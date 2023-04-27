Принято считать, что основной задачей политики является обслуживание экономических интересов страны – что, на самом деле, все, везде и всегда крутится вокруг денег, собственности, ресурсов и прочих материальных богатств. Что, на самом деле, за любой активностью той или иной страны на международной арене стоят узкофинансовые интересы – в лучшем случае, интересы страны, в худшем – конкретной группировки, находящейся у власти.

Как правило, в большинстве случаев так оно и есть: человечество постоянно воюет и находит для этого разные поводы, например, разные представления людей о том, как была создана Вселенная, проще говоря, религия, а еще язык, национальность и многое другое. Но всегда за этими высокими мотивами стояло что-то предельно простое – месторождение золота на той или иной территории, выгодное расположение на пересечении торговых путей, большие земельные ресурсы и т.д.

В основе всех империй стояли в первую очередь экономические интересы – ну правда, европейцы любили напридумывать себе различные оправдания вроде «бремени белого человека», «миссии окультуривания дикарей», но за этими красивыми словами в итоге стояло все то же самое – золото, алмазы, каучук, зерно и другие ресурсы.

Однако есть исключения – и надо же было так не повезти, что это исключение находится прямо рядом с нами, – Российская империя, которая никогда не занималась экономикой и в большинстве случаев приносила благосостояние своих граждан в жертву… даже непонятно – в жертву чему?

В отличие от цинично-прагматичных европейцев, русские придумали себе мессианскую идею «Третьего Рима», но при этом сами же в нее поверили – конечно, есть и исключения, иногда Россия все же имеет какую-то выгоду от колоний, но эта выгода с лихвой компенсируется избыточными расходами в других местах.

Ну вот, скажите на милость, какая польза России, скажем, от Северного Кавказа? Зачем она потратила десятилетия на его завоевание, положила тысячи солдат на его удержание, даже сейчас, во время обременительной войны продолжает тратить на его содержание миллиарды рублей? Чтобы что, ради чего?

Какая-такая польза России от Дагестана и Чечни? Нефть и осетрина? А что, есть какой-то дефицит энергоносителей и рыбы в других, менее проблемных регионах Федерации?

И потом, давайте не забывать: регионы, которые, сегодня, возможно, приносят прибыль, вроде Ханты-Мансийска, были завоеваны 300 лет назад, когда в мире никто и ничего не знал о нефти и газе. Ну разве что там была пушнина, которая очень важна сама по себе, но не стоит того, чтобы ради нее строить империю.

Советский Союз довел идейно-мотивированные расходы до абсурда – десятки людоедских режимов по всему миру доили СССР как дойную корову, вооружившись книгами Маркса, Энгельса и Ленина. Достаточно было попозировать на фоне красного флага, заявить о намерении строить социализм, и все ваши финансовые проблемы решались потоком дармового бабла от наивных советских партократов.

Сколько безнадежных долгов было списано, сколько миллиардов было потеряно Советским Союзом ради поддержки т.н. дружественных режимов, которые на самом деле никакими дружественными не были, а просто пользовались сложившимся положением,

Путинская Россия является достойным продолжением этой традиции. Каждый шаг Путина на международной арене – это настоящая диверсия против экономики страны. Это кажется парадоксом: сегодня во власти в РФ люди, искренне и бескорыстно любящие деньги, – уж, казалось бы, они должны были сломать эту порочную многовековую практику и перевести отношения с остальным миром на рыночную основу, как это делают все. Однако парадокс: коррупционеры и взяточники тоже могут быть идейно мотивированными, и, в конечном итоге, бредовые мечты об империи могут оказаться сильнее практических расчетов. Кроме того, они любят деньги для себя, родных, а что там будет в бюджете и как будут жить простолюдины, – кого это волнует?

Путинская Россия продолжает тратить гигантские суммы на имперские амбиции – финансирует разного рода маргиналов по всему миру, дарит миллиарды долларов союзникам, продает им энергоносители по заниженным ценам... Снова, как все прошедшие века, экономику приносят в жертву примитивному мессианизму.

Война в Украине – это настоящий вызов в адрес тех, кто считает, что все на свете определяется финансовой выгодой. Если есть на свете что-то вызывающе, недопустимо, неприемлемо невыгодное, – то это в первую очередь вторжение в Украину.

У России все было хорошо: с ней нехотя, но дружили ведущие страны мира, инвесторы стояли в очередях за возможностью попасть на ее рынок, строили предприятия, россиянам был открыт весь мир, в их города вкладывались огромные средства, страна богатела, обрастала новыми технологиями и шла вперед. Казалось бы, чего еще желать? Живите – не тужите и другим не мешайте, и все будет хорошо.

Но это было бы слишком просто – россияне во главе со своим бесноватым лидером всерьез взъелись на соседнюю страну. Не за то, что она спонсирует терроризм на территории РФ, не за то, что постоянно атакует ее торговые суда, не за то, что размещает у себя ядерный арсенал, не за то, что дает прибежище беглым преступникам из России, – ничего этого, равно как и других причин, достаточных для объявления войны, не было. А было просто – твоя рожа мне не нравится.

И вот, все эти достижения 145-миллионной страны, все ее богатство, процветание, открытость, технологический прогресс, вся индустрия, все это было принесено в жертву одному-единственному принципу – мне твоя рожа не нравится.

И пошло-поехало: Путин продолжает стрелять себе в ногу, например, запрещая экспорт газа в Европу, тем самым вырывая огромную могилу российскому газовому сектору. А еще – просто шедевр самоповреждения – Россия перешла в торговле с Индией и Китаем на рупии и юани. В мире сложно найти решение, более лишенное минимального экономического обоснования, чем это.

Юани еще куда ни шло, но рупии – это что-то вроде рублей, за пределами Индии они никому не нужны. И вот российская нефть продается за деревянные рупии, с которыми потом никто не знает, что делать. Экспорт России в Индию многократно превышает импорт, и на все эти огромные запасы рупий просто нечего купить...

Россияне гордятся тем, что их имперская политика не основана на финансовом интересе, но на самом деле – это очень плохо. Когда решения принимаются на экономической основе, то есть головой, все понятно и предсказуемо, а вот если они зависят от копчика, от дуновения ветра, от лунных фаз – быть беде,

Кто не верит – посмотрите на Украину.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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