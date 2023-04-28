Министр иностранных дел Франции прибыла с визитом в Грузию

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что Польша всегда была и будет сторонником евроатлантической интеграции Грузии.

Рау прибыл в Тбилиси накануне вечером и проводит встречу с первыми лицами Грузии. Он сделал заявление на пресс-конференции, совместно с министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили.

«Грузия и грузинское общество традиционно пользуются в Польше большой симпатией. Это симпатия, которая сформировалась в ходе борьбы за независимость наших стран, а также в ходе совместного сопротивления российскому империализму, жертвой которого сегодня является Украина, а в 2008 году - Грузия», - цитирует Рау агентство «Новости-Грузия».

Он напомнил, что президент Лех Качиньский на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году категорически потребовал предоставления Грузии MAP, а в августе этого же года возглавил группу международных друзей и приложил все усилия, чтобы остановить российскую агрессию. По его словам, Польша всегда безоговорочно поддерживала стремление грузинского общества к независимости, свободе и миру, а также суверенное «выбора модели развития, выбора альянса и интеграционного института.

Он также отметил, что приближается Вильнюсский саммит НАТО, а также момент, когда Евросоюз примет решение о предоставлении Грузии статуса кандидата.

«По всем вышеперечисленным вопросам Польша пытается найти разумное решение и оказать посильную помощь Грузии, потому что мы глубоко убеждены, что наше сотрудничество отвечает интересам Европы и свободного мира в широком смысле… Ведется очень интенсивная дипломатическая работа, в которой задействованы все партнеры, в том числе партнеры по Веймарскому треугольнику.

Недавно Грузию посетил министр иностранных дел Германии, в ближайшее время планируется визит министра иностранных дел Франции. Мой сегодняшний рабочий визит в Тбилиси является частью этой усиленной дипломатической работы. Цель моего визита – обсудить вызовы и возможности и возможные пути преодоления этих проблем, принимая во внимание нашу традиционную дружбу», – сказал глава МИД Польши.

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили поблагодарил своего польского коллегу Збигнева Рау за визит, отметив, что он произошел «в критически важное время».

«Нас объединяют не только глубокие исторические связи и давние традиции дружбы, но и общие интересы и стремления. Грузинский народ всегда будет помнить бескорыстную поддержку Польши в самый трудный период новейшей истории нашей страны…. Поддержка Польши в направлении нашей европейской и евроатлантической интеграции жизненно важна, и мы рады, что у нас есть Польша, такой сильный друг», - заявил Илья Дарчиашвили.