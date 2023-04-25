Возможность посмотреть абхазское кино в Абхазии выпадает нечасто. Производство фильмов держится на желании снимать и усилиях отдельных энтузиастов. Один из них – Сандрик Аблотия, он снимает короткометражные фильмы вместе со своими друзьями. Свой последний фильм «Аицакра» («Искажение») он показал недавно на «Гуме». На культурно-деловой площадке «Гума» в Сухуме состоялась презентация короткометражного фильма «Аицакра» («Искажение»), его снял Сандро Аблотия, студент второго курса факультета графического дизайна Абхазского государственного университета. У него есть еще несколько короткометражек, которые можно посмотреть в YouTube на канале Сандрика Аблотия. Он сам пишет сценарии фильмов и снимает в них своих приятелей по университету. Сандрик Аблотия рассказал о сюжете фильма «Аицакра», в котором соединил бытовое и мистическое:

«После смерти своей девушки Алекс теряет большинство своих эмоций и после этих страшных событий встречает Лонду. А его сестра, Алика, видя его состояние, пытается свести Алекса с Лондой, чтобы она помогла ему справиться с пережитой травмой. В это время сердце и мозг конфликтуют внутри Алекса, он не уверен, нужна ему Лонда или нет. Сердце считает, что он любит Лонду, и она ему нужна, а мозг говорит, что ему это ненужно, потому что уже была такая травма, у нас умерла девушка, и мозг не хочет этого, а сердце хочет. У сестры Алекса Алики есть парень. И когда Алекс начинает встречаться с Лондой, Алика ссорится и расстается со своим парнем. Дальше по сюжету Алекс узнает, что есть родовое проклятие, и что среди братьев и сестер любовь может получить только один человек. Алекс в шоке, но он все-таки жертвует своей любовью ради своей сестры. Он бросает Лонду ради того, чтобы Алика снова начала встречаться с Айнаром. Этот фильм про то, что не все люди могут получить то, что они хотят. – Почему появилось родовое проклятие? – В древности в Абхазии было очень много ведьм и людей, которые занимались чем-то потусторонним, магическим. Наш герой – его зовут Елкан – это предок Алекса, который ненавидел ведьм. Мы видим в сцене, как Елкан со своей сестрой Шаридой бежит за ведьмой и ее мужем. Шарида останавливает Елкана, просит его не убивать. Но в итоге Елкан убивает мужа ведьмы, а она насылает проклятие на их род. Как мы видели в фильме, в это время Шарида просит ее на коленях не делать этого. А у абхазов просить на коленях – это очень унизительно, ведьма это поняла и ее пожалела. Она смягчила проклятие тем, что любовь может получить среди братьев и сестер только один человек. – Насколько серьезно ты сам относишься к этому? – Я не верю в эзотерику, но иногда случаются вещи, которые невозможно объяснить».

На вопрос о том, чем его привлекает кино, будущий графический дизайнер ответил, что динамикой:

«Художники пишут картины, но картины не двигаются. А я люблю динамику, когда картина двигается, и в ней есть какая-то жизнь. Когда я снимаю кино, я чувствую себя лучше. Что-то такое просыпается, как будто сразу все прекрасно. Вообще, мне очень нравится мистика. Я люблю «Алису в стране чудес», фильмы Тима Бертона, и я бы хотел что-то такое магическое снять. Что-нибудь связанное с абхазским фольклором, где есть Дзызлан – это абхазская богиня воды, у меня даже был готовый сценарий на короткометражный фильм про нее. Как она появилась в XXI веке, как люди ее испугались и как она может влиять на людей. Дзызлан – это русалка, у нее ноги вывернуты назад, и по поверью, если отрезать ее волос, то она будет служить вам, пока не заберет этот волос себе. У нас очень много историй и абхазских сказаний, которые можно экранизировать. Я очень хочу экранизировать «Камачич» Дырмита Гулия. Было бы интересно поработать над таким проектом. Там по сюжету рождается девочка, и ее называют Камачич, по ходу событий она против желания выходит замуж, муж забирает у нее ребенка, ребенок умирает, она решает отомстить мужу и убивает его». На презентации фильма было много молодых людей, они восторженно приняли фильм и отзывались о нем тепло. Так, Дана Хахубия сочла фильм очень романтичным:

«Мне понравился сюжет, честно говоря, из всех фильмов, которые снимал Сандрик, этот понравился мне больше всего. – Чем он тебе понравился? – Мне понравилось, что там логично все, и еще эта тема проклятия. Она на самом деле очень распространена в Абхазии. И реально многие семьи сталкивались с какими-то проклятиями, нам в школе об этом часто рассказывали, вот это меня очень зацепило. Это похоже на правду, в Абхазии такое может случиться. Я плакала над тем, что он (Алекс) в итоге решил выбрать свою сестру, мне это показалось очень трогательным и правильным, что все-таки герой выбирает семью, а не любовь, и жертвует собой. Это очень романтично, очень классно!» Вечером на «Гуме» было многолюдно, после просмотра Сандро Аблотия и снявшиеся у него ребята общались с публикой и отвечали на вопросы.

В Абхазии появились молодые люди, которые хотят снимать кино и смотреть свое собственное абхазское кино. Но, к сожалению, нет ни одной студии, которая бы шла навстречу начинающим режиссерам и предоставляла им возможность снимать, поддерживала это желание и направляла их творческие усилия. Пока все это делается на энтузиазме.