице-президент США Камала Харрис также заявила, что вновь будет выдвигаться на выборах 2024 года в паре с Джо Байденом.
Байден, которому к концу предполагаемого второго срока будет 86 лет, делает ставку на то, что его законодательные достижения в первый срок и более чем 50-летний опыт работы в Вашингтоне будут иметь большее значение, чем его возраст.
У него нет серьёзных соперников внутри Демократической партии, но ему предстоит тяжёлая борьба за сохранение президентского кресла в условиях серьёзного раскола в стране.
Заявление было сделано в четвёртую годовщину аналогичного объявления о вступлении Байдена в борьбу за Белый дом в 2019 году. Тогда он пообещал исцелить «душу страны» на фоне турбулентного президентства Дональда Трампа, но эта цель пока так и не была достигнута, отмечает Голос Америки.
Политическое положение Байдена в его партии стабилизировалось после того, как на прошлогодних промежуточных выборах в Конгресс демократы показали более высокие результаты, чем ожидалось.
У республиканцев фаворитом на номинацию является 76-летний Трамп. Это создаёт возможность исторического продолжения бурной кампании 2020 года. Вместе с тем Трамп столкнулся с серьёзными препятствиями, включая тот факт, что он стал первым бывшим президентом, против которого выдвинуты уголовные обвинения.
- Джо Байден стал 46-м президентом США в 2021 году. Это самый пожилой глава государства в истории Америки.
Абхазская оппозиция требует отставки Кабмина в течение двух недель
Оппозиция требует от президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания в течение двух недель отправить в отставку Кабинет министров.
«Если в течение двух недель глава государства не выполнит все наши требования и не подпишет указ об отставке антинародного Кабинета министров, политические партии и общественные организации объявят дату проведения акции протеста в городе Сухум», – объявил лидер организации ветеранов «Аруаа» Тимур Гулия.
Кроме отставки правительства, оппозиция также требует отозвать Соглашение о передаче России объектов в Пицунде; отозвать Соглашение с РФ о признании и приведении в исполнение судебных и арбитражных решений по экономическим делам; вернуться к социально-ориентированному тарифу на электричество; отказаться от принятия законопроекта «О регулировании правового статуса апарт-отелей и апартаментов».
С заявлением выступили лидеры шести партий и общественных организаций – «Аруаа», Абхазское народное движение, Форум народного единства Абхазии, «Апсны», «Аамта» и «Ахьаца».
Поддерживают ли в Грузии восстановление авиасообщения с РФ? Опрос IRI
Мнения жителей Грузии относительно восстановления авиасообщения с Россией разделились. Таковы результаты исследования общественного мнения, опубликованного Международным республиканским институтом США (IRI).
Согласно опросу, 48% опрошенных поддерживают возобновление авиасообщения, 46% – против:
- Полностью поддерживают – 23%;
- Частично поддерживают – 25%;
- В целом выступают против – 12%;
- Решительно против – 34%;
- Не знаю/отказ от ответа – 6%.
Опрос проводился с 4 по 23 марта 2023 года. Полевые работы провела организация Institute for Polling and Marketing, опросившая 1500 человек по всей Грузии (кроме самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии). Участвовать в исследовании согласились 63%. Погрешность результатов составляет +/– 2.5%. Исследование профинансировало Агентство США по международному развитию (USAID).
- 18 января глава МИД России Сергей Лавров заявил, что надеется на скорое возобновления прямого авиасообщения с Грузией. Инициативу поддержали в правящей партии «Грузинская мечта», а президент Саломе Зурабишвили выступила против.
- ЕС и США предупредили Грузию о возможных санкциях в случае возобновления авиасообщения с Россией.
- В марте глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заявил, что Россия и Грузия находятся на пороге возобновления прямого авиасообщения, а также отмены виз.
- Россия прекратила авиасообщение с Грузией 8 июля 2019 года после инцидента с участием депутата Госдумы Сергея Гаврилова. По указу президента России, российским авиакомпаниям временно запрещено осуществлять воздушные перевозки в Грузию. Минтранс РФ, в свою очередь, принял решение о приостановке полетов грузинских авиакомпаний в Россию.
Опрос IRI: «Грузинская мечта» – 19%, «Национальное движение» – 14%
Если бы парламентские выборы в Грузии состоялись на этой неделе, ныне правящая «Грузинская мечта» получила бы 19% голосов, а крупнейшая оппозиционная партия страны, «Единое национальное движение» (ЕНД) – 14%. Таковы результаты исследования общественного мнения, опубликованного Международным республиканским институтом США (IRI).
Отметим, что ровно год назад рейтинг «Мечты» составлял 31%, а ЕНД – 16%.
Согласно новому исследованию IRI, рейтинги партий выглядят так:
- «Грузинская мечта» – 19%;
- «Единое национальное движение» – 14%;
- «За Грузию» (Георгий Гахария) – 3%;
- «Гирчи – больше свободы» (Зураб Джапаридзе) – 3%;
- Лейбористская партия (Шалва Нателашвили) – 2%;
- «Лело» – 2%;
- «Гирчи» – 2%;
- «Стратегия Агмашенебели» (Георгий Вашадзе) – 2%;
- «Для народа» (Анна Долидзе) – 2%;
- «Граждане» (Алеко Элисашвили) – 2%;
- «Консервативное движение – Альт-Инфо» – 1%;
- «Дроа» (Элене Хоштария) – 1%;
- «Европейская Грузия» – 1%;
- «Альянс патриотов» – менее 1%;
- «Сила народа» – менее 1%;
- Другие партии – менее 1%;
- Не буду голосовать, не знаю, отказ от ответа – 43%.
Негативный политический рейтинг возглавляет «Национальное движение» – 39% респондентов сказали, что ни при каких обстоятельствах не проголосуют на выборах за партию, основанную экс-президентом Михаилом Саакашвили. На втором месте – «Грузинская мечта», поддерживать которую категорически отказываются 34%, а на третьем – пророссийское «Консервативное движение» – «Альт-инфо» (16%).
Опрос проводился с 4 по 23 марта 2023 года. Полевые работы провела организация Institute for Polling and Marketing, опросившая 1500 человек по всей Грузии (кроме самопровозглашенных республик – Абхазии и Южной Осетии). Погрешность результатов составляет +/– 2.5%. Исследование профинансировало Агентство США по международному развитию (USAID).
В Новосибирске обнаружено массовое захоронение наёмников ЧВК «Вагнер»
В Новосибирске на Гусинобродском кладбище обнаружено массовое захоронение погибших наемников из ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает Сибирь.Реалии со ссылкой на видео, которое издание получило от анонимного источника.
На видео изображены десятки могил людей, погибших, судя по надгробным табличкам, в период с ноября 2022 года по январь 2023-го. Почти на всех могилах лежат венки с изображением желтой звезды и черного креста – одного из символов ЧВК «Вагнер».
Как отмечает Сибирь.Реалии, погибшие захоронены в квартале кладбища 7В, который могли выделить специально для наемников ЧВК. На спутниковых снимках прошлых лет захоронений в этой части Гусинобродского кладбища не было. Источник редакции также сообщил о новом, пока пустом квартале кладбища рядом с 7В.
Всего Сибирь.Реалии удалось идентифицировать около 200 могил в квартале 7В – среди них есть могилы людей из других регионов.
Граждан Грузии, работающих в колл-центрах, задержали в Казахстане
В Алматы задержана группа из 24 граждан Грузии. По информации казахстанского Министерства внутренних дел, они работали в колл-центре интернет-мошенников.
О задержании грузинских граждан рассказал в ходе онлайн-брифинга начальник центра по борьбе с киберпреступностью департамента криминальной полиции МВД Жандос Суйинбай. Другие подробности не сообщаются.
Как пишут казахстанские СМИ, за три месяца текущего года в стране выявлено более 400 преступлений, связанных с телефонными мошенниками, которые представлялись сотрудниками банков. Чаще всего они оформляли на казахстанцев онлайн-займы.
Ранее телекомпания Би-би-си провела расследование деятельности глобальной мошеннической сети по присвоению сбережений европейских пенсионеров, которая заработала на обмане клиентов более миллиарда долларов. В списке бизнесменов, участвовавших в этой схеме, фигурирует бывший министр обороны Грузии Давид Кезерашвили.
В Грузии несколько раз проходили спецоперации по выявлению колл-центров, причастных к глобальной сети мошенничества. Несколько дней назад спецоперация прошла в тбилисском бизнес-центре «Атриум».
В Киеве заявили, что граждан Грузии из Судана эвакуировала Украина
Граждан Грузии из Судана эвакуировала Украина. Об этом стало известно из сообщения украинского Главного управление разведки.
По информации ведомства, эвакуация мирных граждан из охваченной боями столицы Судана Хартума была осуществлена в координации с Офисом президента Украины и министерством иностранных дел страны.
«В условиях непрерывных боев, несоблюдения «режима тишины», отсутствия еды, воды и техники из зоны вооруженного конфликта эвакуированы 87 граждан Украины, в основном авиационных специалистов – пилотов, техников и членов их семей. Также эвакуированы граждане Грузии и Перу. В общей сложности спасены 138 граждан, среди них 35 женщин и 12 детей», – говорится в сообщении украинского ведомства.
В Киеве сообщили, что сейчас эвакуированные находятся в Египте и ожидают отправки на родину.
Ранее о завершении первого этапа эвакуации грузинских граждан рассказал МИД Грузии, не указав об участии в процессе Киева. Сообщение украинского ведомства власти Грузии пока не комментировали.
- После того как 11 апреля 2019 года в Судане произошел военный переворот и был отстранен от власти диктатор Омар аль-Башир, государство находится под властью военных. Страной управлял так называемый Переходный Военный совет Судана. Позднее ему на смену пришел Суверенный совет Судана, теперь именующийся Переходным суверенным советом. Ныне Судан фактически военная диктатура, но формально – президентская республика во главе с генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом.
- Надежды на утверждение демократии в Судане провалились полтора года назад. Два самых могущественных местных военных правителя, то есть Абдель Фаттах аль-Бурхан и его заместитель генерал-лейтенант Мухаммад Хамдан Дагло, глава группировки «Силы быстрой поддержки» (Rapid Support Forces - RSF), сформированной на базе известного военными преступлениями «арабского племенного ополчения» «Джанджавид» вместе захватили власть в результате очередного переворота. Теперь они воюют друг с другом.
На западе Грузии произошло землетрясение
В Грузии произошло землетрясение. По информации Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр подземных толчков находился на западе страны, в трех километрах от Кутаиси, близ села Сарбеви.
Магнитуда землетрясения составила 3,6 (ML). Сообщений о разрушениях и пострадавших нет.
«Пустые обещания» – источники Радио Свобода о встрече Дарчиашвили в Люксембурге
В рамках заседания Совета Евросоюза по иностранным делам накануне, 24 апреля в Люксембурге прошла встреча высокопоставленных представителей и министров иностранных дел стран-членов ЕС с главой МИД Грузии Ильей Дарчиашвили.
Источники сообщили Радио Свобода, что Дарчиашвили был «скучным, и его никто не слушал» – «были пустые обещания, не было реальных ответов на опасения по поводу внутренней политики».
Ранее Дарчиашвили заявил, что Грузия получила «принципиальную поддержку европейской интеграции».
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что Евросоюз подтверждает готовность в конце года рассмотреть вопрос о предоставлении Грузии статуса кандидата и призывает Тбилиси направить Брюсселю «позитивный сигнал».
Ряд европейских министров при этом выступил с осторожной критикой Грузии. К примеру, глава МИД Эстонии заявил о «вопросах по поводу положения в сфере демократии», глава МИД Финляндии сказал, что Грузия должна «поддерживать внешнюю политику ЕС».
Сотрудники грузинских авиакомпаний покинули территорию Судана
МИД Грузии сообщил о завершении первого этапа эвакуации граждан страны из Судана. Сотрудники грузинских авиакомпаний MyWay Airlines и Geo Sky доставлены в нейтральную зону на границе с Египтом.
В ближайшее время они перейдут границу, а из Египта будут отправлены на родину, заявили в грузинском внешнеполитическом ведомстве.
По информации международных СМИ, западные, арабские и азиатские страны в понедельник ускорили эвакуацию тысяч своих граждан из Судана. Автоколонна из 65 машин отправилась в 800-километровый путь из Хартума в Порт-Судан на побережье Красного моря. В колонне находились десятки детей, сотни сотрудников посольств и гуманитарных организаций.
В Судане, по оценкам ООН, растет угроза расширения военного противоборства между двумя враждующими военно-политическими силами. Генеральный секретарь ООН считает, что последствия внутреннего конфликта могут оказаться катастрофическими. ООН призывает мировые державы оказать «максимальное давление» на враждующие в Судане силы – для прекращения огня и восстановления мира.
Напомним, что в Судане находились более 30 граждан Грузии – пилоты, бортпроводники и инженеры авиакомпаний MyWay Airlines и Geo Sky. Ранее «Эхо Кавказа» писало, что в Судане, предположительно, сгорел самолет грузинской авиакомпании Myway Airlines.
- После того как 11 апреля 2019 года в Судане произошел военный переворот и был отстранен от власти диктатор Омар аль-Башир, государство находится под властью военных. Страной управлял так называемый Переходный Военный совет Судана. Позднее ему на смену пришел Суверенный совет Судана, теперь именующийся Переходным суверенным советом. Ныне Судан фактически военная диктатура, но формально – президентская республика во главе с генералом Абделем Фаттахом аль-Бурханом.
- Надежды на утверждение демократии в Судане провалились полтора года назад. Два самых могущественных местных военных правителя, то есть Абдель Фаттах аль-Бурхан и его заместитель генерал-лейтенант Мухаммад Хамдан Дагло, глава группировки «Силы быстрой поддержки» (Rapid Support Forces - RSF), сформированной на базе известного военными преступлениями «арабского племенного ополчения» «Джанджавид» вместе захватили власть в результате очередного переворота. Теперь они воюют друг с другом.
Телекомпания Foxnews расторгла контракт с Таккером Карлсоном
Телекомпания Foxnews oбъявила в понедельник о расторжении контракта с Таккером Карлсоном, ведущим самой популярной новостной политической передачи на американском кабельном телевидении, ежедневная аудитория которой составляла больше трех миллионов человек. Его последняя передача была в эфире в пятницу.
О причинах этого решения руководства Foxnews официально не сообщается, но комментаторы отмечают, что оно было принято через неделю после того, как телекомпания была вынуждена заключить мировое соглашение с производителем оборудования для голосования компанией Dominion Voting System привлекшей Foxnews к суду за лживые утверждения ведущих и участников передач о том, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы с помощью этого оборудования. Подобные утверждения звучали и в программе Таккера Карлсона. Во время досудебного расследования была обнародована внутренняя переписка Карлсона с несколькими коллегами, где он оскорбительно отзывался о некоторых ведущих Foxnews и критиковал телекомпанию за то, что она была первой объявившей о победе Джо Байдена во время президентских выборов 2020 года в ключевом штате Аризона. При этом из переписки следовало, что он не верил в то, что результаты выборов были сфальсифицированы.
Foxnews уплатила Dominion Voting System почти 800 миллионов долларов за согласие отозвать судебный иск.
Карлсон получил известность в России благодаря постоянной критике идеи американской масштабной помощи Украине. Он настаивал на том, что администрация Джо Байдена должна уделять больше внимания и выделять больше средства на решение, по его словам, более важных для Америки проблем, чем война в Украине. Его заявления нередко цитировались российскими телеканалами.
В коротком заявлении Foxnews говорится о том, что решение об уходе телеведущего было обоюдным. Телекомпания поблагодарила Таккера Карлсона за его работу на телеканале. Сам Карлсон не комментировал пока свой уход с Foxnews.
26-летний племянник Кадырова стал его советником по силовому блоку
Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова, 26-летний Хамзат Кадыров стал его советником-помощником по силовому блоку. Об этом сообщил в своем телеграм-канале министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.
Он назвал племянника Кадырова «отличным управленцем» и «верным соратником» главы Чечни и отметил, что любое доверенное Хамзату Кадырову направление «начинает динамично развиваться».
В начале февраля Хамзат Кадыров был назначен на пост вице-премьера и министра имущественных и земельных отношений Чечни.
До августа 2021 года Хамзат Кадыров возглавлял министерство Чечни по физической культуре, спорту и молодежной политике. В конце сентября 2022 года Кадыров представлял племянника как руководителя своего секретариата.
Хамзат Кадыров окончил Центароевскую школу хафизов. Позже он получил и светское образование на факультете госуправления в Чеченском государственном университете.
- В Чечне десятки родственников главы республики назначаются на высокие позиции в руководстве региона. Сам он в продвижении членов своей семьи по карьерной лестнице не видит никакого конфликта интересов. «Кому доверяю, того и назначаю», – говорил Кадыров.
- Должности на госслужбе занимают его дети, сестры, зятья, племянники, братья различной степени родства. Редакция Кавказ.Реалии собрала самый полный список людей из клана Кадыровых, работающих в госструктурах республики.
- В 2018 году Русская служба «Би-би-си» подсчитала, что из 158 крупных чиновников в Чечне 30% — это родственники Рамзана Кадырова. В 2021 году дочь Кадырова Айшат, которой на тот момент было 22 года, стала министром культуры Чечни.
FT: ЕС и Япония выступили против идеи США запретить экспорт в Россию
Европейский союз и Япония выступили против предложения США к странам «Группы семи» (G7) запретить весь экспорт товаров в Россию. Об этом пишет The Financial Times. «Это просто невыполнимо», – цитирует издание одного из чиновников, участвующих в подготовке саммита G7 в Хиросиме 19-21 мая.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что страны «Группы семи» обсуждают введение эмбарго на экспорт в Россию. Это полностью бы изменило действующий санкционный режим, отмечает агентство. Если сейчас экспортировать можно всё, что не запрещено санкциями, то при новом подходе под запрет попали бы уже все товары, кроме тех, для которых будет сделано исключение.
Накануне глава европейской дипломатии Жзеп Боррель заявил, что Брюссель пока не готов согласовать новый, 11-й пакет ограничений против России. Предполагается, что они будут направлены на борьбу с попытками обойти существующие санкции.
Чтобы вступить в силу в ЕС, новые критерии должны одобрить все государства – члены европейского блока.
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключил, что полный запрет экспорта приведёт к выходу России из так называемой зерновой сделки – экспорту украинского зерна из черноморских портов.
На данный момент, как пишет Bloomberg, санкции почти вдвое сократили стоимость экспорта в Россию из ЕС и «Группы семи». Ограничения наложены на различные группы товаров – от электроники до предметов роскоши. Однако, по данным базирующейся в Женеве организации Trade Data Monitor, в Россию продолжают поступать товары из Европы, США, Канады и Японии на сумму 66 миллиардов долларов.
Российскую теннисистку не пустили на рейс польской авиакомпании
Российскую теннисистку Виталию Дьяченко не пустили на рейс польской авиакомпании LOT из Каира в Ниццу с пересадкой в Варшаве, отказав в регистрации.
По словам Дьяченко, причиной отказа стал ее российский паспорт. В результате теннисистка провела в аэропорту Каира почти сутки и опоздала на турнир во Франции, в котором должна была принять участие.
Россиянка утверждает, что у нее на руках были необходимые сопроводительные письма от Международной федерации тенниса. В авиакомпании LOT инцидент пока не комментировали.
- После полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины ряд международных спортивных федераций отстранили национальные и клубные российские команды от участия в своих турнирах. Под санкции, в частности, попали футбольная и хоккейная сборная.
- Для российских теннисистов, выступающих в индивидуальных соревнованиях, никаких ограничений на данный момент не введено.
- 32-летняя Виталия Дьяченко занимает 250-е место в мировом рейтинге женской теннисной ассоциации (WTA). О своем отношении к войне в Украине публично она не высказывалась. Известно, что отец Дьяченко родился в Украине и работает в структуре ООН в Африке.
США, Япония и страны ЕС призвали к реформе Совета Безопасности ООН
Представители США, Великобритании, Японии и нескольких стран Евросоюза призвали к реформе Совета Безопасности ООН. Это произошло в понедельник на заседании Совбеза в Нью-Йорке. В качестве председателя выступал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Открывая заседание, Лавров заявил, что мир, как и в годы холодной войны, подходит к опасной черте. Министр в своей речи отметил, в ООН слишком много представителей стран Запада и слишком мало представителей из других регионов. Это, по мнению Лаврова, подрывает принцип многосторонности международных отношений.
Лавров возложил ответственность за российское нападение на Украину на США и их союзников. Глава МИД в очередной раз заявил, что цель российских войск – «защитить людей от истребления киевским режимом, устранить угрозы безопасности со стороны НАТО».
Лавров напомнил, что российские журналисты, которые должны были лететь на заседание Совбеза ООН, так и не смогли этого сделать. По словам министра, посольство США сообщило о готовности выдать визы представителям СМИ уже после того, как самолет с делегацией поднялся в воздух.
Представитель США в Совбезе Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия, которая в этом месяце председательствует в ООН, грубо нарушает принципы устава организации, начав захватническую войну, тормозя зерновую сделку и выйдя из договора об СНВ.
Томас-Гринфилд упомянула об арестованных в России американских гражданах – осужденном по делу о шпионаже Поле Уилане и журналисте Эване Гершковиче. Дипломат призвала к их немедленному освобождению.
Представитель США считает, что ООН оказалась в условиях кризиса доверия. «Агрессия и захват территорий недопустимы с точки зрения международного права», – сказала она.
Томас-Гринфилд призвала к реформам ООН. С ней согласились представители Великобритании и Франции.
«Российское вторжение в Украину принесло невообразимые страдания украинцам и стало катастрофой для самой России. Российское поколение потеряло будущее, а правительство даже не объясняет зачем», – сказала представитель Великобритании Барбара Вудворд.
Представитель Франции Николя де Ривьер напомнил, что Россия и ранее нарушала верховенство международного права. Он привел в пример вторжение российских войск в Грузию в 2008 году, поддержку сепаратистов в Донбассе начиная с 2014 года и нарушение оружейного эмбарго с Ираном.
Ривьер упомянул, что Франция и Мексика выступили с инициативой, рекомендующей постоянным членам Совбеза воздерживаться от применения права вето в случаях, когда речь идет о массовых зверствах, и призвал другие страны присоединяться к ней.
Представитель Японии Исикане Кимихиро также обвинил Россию в том, что применением права вето она парализует решения Совбеза, и выступил за реформу.
Глава делегации ЕС при ООН Олаф Скуг заявил: «Россия пытается представить себя защитником Устава ООН и мультилатерализма. Ничто не может быть дальше от истины. Это цинично».
Представитель Китая Чжан Цзюнь не одобрил курс на реформу Совета безопасности. По его мнению, необходимо не реформировать устав, а «начать с себя». «Мы против того, чтобы некоторые страны навязывали свою волю международному сообществу», – сказал он, не уточнив, какие страны имеет в виду. Он также призвал США и другие страны отказаться от односторонних санкций, назвав их незаконными.
- Россия исполняет формальную роль страны-председателя Совета Безопасности ООН в апреле. 15 стран – членов Совбеза – председательствуют в нем по очереди, каждая один месяц. Их ротация осуществляется в алфавитном порядке. Последний раз Россия была в роли председателя Совбеза в феврале 2022 года.
В Иерусалиме водитель наехал на пешеходов. Пострадали восемь человек
Восемь человек пострадали в результате наезда автомобиля на пешеходов в центре Иерусалима в понедельник, 24 апреля. Один пострадавший находится в тяжелом состоянии. Нападавший погиб при задержании одним из прохожих. Власти назвали случившееся терактом. Об этом сообщают израильские СМИ.
По свидетельствам очевидцев, водитель сначала сбил пешехода, переходившего улицу. Затем злоумышленник наехал на группу людей и врезался в ограждение.
Полиция установила личность водителя. Им оказался житель арабского квартала Бейт-Цафафа в Восточном Иерусалиме. Ему около 30 лет. Службы безопасности проверяю версию о связи нападавшего с палестинскими вооруженными группировками.
Нападение произошло за несколько часов до начала Дня памяти павших в войнах солдат и жертв террора.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в момент наезда автомобиля на людей присутствовал на траурной территории недалеко от места инцидента.
Полиция усилила патрулирование районов Иерусалима. Службы безопасности провели рейд в Бейт-Цафафе и в доме водителя.
Ответственность за случившееся пока никто не взял, но радикальная палестинская группировка ХАМАС приветствовала действия водителя.
ЕС ждет от Грузии позитивный сигнал – итоги переговоров главы МИД в Люксембурге
Евросоюз подтверждает готовность в конце года рассмотреть вопрос о предоставлении Грузии статуса кандидата и призывает Тбилиси направить Брюсселю «позитивный сигнал». Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после встречи в Люксембурге с главой МИД Грузии Ильей Дарчиашвили.
Встреча с участием высокопоставленных представителей ЕС и министров иностранных дел стран-членов прошла в рамках заседания Совета Евросоюза по иностранным делам, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Мы призвали министра Дарчиашвили направить позитивный сигнал странам-членам в плане выполнения приоритетных вопросов. Грузия добилась значительного прогресса, однако необходимо больше реформ», – сказал Боррель.
Глава МИД Грузии заявил журналистам после встречи, что получил главный посыл – принципиальная поддержка европейской интеграции Грузии. «Мы продолжим наши усилия, чтобы еще больше приблизить нашу страну к ЕС», – сказал Дарчиашвили.
Главы МИД стран ЕС – о европейской перспективе Грузии, перед встречей в Люксембурге:
Литва, Габриэлюс Ландсбергис: У нас последнее время не было поводов для оптимизма, но мяч на поле Грузии, они должны сыграть.
Чехия, Ян Липавский: Грузии предстоит выполнить много домашних заданий для европейского пути.
Эстония, Маргус Цахкна: У нас много вопросов по поводу положения в сфере демократии.
Италия, Антонио Таяни: Грузия важна для стабильности, мы поддерживаем ее вступление в ЕС и статус кандидата.
Финляндия, Пекка Хаависто: Грузия должна выполнить условия по внутренней стабилизации и мы ждем, что она будет поддерживать внешнюю политику ЕС.
Румыния, Богдан Ауреску: Важно обсудить, как поощрить Грузию продолжить процесс реформ.
- Лидеры стран ЕС летом 2022 года приняли решение признать европейскую перспективу Грузии, однако, в отличие от Украины и Молдовы, статус кандидата будет присвоен стране только после проведения комплекса реформ. Они сформулированы в рекомендациях Еврокомиссии, состоящих из 12 пунктов. В их числе – преодоление поляризации, деолигархизация, реформы судов и избирательной системы.
ЕС направит миссию в Молдову для борьбы с гибридными угрозами РФ
Совет Евросоюза учредил в Республике Молдова партнерскую миссию ЕС (EU PM Moldova). Решение принято на фоне продолжающихся попыток Москвы гибридными действиями дестабилизировать Кишинев, говорится в заявлении главы европейского внешнеполитического ведомства Жозепа Борреля.
«Сегодня мы усиливаем поддержку ЕС Молдове в защите ее безопасности, территориальной целостности и суверенитета. Развертывание этой новой миссии является еще одним важным политическим признаком поддержки ЕС в нынешних сложных обстоятельствах», - отметил дипломат.
Миссия будет состоять из гражданских специалистов. Они будут работать на молдавской территории в течение двух лет. Целью миссии, согласно заявлению, будет повышение устойчивости сектора безопасности страны, а также противодействие попыткам манипулировать информацией.
- В феврале президент молдавский президент Майя Санду рассказала о российском плане дестабилизации страны. По словам Санду, Москва хочет привести к руководству в Кишиневе своих ставленников. О намерениях российской стороны молдавские структуры уведомили коллеги из украинских спецслужб. По мнению Санду, цели России – остановить евроинтеграцию страны и использовать Молдову в войне против Украины.
- Российский МИД в ответ заявлял, что утверждения Майи Санду совершенно необоснованы и ничем не подтверждены. Российское ведомство одновременно обвинило Украину в нагнетании напряженности и попытках втянуть Кишинев «в жесткую конфронтацию с Россией».
Экс-премьер Казахстана приговорён к 18 годам колонии
Суд в Астане приговорил бывшего председателя Комитета национальной безопасности Казахстана, экс-премьера страны Карима Масимова к 18 годам лишения свободы по делу о госизмене и попытке захвата власти в январе 2022 года. Об этом сообщают СМИ Казахстана.
Также суд распорядился о конфискации имущества Масимова и пожизненном запрете для него занимать должности на госслужбе. К несколько меньшим срокам приговорены трое его заместителей. Дело рассматривалось в закрытом режиме.
Масимов был взят под стражу в январе 2022 года после массовых протестов, на фоне которых в ряде областей Казахстана произошли вооружённые беспорядки. Он стал самым высокопоставленным чиновником, которого привлекли к уголовной ответственности в связи с беспорядками, которые были подавлены правительственными войсками.
Масимова называли близким соратником бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, при котором он возглавлял правительство страны и руководил администрацией президента. Многие обстоятельства беспорядков, в ходе которых были убиты более 200 человек, по-прежнему остаются неясными. Одна из активно обсуждаемых версий – то, что в беспорядках могло быть заинтересовано окружение Назарбаева, в том числе и Масимов. В пользу этой версии говорит то, что множество лиц из окружения первого президента были впоследствии подвергнуты уголовному преследованию или же лишились постов. Сам Назарбаев также лишился ряда привилегий, в том числе статуса «лидера нации» (елбасы). При этом официально власти Казахстана возложили ответственность за беспорядки на некие внешние силы.
«Дело Джабиева»: экс-сотрудника цхинвальского УВД обвинили в превышении полномочий
Генеральная прокуратура самопровозглашенной республики Южная Осетия возбудила уголовное дело в отношении экс-сотрудника цхинвальского УВД. Людвига Алборова обвиняют в превышении должностных полномочий, сообщает пресс-служба югоосетинского ведомства.
«Данное уголовное дело было выделено в отдельное производство из уголовного дела по факту смерти задержанного Инала Джабиева. В настоящее время проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия», – сообщили в пресс-службе.
Напомним, что ранее уголовное дело Генпрокуратурой было возбуждено в отношении экс-главы МВД Игоря Наниева.
Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года. Он был жестоко избит в изоляторе временного содержания, где содержался по подозрению в нападении на главу югоосетинского МВД Игоря Наниева. Жестоко был избит и задержанный вместе с Джабиевым Николай Цховребов.
В марте прокуратура сообщила об окончании предварительного расследования по уголовному делу, возбужденному по факту смерти Джабиева. Тогда же стало известно, что к уголовной ответственности могут привлечь ряд лиц, ранее занимавших высокопоставленные должности.
Югоосетинский лидер Алан Гаглоев не раз заявлял, что дело Инала Джабиева необходимо довести «до логического законного конца».
WP: США убедили Украину отказаться от атак на объекты в России 24 февраля
Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины планировало атаки на ряд объектов в России, в том числе в Москве, в первую годовщину широкомасштабного российского вторжения в Украину – 24 февраля. Об этом сообщает The Washington Post, ссылаясь на секретные документы Агентства национальной безопасности США. Они, как и множество других секретных документов американских ведомств, ранее были опубликованы в сети, по обвинению в их утечке был арестован американский военнослужащий Джек Тейшейра.
Как утверждает издание со ссылкой на документы, за два дня до предполагаемых украинских ударов, 22 февраля, ЦРУ сообщило, что ГУР «согласилось по просьбе Вашингтона отложить удары» по российской территории. Какое именно ведомство США обратилось с просьбой и почему Киев согласился её удовлетворить, неясно. Официальные представители США и Украины публикацию Washington Post пока не комментировали.
Как утверждает издание, глава ГУР Кирилл Буданов сообщал одному из своих подчинённых, что необходимо готовиться к «массированному удару» по целям в России 24 февраля. Среди возможных целей, кроме Москвы, указывался также порт Новороссийск. Как именно украинская военная разведка планировала наносить удары, из документов не ясно.
Как отмечает The Washington Post, эпизод с подготовкой ударов и их отменой свидетельствует как о готовности Украины поражать цели в глубине российской территории, так и об осторожном подходе США к такой тактике. Ряд представителей администрации США, пишет издание, опасается, что удары по российской территории, в особенности с использованием американского оружия, могут привести к эскалации – например, к использованию Россией тактического ядерного оружия.
После начала широкомасштабного российского вторжения в Украину ударам подвергался ряд объектов на территории России, в том числе авиабаза стратегических бомбардировщиков в Энгельсе. Российские власти утверждали, что речь шла об атаке украинских беспилотников. Официальный Киев не подтверждал и не опровергал свою причастность к этим ударам. В неофициальном порядке, как пишут американские СМИ, украинские представители давали понять, что их нанесла именно Украина. Сам Буданов, в частности, говорил, что подобные удары лишают россиян чувства безопасности, и предсказывал, что «проблемы в России» будут продолжаться до победы Украины в войне.
Из документов также следует, что разведсообщество США следит за каналами коммуникации Буданова – что, как пишет The Washington Post, ему известно.
Соединённые Штаты официально заявляли, что американское оружие не должно использоваться для ударов по международно признанной территории России. Дроны, которые наносили удары по российским аэродромам, были советского производства.
Кирилл Буданов на днях был заочно арестован российским судом, ему вменяют в вину подготовку теракта. По всей видимости, речь идёт о взрыве на Керченском мосту 8 октября 2022 года, ответственность за который российские власти возлагают на ГУР. Буданов неоднократно выступал с утверждениями, что уже в ближайшее время украинские силы смогут начать операции в аннексированном Крыму, а война может закончиться победой Украины к концу 2023 года.
Лидер «Грузинского легиона» опроверг сообщение Минобороны РФ
В Минобороны России сегодня заявили, что 21 апреля комплекс «Искандер» нанес удар по пункту дислокации «Грузинского легиона» в городе Константиновка (Донецкая область), уничтожив до 60 его бойцов. Лидер «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили говорит, что это – фейк.
«Это – еще один фейк. Видимо, они пытаются мотивировать своих военных. Мы для них – цель номер один. Они пытаются уничтожить хотя бы одно наше подразделение», – сказал Мамулашвили в интервью журналисту грузинской службы Радио Свобода.
В марте текущего года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал участников «Грузинского национального легиона», воющего в Украине на стороне ВСУ. В прошлом году в России возбудили уголовное дело против 24 бойцов формирования.
- «Грузинский легион» — добровольческое вооруженное формирование, воюющее на стороне украинской армии. Он состоит преимущественно из бывших грузинских военных, имеющих опыт участия в вооруженных конфликтах.
- Сейчас в Украине против России воюют около двух тысяч граждан Грузии. Многие – в составе «Грузинского национального легиона».
- Ранее в интервью Настоящему времени Мамука Мамулашвили сказал, что «Грузинский легион» – самое большое иностранное формирование в Украине.
Грузия не собирается принимать российский теплоход «Петр Великий»
Агентство морского транспорта Грузии опровергло сообщение о начале морского пассажирского сообщения между Грузией и РФ.
«Грузия не имеет морского пассажирского или круизного сообщения с Россией. Распространяемая изданием VESTIKAVKAZA информация о возможном заходе российского круизного лайнера «Петр Великий» в гавани Грузии в 2023 году является абсолютной ложью», — сказано в заявлении.
Ранее СМИ сообщили, что этим летом состоится первый круиз теплохода «Петр Великий». Издание «Вестник Кавказа» написало, что в Черном море судно будет делать остановки в портах Новороссийск, Сочи, Батуми и Стамбул.
В январе текущего года Агентство морского транспорта Грузии не подтвердило сообщение о возможном начале пассажирского сообщения между портами Сочи и Батуми.
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