В Абхазском драматическом театре прошла премьера спектакля «Ловелас». Автор пьесы Валерий Семеновский написал ее по мотивам романа Достоевского «Бедные люди». По словам режиссера-постановщика Адгура Кове, спектакль о людях, которые никогда не будут героями, но в их душах живут шекспировские страсти. В основе спектакля «Ловелас» – постмодернистская пьеса театрального критика Валерия Семеновского, история любви Макара Девушкина и Вареньки Доброселовой, написанная по мотивам романа Достоевского «Бедные люди», по духу – сентиментальная комедия. Во время спектакля актеры и зритель существуют в одном пространстве сцены. Зрители сидят внутри подвижного круга, актеры играют на разных площадках по периметру. Сцена движется, площадки, на которых актеры создают сюжет, все время меняются. До героев пьесы можно дотянуться рукой.

Спектакль «Ловелас» заслуженный артист России и заслуженный деятель искусств Абхазии Адгур Кове поставил в 2019 году в Орском государственном драматическом театре, и он до сих пор остается в его репертуаре.

Адгур Кове пояснил, чем привлекла его пьеса:

«Это любопытная пьеса по самому ненавистному мне роману Достоевского «Бедные люди». Это первый роман, не самый удачный, страшно сентиментальный, сопливый и тому подобное. И Валерий Оскарович Семеновский через пародию, высмеивая сентиментализм, который ныне как-то сложно воспринимается, вдруг неожиданно приходит к драматизму происходящего. Вот это мне понравилось в пьесе, поэтому я за нее взялся тогда. И, честно говоря, мне до сих пор эта пьеса нравится гораздо больше, чем сам роман». По словам Адгура Кове спектакль был поставлен в рекордные для театра сроки – за три недели, и актеры работали дружно и увлеченно. Идея перенести спектакль на абхазскую почву была не простой в реализации. На вопрос о том, что он хотел донести до зрителя, режиссер ответил так:

«Ровно то, что хотели донести авторы, что один, что другой. Эта же тема очень популярная для русской классической литературы XIX века – трагедия маленького человека. Это роман о людях, которые не герои и никогда не будут героями, о таких как будто случайных персонажах, и вдруг оказывается, что у них в душе происходят те же шекспировские страсти, что и у Гамлета, у Офелии, у Дездемоны, у Отелло и так далее. Собственно, это мы и хотели передать. Абхазский язык очень сильно отличается от русского, русский язык гораздо более лаконичный, сжатый, а абхазский язык такой протяжный, напевный. Я привык работать в современном театре и всегда требую от актеров очень динамичного, очень плотного существования, было тяжело совместить его с этим языком, но им удалось. Надо отметить тут не только их, но и очень удачный перевод, который осуществил директор театра Алхас Чолокуа». В роли Макара Девушкина заслуженный артист Абхазии Теймураз Чамагуа, Варенька – актриса Амра Начкебия. В спектакле есть еще три героя, их роли сыграли Розита Тания, Аляс Колбая и Леон Кур-Оглы.

Впечатлениями от спектакля поделилась Дания, она недавно живет в Сухуме и старается не пропускать спектакли в Абхазском драматическом театре: «Очень оригинальная постановка. Очень необычно быть зрителем и сидеть на сцене, когда при этом площадка подвижная и все меняется, действие меняется, и все это очень органично влилось в историю спектакля. – А как вам сюжет из Достоевского и абхазский язык? – В принципе, насколько это звучало со сцены на абхазском языке, мне кажется, не было никаких проблем при переводе для понимания и восприятия зрителем. – А сама история? – Для меня она была немного не понятна, но, в общем и целом спектакль мне понравился. Для меня просто были чуть-чуть резковаты переходы от одного момента к другому, поэтому история, может быть, не совсем раскрылась. Да… Достоевский вообще сложный писатель, и понять его задумки не всегда бывает просто. Мне вообще нравится ходить в Абхазский театр, мне нравится игра актеров, им веришь. Нет такого, чтобы где-то передернули или переиграли, все очень органично».