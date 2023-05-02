Глава Министерства юстиции Южной Осетии сообщил о возможной приостановке деятельности партии «Единая Осетия», имеющей большинство в местном парламенте. Причина – непредоставление финансовой отчетности. Сторонники партии обвиняют власть в устранении конкурентов на парламентских выборах 2024 года.

В своем телеграм-канале Олег Гаглоев сегодня сообщил:

«В начале года мы неоднократно предупреждали общественные организации и, прежде всего, политические партии о необходимости своевременного предоставления предусмотренной законом отчетности в Министерство юстиции. На позапрошлой неделе мы направили официальные предупреждения трем политическим партиям …Мы публично предупреждали о последствиях. Сроки вышли, но к настоящему моменту только одна политическая партия не исполнила ни установленную законом обязанность, ни законные требования Минюста - это политическая партия «Единая Осетия». Я понимаю, что сейчас может начаться истерика у отдельных граждан и блогеров, но с сегодняшнего дня Министерство юстиции приступает к проработке вопроса обращения в Верховный суд для приостановления деятельности политической партии «Единая Осетия» в связи с нарушением последней законодательства Республики Южная Осетия».

В комментарии «Эху Кавказа» глава Минюста объяснил, что, помимо публичных предупреждений, представители ведомства лично общались с руководством партии «Единая Осетия». Несмотря на все разговоры и предупреждения, требования законодательства республики были нарушены. Продолжает Олег Гаглоев:

«27-я статья закона о политических партиях предусматривает, что до 1 апреля политические партии, равно как и другие общественные организации, должны сдать финансовую отчетность в налоговые органы. Это касается не только общественных организаций, некоммерческих организаций, но и всех юридических лиц. Все знают, что все, даже те же в первую очередь, конечно, предприниматели, дают финансовую отчетность в налоговые органы по истечении первого квартала за прошедший год. Что касается политических партий, то тут есть одна особенность: они сдают до первого числа в налоговые органы свою отчетность, а до 10 апреля они должны заверенную налоговым органом отчетность предоставить для сведения в Министерство юстиции. Честно говоря, Министерство юстиции не углубляется уже в финансовую отчетность, потому что в первую очередь проверяют ее, конечно, налоговые органы, но сам факт того, что есть такая обязанность и у нас должна быть эта документация для того, чтобы мы ее при проверке учитывали, это требование не исполняется в данном случае, не было исполнено тремя политическими партиями. После того, как мы направили предупреждение, две политические партии сразу представили отчетность. А вот третья – «Единая Осетия», в данном случае не представила. Было общение и с руководством, с представителями партии, они обещали: сегодня, завтра, сегодня, завтра - эти сроки тоже вышли, и поэтому мы уже ждать не можем.

– О каких деньгах идет речь?

Нас не столько интересуют источники финансирования и направления расходования, сколько должное следование букве закона

– Любых, в том числе тех, которые, соответственно, они, политические партии, получают из бюджета, плюс всевозможные, в том числе, членские взносы и так далее. Честно говоря, нас не столько интересуют источники финансирования и направления расходования, сколько должное следование букве закона.

– Известно, что подобную финансовую отчетность Министерство юстиции ожидало и от фонда Бибилова, личного фонда экс-президента…

– Да, фонд «Единство Алании». По фонду «Единство Алании», а в прошлом году мы по заявлению депутата Давида Санакоева начали проверку. Проверка затягивалась фондом. Сначала мы пошли навстречу, дали отсрочку на один месяц, но после этого они уже начали затягивать время. Но после того, как мы обратились в суд и суд, в том числе, вынес официальное предупреждение руководителю благотворительного фонда «Единство Алании» Анатолию Бибилову о том, что нужно представить соответствующие документы, они все были представлены. У нас по фонду даже есть судебное решение, по фонду все было представлено, но по политической партии мы анализируем вопрос подачи искового заявления в суд. Обращаю внимание, что, в любом случае, политическая партия может в любой момент представить эти документы, эту отчетность, но, в любом случае, требования закона были нарушены».

Согласно закону о политических партиях Южной Осетии, финансовый отчет партии «должен содержать сведения об источниках и о размерах денежных средств, поступивших на счета политической партии, ее региональных отделений в отчетном году, о расходовании этих средств, а также об имуществе политической партии с указанием его стоимости и сведений о его государственной регистрации». Закон предусматривает и государственную финансовую поддержку политических движений, которые прошли по итогам выборов в парламент – ежегодно не менее 12 миллионов рублей, а если кандидат от партии выиграл президентские выборы, к этой сумме единовременно добавляется еще 12 млн рублей.

На сообщение Минюста отреагировали провластные паблики в сети. Один из них, к примеру, поспешил сообщить якобы о начале процедуры ликвидации партии большинства, хотя речь шла лишь о возможности приостановления деятельности «Единой Осетии» после решения суда.

Им «подыграли» ресурсы, связанные с экс-президентом и партией большинства в парламенте: «Власти Южной Осетии начали ликвидацию политических сил, представляющих для них угрозу на парламентских выборах в 2024 году. Оппозиционная партия «Единая Осетия» первая, на которую Минюст подает в суд для дальнейшей ее ликвидации».

На момент написания материала сама «Единая Осетия» никак не прокомментировала заявление Министерства юстиции. Последняя запись на «стене» официального сайта партии – посещение председателем села Цинагар Ленингорского района.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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