Делегация из Южной Осетии приняла участие в первой Кавказской инвестиционной выставке, которая прошла на этой неделе в России, в городе Минеральные Воды. Югоосетинский стенд посетил и премьер-министр России Михаил Мишустин. Вот чем его и российских инвесторов попытались привлечь югоосетинские власти.

Выставка проходила два дня – 3 и 4 мая, в числе приглашенных значились главы Северо-Кавказского федерального округа и представители всех регионов России. Всего на Инвестиционной выставке было зарегистрировано 3000 участников. Среди них и представители Южной Осетии, делегацию которой возглавил президент Алан Гаглоев. Вместе с ним в Минеральные Воды отправились министры экономики и сельского хозяйства, а также торговый представитель республики в России Таймураз Гогинов.

Презентационный стенд республики, который установили рядом со стендом Северной Осетии, составили из экспортной продукции – винно-водочных изделий, пива, молочных продуктов, меда, минеральных вод. Отдельным буклетом потенциальным инвесторам рассказали о перспективах развития туризма в Южной Осетии.

В комментарии североосетинскому телевидению Алан Гаглоев заявил, что Южной Осетии «есть что показать»:

«Мы приехали показать нашу продукцию – и винно-водочную продукцию, и полезные ископаемые. Я думаю, что завтра, когда Михаил Владимирович Мишустин вместе с коллегами будет обходить все стенды, у нас есть что показать, что представить. Хочу пожелать удачи всем участникам такого красивого кавказского мероприятия.

– Расскажите, пожалуйста, немного: эти проекты находятся только на стадии разработки или они уже запущены?

– Многие проекты уже работают, есть на стадии подготовки. Вот у нас представлен стенд наших полезных ископаемых, и это только стадии разработки, но мы думаем, что завтра во время обхода многие заинтересуются. У нас есть (что показать), причем у нас есть в таких достаточных объемах и очень качественная продукция. Но этим надо заниматься, как и любым вопросом, любым производством».

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин действительно подошел к стенду Южной Осетии, возле которого торговый представитель республики в Российской Федерации Таймураз Гогинов отчитался:

«В 2022 году мы нарастили экспорт в Российскую Федерацию, и по сравнению с 21-м годом он стал более 40 процентов. У нас основные экспортные статьи – это БТК-групп, там более пятисот рабочих мест, которые отшивают одежду, экспортируют в РФ, также есть винно-коньячное предприятие, «Винодельня Иронсан», в 2022 году более 4 млн бутылок поставлено на российский рынок. У нас успешно реализовался проект в области сельского хозяйства – это предприятия «Южный сад». Они в прошлом году экспортировали более тысячи тонн яблок на российский рынок. Мы сегодня начали активно уделять большое внимание нашим природным ресурсам, здесь представлены особенно ценные породы камня».

По видеопубликациям о форуме можно предположить, что главный экспортный акцент Гаглоев хотел сделать на запасах свинца в республике. На встрече с Михаилом Мишустиным слово «свинец» прозвучало и от торгового представителя, и от президента Южной Осетии:

«Мишустин: Хорошая такая основа, в том числе, для увеличения экспорта из республики в Россию.

Гаглоев: Причем у нас объемы запасные есть (неразборчиво) свинцовой руды, (неразборчиво) семь миллионов.

Мишустин: Хочу пожелать вам удачи, чтобы все планы сбылись. Спасибо, что вы приехали на выставку, то есть новые контакты заведете.

Гаглоев: Обязательно».

Напомним, что во время декабрьского интервью российскому федеральному каналу «Россия-24» Алан Гаглоев заинтриговал аудиторию разговорами о «богатствах в наших горах» и планами по разработке природных ресурсов в Южной Осетии.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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