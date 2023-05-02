На дороге Степанакерт-Шуши проводится акция с требованием убрать азербайджанский КПП

Молодежь непризнанного Нагорного Карабаха начинает мирную акцию на дороге Степанакерт-Шуши, требуя убрать азербайджанский контрольно-пропускной пункт (КПП) из Лачинского коридора, сообщает Радио Азатутюн.

«Незаконно установленный Азербайджаном КПП в Бердзорском [Лачинском – ред.] коридоре является для нас красной линией и неприемлем. Акция будет продолжаться до тех пор, пока данный КПП не будет оттуда убран», - сказал член инициативной группы Давид Багрян.

Багрян отметил, что к ним присоединились около 100 добровольцев, еще с 28 апреля карабахская молодежь начала сбор подписей под лозунгом «Нет этнической чистке в Арцахе [Нагорном Карабахе - ред.]». Их требование – разблокирование Карабаха, они собрали уже большее 20 тысяч подписей, и сбор все еще продолжается. По словам Давида Багряна, этот пакет должен дойти до стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ и властей Армении.

«До премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна как главы правительства государства, взявшего на себя правовую и политическую ответственность в вопросе Республики Арцах по декларации о независимости Республики Армения», - отметил Давид Багрян.

К сбору подписей присоединился и президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян. В Карабахе формируются различные движения после того, как азербайджанская сторона после более чем четырех месяцев блокады Карабаха установила КПП на мосту Хакари. В воскресенье Азербайджан уже распространил видео, на котором видно, как несколько жителей Карабаха и их автомобили подвергаются на КПП детальной проверке.

Уже девятый день четыре села Шушинского района Карабаха находятся в двойной блокаде. Несколько жителей этих сел решили съездить за покупками в Горис и вернуться, проехав через азербайджанский КПП, но после проверки, снятой азербайджанцами на видеокамеру, уже никто на мост не едет.

«Необходимость есть, как же нет, я давно говорил, люди сейчас дают друг другу в долг, как-то перебиваются», - сказал глава администрации Шушинского района Гриша Ованнисян.

Он подчеркивает, что жители четырех сел, а это около 350 человек, не получили гуманитарную помощь ни от российских миротворцев, ни от Красного Креста, кризис с продовольствием и лекарствами углубляется.

Параллельно со звучащими из Карабаха призывами убрать азербайджанский КПП Азербайджан продолжает оснащение этого КПП. Сегодня азербайджанские СМИ сообщили, что установлен мобильный рентген-сканер, который будет проверять 23 грузовых автомобиля в час.

Решить вопрос с азербайджанским КПП в Лачинском коридоре пообещал новый командующий российскими миротворческими силами, вчера он заявил, что в ближайшие дни встретится с азербайджанской стороной и в конце недели проинформирует официальный Степанакерт.