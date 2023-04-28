Сухумский городской суд рассматривает иск органа опеки и попечительства о лишении родительских прав родителей двухлетнего ребенка – матери Оксаны Квеквескири и отца Ахры Мхонджия. Орган опеки просит передать ему обязанности опекуна их малолетнего ребенка. Родители не согласны с этими требованиями и хотят вернуть ребенка.

Из материалов дела известно, что Оксана Квеквескири оставила свою двухлетнюю дочь родной сестре своего гражданского мужа Астанде Мхонджия, а сама уехала работать в Пицунду. Отец – Ахра Мхонджия, тоже был в отъезде. Астанда Мхонджия привезла ребенка в детскую поликлинику г. Сухума, оставила малышку и уехала. Это произошло 30 июня 2022 года. В этот же день в дежурную часть УВД г. Сухума поступило сообщение об этом происшествии, и к ребенку вызвали представителей органа опеки и попечительства администрации г. Сухума. Прокуратура начала проверку по факту оставления ребенка. Уже 1 июля прокурор Алхас Агумава обратился к главе администрации города Беслану Эшба с просьбой оказать содействие по временному устройству ребенка. Так как в Абхазии нет дома ребенка, мэр города своим решением назначил ей опекуна – главного специалиста отдела опеки и попечительства Олесю Аджба. С тех пор ребенок находится у нее, за все это время родители свою дочь ни разу не видели. Олеся Аджба заявляет, что не чинила им препятствий для встреч с ребенком, это родители не изъявляли желания видеться с ней. Адвокат же отца Эсма Колбая, напротив, говорит, что Олеся Аджба возражала против контактов родителей с ребенком, чтобы якобы не травмировать девочку.

Представитель опеки Олеся Аджба рассказала о том, что происходило после того, как ее вызвали в поликлинику:

«Мы долгое время находились там для выяснения всех обстоятельств, ребенка осмотрел педиатр, после чего она направила нас для полного медицинского обследования в Детскую республиканскую больницу. С момента госпитализации ребенка и по сегодняшний день уходом за ребенком занимаюсь я и администрация города Сухума. После выяснения всех обстоятельств я узнаю, что Оксана попадает в психиатрическую больницу, естественно, я разговаривала с врачами, но на тот момент они не смогли мне дать никакого диагноза, так как она проходила медицинское обследование, и диагноза я не знаю. У ребенка, конечно, были большие проблемы со здоровьем, я непосредственно с медсестрами и с врачами занималась ребенком, потому что это был долгий процесс, но на сегодняшний день все, слава богу, хорошо».

Олеся Аджба сообщила суду, что мать отказалась от своего ребенка. Адвокат матери ребенка Илона Гумба выясняла у представителя органа опеки, на основании чего та сделала вывод, что мать бросила ребенка:

«Почему я говорю «отказалась»… Когда я уже начала разбираться, естественно, я сегодня уже могу сказать это слово «отказалась». Но на тот период, конечно, я всего не знала. Я поняла это со слов работников социальной службы, а потом уже я во всем разобралась, поэтому сегодня я уже уверенно говорю, что она отказалась.

– Саида Киут разговаривала, мой начальник, так как я занималась ребенком, у меня не было времени. Но мы всегда связываемся, разговариваем, выясняем все, как было.

– Вам в итоге стало известно, кто именно принес ребенка? Либо это сделала сама Оксана (мать), либо это сделал ее супруг, либо кто-то из членов семьи? Кто принес ребенка и по какой причине?

– На сегодняшний день, по-моему, об этом никто не знает, потому что никто не видел, все только говорят на словах. Я думаю, ни один из нас всех, кто принимает в этом участие, не видел ту женщину, которая оставила ребенка.

– То есть вы не опрашивали сотрудниц, медсестер поликлиники, какой непосредственно человек оставил ребенка?

– Конечно, мы всех опрашивали, не только я. И все говорили, что ребенка принесла родственница Ахры Мхонджия Астанда, которой Оксана оставила ребенка».

Адвокат Эсма Колбая сослалась на то, что ее доверитель, отец ребенка, сообщил ей, что у органа опеки есть список людей, которые хотят удочерить его ребенка, правда ли это? Олеся Аджба подтвердила, что такой список у них есть:

«Я не буду скрывать, я думаю, что в этом ничего противозаконного нет, так как сегодня ребенок под моей ответственностью и под ответственностью администрации города. У нас вопрос о лишении родительских прав, если мы будем их лишать родительских прав, с кем будет ребенок? Да, у нас есть список людей, которые приходили в администрацию города, у которых нет детей, и они хотят удочерить эту девочку. Мы это не скрываем».

Адвокат мамы ребенка Илона Гумба:

«Как об этом узнали люди, которые приходят и претендуют на данного ребенка? Как они вообще эту информацию получили с учетом того, что на сегодняшний день нет решения суда о лишении родительских прав? Как это происходит?

– У нас все прекрасно об этом случае знают с первого дня. Эта история очень шумная оказалась. Я не сказала, что мы уже определили. У нас есть просто пакет документов, чтобы человек пришел и была возможность удочерить, у нас ведь нет детского дома, дома малютки. Всего лишь на уровне заявлений у нас, как мы можем кому-то что-то пообещать или говорить о дальнейшем, если мы пока никого не лишили родительских прав. Мы не знаем, что будет завтра, может, мы ребенка отдадим отцу или матери».

Адвокат органа опеки Елизавета Лакоба ходатайствовала о проведении психолого-психиатрической экспертизы матери ребенка Оксаны Квеквескири, чтобы установить, дееспособна ли она.

Прокурор Саида Амичба пояснила, что при проведении прокурорской проверки уже назначалась психолого-психиатрическая экспертиза, ее результат имеется в материалах дела. Адвокаты родителей ребенка не возражали против проведения экспертизы. Судья Астамур Тванба решил сначала ознакомить все стороны с проведенной экспертизой и только потом решать вопрос об удовлетворении ходатайства.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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