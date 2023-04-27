В Южной Осетии почти неделю не стихает скандал, который разгорелся из-за заявления бывшего архиепископа Владикавказского и Аланского, а ныне экзарха РПЦ в Африке, митрополита Леонида, которое он опубликовал в своем телеграм-канале. В нем священнослужитель РПЦ обвиняет югоосетинского президента Алана Гаглоева в посещении церкви «раскольников» – Аланской епархии, которую возглавляет «внештатный сотрудник МИ-6». Югоосетинский президент пока никак не комментировал разгоревшийся скандал. Представитель югоосетинской церкви в интервью «Эху Кавказа» назвал произошедшее ударом по церкви, осетинскому народу и избранному президенту.

Реплика митрополита Леонида, который в своем телеграм-канале представляется руководителем Патриаршего Экзархата в Африке, была опубликована 23 апреля. В нем он упрекает Алана Гаглоева в поддержке «раскольнической» церкви – Аланской епархии, которую политик посетил во время празднования Пасхи. Священнослужитель напоминает о долге Цхинвала в один миллиард рублей перед Москвой и, обращаясь к российским кураторам, призывает не «поддерживать людей, которые за счет России будут проводить враждебную политику». Епископа Аланской епархии Амвросия российский священнослужитель и вовсе называет агентом британской разведки Ми-6.

Благочинный церквей Аланской епархии отец Иаков (Хетагуров) в интервью «Эху Кавказа» назвал заявление митрополита Леонида лукавством:

«Была сказана половина правды. А вторая половина, она ведь очень простая – президент за неделю до Пасхи, на тоже очень массовый и очень значимый, любимый для жителей Южной Осетии праздник – Вербное воскресенье, был в Храме Святой троицы Московской патриархии. И он туда приходил с членами правительства, и он там молился, и он там высказал и свое мнение, и своим присутствием он показал, что он человек, для которого нет разделений. И это, кстати, его прямой долг, и он его выполнил. Почему не было сказано о том, что он был в Храме Святой троицы Московской патриархии?»

Отец Иаков продолжил:

«Еще можно сказать, что нам эти деньги давала братская Россия и давало правительство Российской Федерации, оно поддерживало нас. И тот человек, который нас упрекает в этом миллиарде, он точно никакого отношения к этому не имеет. При чем тут вы, господин митрополит?!»

Отец Иаков (Хетагуров) считает заявление митрополита – ударом по осетинскому народу и избранному им президенту, а также по государственности Южной Осетии, признанной Россией:

«Как церковный служитель, я могу резюмировать, что удар был по православию, удар был по христианству, удар был по церкви. А конкретный удар был направлен против президента, против политического устройства Южной Осетии. А учитывая наши добрые отношения с Россией, то удар по политической системе, которая признана Россией. Если бы еще было, что к власти пришли оппозиционеры, которые говорят, что отделимся от России и так далее, там на Запад, в НАТО или туда-сюда, – это другое дело. Но абсолютно лояльный человек, который пытается наладить все эти отношения, бьют по нему, то здесь возникает вопрос: вы на чьей стороне?»

За разгоревшейся горячей дискуссией в обществе наблюдает и депутат югоосетинского парламента Давид Санакоев. Он говорит, что не припомнит таких грубых и прямых оскорблений Южной Осетии, ее народа и президента со стороны представителя дружественной России:

«Ситуация, которая складывается в связи с выпадами бывшего архиепископа Владикавказского и Аланского, а ныне патриаршего экзарха Африки Леонида вызывает большое недоумение. Мне сложно сказать, почему духовное лицо взялось комментировать межгосударственные отношения и призывать к прекращению поддержки Южной Осетии со стороны России, тогда как эти вопросы не относятся к компетенции Леонида. Более того, его высказывания полностью противоречат политике Москвы в отношении Южной Осетии и абсолютно позитивной динамике развития наших контактов. Как человек, долгое время находящийся в политике, я, честно говоря, не припомню таких грубых и прямых оскорблений нашей республики, ее народа и президента со стороны представителей России. В этой связи хотелось бы, чтобы позиция Южной Осетии была публично и твердо обозначена, потому что на такие выпады, безусловно, нужно реагировать».

Не стали дожидаться официальной реакции в соцсетях. Пользователи как в Цхинвале, так и во Владикавказе не скрывают возмущения:

Марина Дзигоева: «Нет худа без добра! При Бибилове мы только догадывались о тайном диктате РПЦ в этой сфере, завуалированном подталкивании паствы РЮО под грузинскую церковь, а теперь и весь народ увидел истинные цели РПЦ устами этого священнослужителя...»

«Как я понял, у товарища Леонида очень хорошо с математикой... Так может он посчитает, сколько стоят жизни наших воинов, которые по зову сердца (а не из-за мобилизации) встали рядом с Российским солдатом и отдали жизни?»

Олег: «А кто этому попу дал право так высказываться за наш народ? Он кем себя возомнил? Если бы что-нибудь подобное он высказал про одну из соседних республик, давно бы бороду сбрили, и извинялся! Пора себя начать уважать!»

Victoria Kotsoeva: «Такие заявления недопустимы! Очень напоминает попытку разжечь еще один межконфессиональный конфликт внутри Осетии в это сложное время. Если человек произносит главный возглас, объединяющий христиан «Христос Воскресе!», то это должно вызывать лишь один ответ – «Воистину Воскресе!», а не осуждения, выставление счета и открытый призыв вступления в конфронтацию. В это тяжелое для всей страны время мы нуждаемся в поддержке друг друга, а не осуждениях духовенства. Южная Осетия – часть Аланского христианского мира и всегда ею была, поэтому такие заявления бывшего осетинского пастыря, мягко говоря, удивляют. После таких открытых заявлений требуются такие же открытые извинения!»

В сети вспоминают, чем запомнился митрополит Леонид (Горбачев) в бытность главой Владикавказской епархии. К примеру, североосетинский журналист Руслан Тотров пишет о событиях трехлетней давности:

«Новые экзерсисы бесноватого попа Леонида (Горбачева) и его наезд на Южную Осетию вернули меня на три года назад. Тогда священник с воображаемыми (а возможно, и вполне реальными) погонами под рясой поставил под угрозу здоровье жителей северной части Осетии, решив не закрывать храмы в разгар пандемии».

За братьев по вере из Южной Осетии заступились и монахини Аланского Богоявленского женского монастыря. Они напомнили владыке Леониду, как югоосетинская церковь стала «раскольнической»

«...К сожалению, пост владыки Леонида демонстрирует не только пренебрежение к властям и народу Южной Осетии, но и полное незнание местных реалий, истории вопроса, ментальности и психологии паствы, которую он окормлял в течение пяти лет. Более того, комментарий митрополита является неоправданно жестким и даже жестоким по отношению к народу Южной Осетии в целом. Остановимся на главных пунктах публикации Высокопреосвященнейшего Леонида. Владыка обвиняет президента Алана Гаглоева в общении с «раскольниками греческой непризнанной «церкви» и порицает его за обращение к верующему народу (кстати, это традиционное молитвенное пожелание без всякой политической подоплеки), который окормляют «священники этой структуры». При этом Владыка не упоминает, что большинство верующих Южной Осетии с начала 90-х годов являются прихожанами «раскольнической церкви». Не удаляясь в историю вопроса, скажем только, что в самые тяжелые годы, когда народ на юге Осетии неоднократно был на грани уничтожения, добрым самарянином для осетинской церковной общины стали только «непризнанные церкви». Сначала это была РПЦЗ (с 1993 по 2003 гг.), а потом так называемая Старостильная греческая церковь. Вхождение в эти «структуры» было жизненной необходимостью и единственным выходом для верующих Южной Осетии. После признания государственности Южной Осетии Российской Федерацией в 2008 году православная паства республики ожидала признания и церковных структур, тем более что к тому времени произошло воссоединение РПЦ с РПЦЗ, с которой связана история зарождения церковной организации в Южной Осетии. Но неоднократные заявления официальных лиц Русской православной церкви о том, что Южная Осетия является канонической территорией Грузинской церкви, вызвали противоположную реакцию. Народ Южной Осетии не понял и не принял эту позицию РПЦ».

Обращение подписали Иегуменья Нона, два иеромонаха и двадцать монахинь, чем вызвали гнев симпатиантов Леонида.

Среди них – священнослужитель Альвиан (Тхелидзе) – выходец из Знаурского района Южной Осетии, который служит в Ставропольском крае России. Он отчитал монахинь за то, что они «решили поучать митрополита Леонида»:

«Но вполне неожиданно стали возмущаться монахини Богоявленского женского монастыря в Северной Осетии. Это монастырь Русской православной церкви. Так вот, через голову своего правящего архиерея – архиепископа Владикавказского и Аланского, они решили поучать митрополита Леонида. Они возмущены тем, что Владыка посмел критиковать раскольников. Самих же раскольников монахини называют «добрым самарянином», который, согласно Евангелию, оказался лучше священника и левита. Более того, монахини заявляют, что «Вхождение в эти «структуры» было жизненной необходимостью и единственным выходом для верующих Южной Осетии». Это уже экклезиологическая ересь. Заявлять, что для верующих было жизненной необходимо вступать в раскол… Монахини преподносят критику против нескольких раскольников и президента, который их поддержал, как критику всего осетинского народа. Но это ни разу не так. Ни президент, ни несколько раскольничьих попов, которыми управляет уроженец Британии, не являются квинтэссенцией осетинского народа».

В защиту митрополита высказалась и его бывший пресс-секретарь Дзерасса Биазарти, родная сестра действующего сотрудника КГБ Южной Осетии и сторонника Анатолия Бибилова: «Ни моя сегодняшняя работа, ни нынешнее положение экзарха Африки не обязывают писать письма в защиту или просить о помощи. Но я считаю своим долгом озвучить исключительно личное мнение, сказав, что горжусь тем, что знакома с этим человеком, и благодарна за то, что получила, работая под его началом, бесценный управленческий и духовный опыт. Владыка всегда был, есть и будет архиереем, непохожим на тех представителей духовенства, что неспособны ни думать, ни действовать самостоятельно».

Экс-президента все эти дни скандала тоже вспоминают теперь уже в связке с митрополитом Леонидом. Именно при Анатолии Бибилове, который дружен со священнослужителем, начались нападки и гонения Аланской епархии. Именно в бытность его президентом у епископа Аланской епархии – Амвросия, отняли паспорт Южной Осетии и обвинили в связях с иностранной разведкой.

На момент написания материала реакции президента Алана Гаглоева или официальных структур Южной Осетии не последовало.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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