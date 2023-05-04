Компания META удалила десятки аккаунтов и страниц в грузинском сегменте соцсетей за «скоординированное недостоверное поведение». Авторы этих учетных записей занимались проправительственной агитацией и дискредитацией оппонентов властей Грузии, говорится в отчете. На рекламу, распространяемую этими аккаунтами, были потрачены десятки тысяч долларов. Представители неправительственного сектора предполагают, что суммы выделялись из госбюджета.

Скоординированное недостоверное поведение – это попытка группы людей ввести в заблуждение пользователей, объясняют специалисты META, которые за нарушение норм удалили в грузинском сегменте соцсетей «80 аккаунтов Facebook, 26 страниц, девять групп и два аккаунта в Instagram». В отчете компании также упоминается три подозрительных аккаунта TikTok (@jurnalstebi; @igaribashvili; @irakli4georgia). Кто стоит за двумя из них, найти не удается, а один (@irakli4georgia) посвящен премьер-министру Грузии. В нем публикуются вырезки из выступлений и интервью Ираклия Гарибашвили, в которых он зачастую обвиняет оппонентов в разных преступлениях, а критические СМИ – в распространении лжи. В целом удаленные аккаунты выдавались за местные независимые проправительственные группы, они занимались дискредитацией критически настроенных пользователей, говорится в отчете. А во время мартовских протестов, связанных с тщетной попыткой депутатов от большинства продвинуть закон об «иностранных агентах», активность аккаунтов велась в 24-часовом режиме. Примечательно то, что компания META в ходе расследования выявила связь этих учетных записей с государственным департаментом правительства Грузии по стратегическим коммуникациям, говорит представитель грузинского офиса организации Transparency International Мамука Андгуладзе:

«Наши стратегические партнеры выделяют человеческие и финансовые ресурсы на развитие нашей страны, в том числе на Департамент по стратегическим коммуникациям, который должен противостоять серьезным вызовам – российской дезинформации и пропаганде. Вместо того чтобы использовать эти ресурсы на решение реальных проблем, к сожалению, власти используют их для манипуляции общественным мышлением и дискредитации политических оппонентов, критических СМИ и гражданского сектора. Кроме того, что аккаунты, связанные с департаментом по стратегическим коммуникациям, распространяют дезинформацию, они к тому же являются источником поляризации в обществе».

Фейковые учетные записи, занимавшиеся дискредитацией политических оппонентов властей Грузии, в соцсетях удаляются не впервые, но в данном случае вызывает тревогу тот факт, что след привел к правительственным структурам, говорит глава НПО «Приоритет прав человека» Анна Абашидзе. Более того, согласно отчету МЕТА, на рекламу публикаций этих аккаунтов было потрачено 33 500 долларов, с большой долей вероятности выделенных из государственного бюджета, продолжает правозащитница:

«У нас достаточно бедная страна с очень, очень большим количеством проблем. Вместо того чтобы правительство думало и заботилось о своем народе, решало их проблемы, они и их Департамент по стратегическим коммуникациям заботятся лишь о том, чтобы как можно больше очернить своих оппонентов с целью повысить свою популярность».

«Отчет META подтверждает информацию, полученную из открытых источников, которые и ранее подозревали, что административный ресурс часто используется не в общественных интересах, а в партийных целях», – говорится в заявлении «Коалиции для адвокатирования СМИ».

Часть неправительственного сектора уже обратилась к Специальной следственной службе с призывом расследовать возможные факты нецелевых трат из госбюджета. Однако рассчитывать на справедливое расследование не стоит, считает правозащитник, бывший глава Ассоциации молодых юристов Сулхан Саладзе:

«Подобные действия практически невозможны без участия властей. Они, как видно, включены в процесс создания иллюзорной реальности, угодной им. Ожиданий того, что кто-то расследует эти факты и кто-то понесет за это ответственность, у меня нет, поскольку подобных прецедентов в Грузии не было (расследования не проводились). Более того, я уверен, что они просто скажут, что даже рассматривать не будут возможность привлечь кого-то к ответственности. На первом этапе мы должны подождать хотя бы каких-то заявлений. Но мы также должны помнить этот случай и учитывать, что проправительственные группы, в том числе заседающие в администрации, занимаются распространением ложной информации, и, когда придет время голосования, сделать правильный выбор».

Между тем представители правящей партии и правительственные структуры предпочли сегодня отмолчаться, комментариев на эту тему не делали. А «Коалиция для адвокатирования СМИ» тем временем призвала власти «немедленно прекратить кампанию по дезинформации населения, защитить права СМИ и создать безопасные рабочие условия».

Подписывайтесь на нас в соцсетях