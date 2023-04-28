Депутаты Кнессета призвали поддержать активистов Южного Азербайджана

Депутаты парламента Израиля – Кнессета – обратились в МИД страны с просьбой обеспечить международную поддержку движению за независимость Южного Азербайджана. Это регион на севере Ирана. В конце прошлого года там на фоне протестов против режима аятолл возникло движение за автономию региона от Тегерана.

В официальном обращении 32 депутата – это четверть всех членов Кнессета – попросили МИД Израиля обратить внимание на иранских оппозиционеров и усиление репрессивного режима Тегерана в отношении южных азербайджанцев.

«Это крупнейшая этническая группа в Иране, насчитывающая более 20 миллионов человек. Режим осуществляет политику культурного геноцида, ограничивая права азербайджанского меньшинства изучать и передавать своё наследие, обучать своему языку и даже регистрировать своих детей с азербайджанскими именами», — подчеркнули депутаты.

Израильские СМИ обращают внимание на состав авторов заявления. Треть из них – представители ультрарелигиозных фракций парламента, которые крайне редко интересуются международной политикой. Письмо подписали и активные противники религиозного блока – представители партии «Наш дом Израиль» и её бывший руководитель, выходец из Советского Союза Авигдор Либерман.

Израиль считает Иран и его режим серьёзной угрозой для всего Ближнего Востока. Депутаты Кнессета, подписавшие заявление в МИД, считают, что сепаратистское движение Южного Азербайджана при наличии международной поддержки нанесёт серьезный удар по Тегерану. А сам Южный Азербайджан станет одним из союзников Израиля в регионе наравне с Баку, где недавно побывал глава МИД Израиля Эли Коэн.

В начале года Азербайджан впервые назначил в Израиле своего посла – Мухтара Маммадова. Он стал первым послом в Израиле за время независимости Азербайджана. Решение об открытии посольства в Тель-Авиве правительство Азербайджана приняло в ноябре прошлого года.

Израиль и Азербайджан развивают сотрудничество более 30 лет, но в особенности оно активизировалось в последнее время. Израильские дипломаты поддерживают сторону Азербайджана в его конфликте с Арменией вокруг Нагорного Карабаха (армянское название – Арцах).

Азербайджанская нефть составляет около 40% всего нефтяного импорта Израиля. Кроме того, поскольку Азербайджан напрямую граничит с Ираном, он важен Израилю как союзник в области разведки и возможный военный союзник в случае обострения противоречий между странами.

Тегеран в свою очередь обвиняет израильские спецслужбы в дестабилизации обстановки в стране. В том числе в поддержке антиправительственных настроений в Южном Азербайджане и столице провинции – Тебризе.