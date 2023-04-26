Сборная Грузии по хоккею, впервые выступая во втором дивизионе чемпионата мира, завоевала второе место. Сборная одержала четыре победы в пяти матчах, уступив лишь Испании. О выступлении грузинской команды в Мадриде и ее перспективах «Эхо Кавказа» поговорило с нападающим грузинской команды Андреем Романовым.

– Андрей, поздравляю вас и вашу команду с успехом на чемпионате мира. Федерация хоккея на льду с шайбой в Грузии была создана в 2004 году, а в 2009-м стала членом Международной федерации. Расскажите, как сборная шла к таким результатам?

У нас очень часто изменяется состав, чтобы создавалась конкуренция, и это привело к хорошему результату

– Спасибо большое за поздравления и поддержку, это очень важно для нас, для всего нашего грузинского хоккея. Путь был проделан большой, и мы это сделали довольно быстро. Насчет грузинской федерации – было очень много проблем, менялось руководство. Сейчас наш президент довольно хорошо во всем разбирается, в менеджменте, как правильно составлять команду, провели хороший подбор игроков для сборной. У нас очень часто изменяется состав, чтобы создавалась конкуренция, и это привело к хорошему результату, которого, на самом деле, никто не ожидал. Ребята все молодцы, молодые ребята, которые полностью отдавались, играя за Грузию.

– Кстати, что касается отбора: многие в соцсетях спрашивали, почему в сборной Грузии так мало спортсменов с грузинскими фамилиями?

У многих наших ребят, которые представляют сборную Грузии, есть здесь корни. Для меня это большая честь выступать здесь

– Просто скажу от себя, у меня русская фамилия – Романов, но мои родственники – прабабушка, прадедушка из Кутаиси, и мой отец тоже вырос в Кутаиси. У многих наших ребят, которые представляют сборную Грузии, есть здесь корни, просто так получилось, что они родились и выросли в России, но затем появился шанс поучаствовать за Грузию. Для меня это большая честь выступать здесь. Ребята тоже часто приезжают сюда. У нас здесь есть свой чемпионат Грузии.

– Но все же тренировки проходят за рубежом?

– Так как на данный момент в Грузии нет полноценного льда, хоккейного поля такого размера, которое должно подходить, – 60 на 30 или 58 на 28 метров, чтобы играть в полноценный хоккей, чтобы почувствовать лед, чтобы было удобно, такого пока нет. Но сейчас все в проекте, все это будет построено в ближайшее время. Есть здесь ледовые комплексы – в Тбилиси, Батуми и Кутаиси. Даже в прошлом году у нас сборы проходили в Батуми, где мы хорошо подготовились в чемпионату мира в Исландии. Там мы выступили довольно хорошо и заняли второе место. Так что все сейчас налаживается, все строится, и уже в скором времени будет у нас полноценный хоккейный стадион.

– Как вы лично попали в сборную Грузии?

– Мне 28 лет, я нападающий, выступаю под номером 11. Также тренирую здесь, в Грузии, детей. В сборную я попал в 2019 году. Позвонил менеджер, начальство команды, пообщались, они провели со мной интервью, затем посмотрели на мои способности, как я тренируюсь, как я играю, посмотрели на меня в выставочных играх, и руководство приняло решение взять меня в сборную, чему я очень рад.

– Вы сказали, что работаете тренером, многие ребята также заняты чем-то за пределами команды?

– Да, есть такое, что ребята занимаются и иными видами деятельности, но от хоккея не отступают, играют. То есть свои навыки никто не теряет. Все работают и занимаются хоккеем.

– Расскажите о чемпионате мира, как вы поднялись во второй дивизион?

В прошлом году, так получилось, что мы заняли второе место на ЧМ в Исландии. Нам повезло, нас подняли во второй дивизион А

– Сам турнир, чемпионат мира… там есть несколько ступеней, начинаешь с четвертого дивизиона, и если команда занимает первое место, то продвигается выше, чтобы дойти до элитного дивизиона, где выступают Канада, США, лидирующие страны. Наша сборная также начинала с низшего дивизиона и постепенно, в течение 10 лет набирала ход. Приходили новые ребята, помоложе, более мастеровитые и давали результат. Так постепенно росли, выиграли третий дивизион. Затем, в прошлом году, так получилось, что мы заняли второе место на ЧМ в Исландии. Нам повезло, нас подняли во второй дивизион А.

– В этом году, как я понимаю, один из самых принципиальных матчей был с Исландией?

– В прошлом году мы играли против Исландии, и так получилось, что мы им проиграли, они стали чемпионами. Это довольно сильно нас «кольнуло». Для нас большим приоритетом было дать бой, взять реванш у этой команды, мы настраивались на это. Все ребята выполнили задание тренера, и мы выиграли у Исландии и с довольно большим преимуществом.

– С каким настроем выходили на лед?

У нас был приоритет – выиграть у сборной Исландии, так как в прошлом году они, скажем так, забрали наше золото

– На каждую игру в ЧМ мы настраиваемся, то есть с боевым настроем выходим на лед, заряженные, всегда поддерживаем друг друга во всех ситуациях. Как я уже сказал, у нас был приоритет – выиграть у сборной Исландии, так как в прошлом году они, скажем так, забрали наше золото. Болельщики оказали нам большую поддержку, даже в Мадриде, не в своей стране, люди приходили, чтобы поддержать нас. Это нам тоже дало силы. Эта поддержка шла и через соцсети, мои знакомые из Батуми, Кутаиси, Бакуриани, Тбилиси писали и звонили, и это придавало энергии. Также и из других стран звонили. Ни одна игра не была легкой, но реально хорошо играли. Ребята старались, руководство переживало и помогало нам. Большое спасибо всем нашим фанатам и семьям, которые поддерживали нас все это время.

– А какой матч в рамках данного чемпионата был самый сложный?

– Все игры данного чемпионата были непростые. На матч с каждой командной мы настраивались, будто играли со сложным соперником, который может стать лидером ЧМ. Наверное, стоит отметить игру с Испанией, которая оказалась очень сложным соперником, им мы проиграли, хотя команда двигалась очень хорошо. Опять же – поддержка с трибун была большая, когда играешь против испанцев на их домашней арене, у них есть поддержка, может, даже где-то им судьи помогали. Мы пропустили первый гол из-за нелепой ошибки, которая сыграла свою роль. Но наша команда всегда настраивалась на позитив независимо от соперника. Даже если мы были уставшие, был такой момент, мы все равно готовились, восстанавливали силы и выходили бодро.

– Каковы ближайшие планы у команды?

Надеемся, что уже следующий ЧМ будет наш и мы завоюем золотые медали и перейдем в группу выше

– На данный момент все ребята отдыхают. Кто-то поехал в отпуск, кто-то вернулся к своей работе. В скором времени мы начнем подготовку еще более серьезную, так как придут новые соперники, которых мы не знаем, не знаем, изменился ли у них состав, ведь с каждым годом все меняется, соперники усиливаются, и, соответственно, мы тоже должны быть лучше и готовиться ко всему. Будут проводиться сборы, товарищеские игры для подготовки к ЧМ. Будем поддерживать себя в отличной форме, в хорошем настроении. Надеемся, что уже следующий ЧМ будет наш и мы завоюем золотые медали и перейдем в группу выше.

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