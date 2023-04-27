Ну, никак не могу я перестать интересоваться жизнью ближайшего нашего соседа, под властью которого мы жили целых 200 лет. Вы понимаете, о ком я говорю. Слава создателю, уже более тридцати лет этот северный сосед не является нашим барином, но я все равно интересуюсь его житьем-бытьем, так как по суровым законам географии жить рядом нам суждено веки вечные.

Год назад, как только кремлевские войска вторглись на территорию суверенного государства, я еще более усилил свою бдительность и каждый день, утром и вечером, копаюсь в российских сайтах, дабы быть начеку.

Грустно, господа, от всего, что творится рядом. Грустно и тревожно. Грустно, тревожно и непонятно. Где-то в конце февраля прошлого года мне попалась заметка про то, что экс-президент РФ Дмитрий Медведев, ныне трудящийся на ответственной должности зампреда Совбеза, радостно заявил, что раз Совет Европы приостановил у себя членство России, то у нее, у России, появилась возможность восстановить смертную казнь! Экс-президент эту мысль высказал на своей страничке «ВКонтакте». Видимо, все время, аж с 1997 года, Дмитрий Анатольевич переживал, что смертная казнь в России отменена. И вот наконец у него выпал шанс разгуляться по этому поводу.

Что скажете, не странно все это? Конечно, странно! Ведь это тот самый человек, при котором страна Россия вроде бы чуть-чуть расслабилась. Думала, что пришел новый властелин и жизнь станет либеральнее, жизнь станет веселее.

Ага, стала, как же! Потом сказали, что это был обычный зиц-председатель, которого посадили, чтобы место начальника не остыло, пока тот вышел во двор покурить.

После 24 февраля 2022 года, когда на Россию из-за ее абсолютно ничем не оправданной агрессии посыпались всякого рода справедливые санкции, Медведев, видимо, решил, что теперь ему сам черт не брат, и после этого начал на своей страничке в соцсети писать все, что взбредет в голову. И год назад, в феврале, как я уже имел честь вам доложить, Медведев первый из всех российских чинуш заговорил о восстановлении самого страшного приговора, который может существовать в УК.

Я тогда подумал, что, наверное, это какое-то недоразумение. Знающие люди потом мне шепнули на ушко, мол, экс-президент очень близок с зеленым змием и, скорее всего, это он написал в возбужденном состоянии. Я поверил, так как, по моим понятиям, ни один трезвый современный и в меру гуманный человек, тем более с высшим юридическим образованием, не должен хотеть возвращения такого страшного наказания, как смертная казнь. Хотя, как говорится, «Что у трезвого на уме, то…», а дальше вы помните.

Я начал интересоваться, а как вообще дела обстоят с этой исключительной мерой наказания во всем мире? Оказалось, что в европейских странах смертная казнь сохранена только в Беларуси.

Не буду подробно говорить про остальной мир, скажу только всем известную истину, что из более или менее материально благополучных стран только в США и Японии сохранена и применяется смертная казнь. В США она действует на территории 27 штатов, в остальных ее нет.

Для меня очень странная вещь – американская система юриспруденции. Если, к слову, преступник совершит злодеяние в штате Джорджия, его за это могут казнить. А если он то же самое сделал бы в Колорадо или на Аляске, то отделался бы пожизненным наказанием, и не факт, что лет через много он не смог бы выйти на свободу по УДО. Вот какова прелесть децентрализации власти. То, что можно в одном штате, нельзя в другом. До моего, все еще отравленного совковыми правилами умишка такое разделение закона не доходит. У нас в недалеком СССР то, что нельзя было в Кушке, запрещалось и на Сахалине, и в Магадане, и в Калининграде, и даже в суровом Челябинске.

Красота, да и только. Но сейчас не об этом. Сейчас я про смертную казнь.

Короче говоря, на территории Северной и Южной Америки смертная казнь осталась только в США. В остальном мире случаи казни все еще есть. Но, оказывается, есть такие страны, где приговор смертной казни присуждается, но не исполняется. Беларусь, к сожалению, к таким странам не относится.

И тут надо бы поговорить про сам факт смертной казни, про моральную сторону насильственного отъема жизни у человека, какое бы он преступление ни совершил. Если бы спросили мое мнение по этому поводу, я бы не знал, что ответить. Даже в отношении одного европейского преступника, который загубил 77 человеческих жизней и теперь прохлаждается в комфортабельной камере, на холодную голову я не могу дать конкретного, точного и безапелляционного ответа по поводу его судьбы. Конечно, в свое время я был поражен «гуманностью» приговора и громко выражал свое недовольстве, но потом поостыл и… замолчал.

Видимо, есть все-таки какие-то моменты, правомочность которых я даже для себя не могу определить. Я против смертной казни хотя бы потому, что ведь всегда остается вероятность судебной ошибки, и, не помню, кто сказал, что лучше отпустить на свободу 99 виновных, чем казнить одного невиновного.

Тема очень тяжелая. Даже дискутировать по подобному материалу я не готов. Не готов ни в меру своего образования, и ни по душевным силам.

Помню, в 1980 году, когда до нас дошла весть об убийстве Джона Леннона, мы, молодые ребята и девчата, чуть ли не рвались любыми путями-дорожками добраться до США, чтобы самолично расправиться с убийцей. Прошло 42 года, и убийца до сих пор жив. Сидит в одиночке, но он жив. А Леннона уже 42 года нет с нами. Хотя трудно себе представить, каково это сидеть в одиночке столько лет и знать, что ты оттуда никогда не выйдешь.

Так вот, возвращаемся в Россию.

Последнее время снова начали мусолить тему отмены моратория на смертную казнь в РФ. Год тому назад устами Медведева бросили пробный камень. И теперь, видимо, решили бросить второй такой же. Хотя Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента заявил, что в Кремле не обсуждается вопрос о возвращении смертной казни. Так это в Кремле не обсуждается, а в высшем законодательном органе начали разговорчики в этом направлении. Хотя российская Дума – это ведь просто нотариальная контора, которая ставит печать на все указания, которые поступают с Красной площади. И как Кремль захочет, так и сделают. Но факт остается фактом: в прессу просочилось письмо лидера партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» Сергея Миронова председателю Конституционного суда Валерию Зорькину с просьбой рассмотреть вопрос об отмене моратория на смертную казнь. Неужели Сергей Миронов попытался побежать впереди паровоза и, так сказать, проявил инициативу, не согласовав ее с центром? Сомневаюсь! Как говорится, нет дыма без огня. Вопрос: а зачем это лично Миронову надо? Кого он собирается приговаривать к высшей мере? И самый главной вопрос: а не боится ли Миронов, что, в случае чего, потом бумеранг может вернуться и очень больно дать по башке хозяину?

Как-то все это глупо, страшно и пещерно.

И под конец цитата хорошего польского писателя-фантаста Анджея Сапковского:

«Воистину, великая надобна самоуверенность и великая ослепленность, дабы кровь, стекающую с эшафота, именовать правосудием».

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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