На войне в Украине погиб ещё один грузинский боец

Депутат Европарламента Виола фон Крамон заявила, что правящая партия Грузии может стоять за фейками о ней. Об этом немецкий политик сказала в специальном видео, опубликованном в твиттере.

«Поздравляю, награду «Тролль месяца» на этот раз точно получат грузинские тролли. Они даже превзошли российских. Почему? Они представили меня как возможную родственницу Германа Геринга (немецкое произношение – Гёринг, — прим. ред.). Подобная мысль придет в голову только тем, кто возьмет русский перевод моей девичьей фамилии «Геринг». «Гёринг» и «Геринг» в кириллице пишутся одинаково, но в латинице эти две фамилии не имеют ничего общего. Точно так же, как, к счастью, я никак не связана с нацистским политиком и военным преступником Германом Герингом», – отметила она.

По словам Виолы фон Крамон, второй фейк о ней был еще более «абсурдным и нелепым». За кадры европарламентария в сети выдавали видео с пьяной британкой на свадьбе.

«Я бы с удовольствием пошла на грузинскую свадьбу, но пока никого не пригласил. У меня нет ничего общего и с этой дамой. Это классическое т. н. deepfake-видео. Интересен тот факт, что этот фейк распространяли в основном сторонники правящей фракции. Можно предположить, что вероятного заказчика следует искать там», — заявила фон Крамон.

Как пишет СОВА, депутат Европарламента также добавила, что считает более правильным вести открытые политические дискуссии, а не распространять сфабрикованные видео.

«Слава богу, есть независимые факт-чекеры, в данном конкретном случае – Myth Detector, которые разоблачили этот бред», – заключила евродепутат.