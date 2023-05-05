«Наполи» – чемпион Италии. Судьба клуба решилась за пять туров до окончания чемпионата после ничьи с «Удинезе». За решающим матчем следили и в Грузии – родине вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелия. О феномене Хвичи, о том, как это восприняли в Грузии и как это изменит в Грузии отношение к футболу, «Эху Кавказа» рассказал Гость недели, человек, который уже вошел в историю грузинского футбола, – Владимир Гуцаев.

– Расскажите, какие впечатления от матча «Наполи» – «Удинезе»?

Вся Грузия болела за «Наполи», потому что там играет наш самый популярный на сегодняшний день футболист

– Мы все ждали, что «Наполи» досрочно станет чемпионом, и в предыдущей игре, и потом, во вчерашней. Как-то неудачно у них все началось, но в конце концов они забили гол, и все встало на свои места. Ждали, что «Наполи» станет чемпионом, потому что отрыв был очень большой, вопрос был – когда? Я очень рад, поздравляю неаполитанцев и грузин, поскольку вся Грузия болела за «Наполи», потому что там играет наш самый популярный на сегодняшний день футболист.

– Как бы вы оценили игру Хвичи Кварацхелия?

– Сейчас к нему очень пристальное внимание, (против него выводят) не одного, а двоих-троих футболистов. Поэтому с каждой игрой ему будет все сложнее и сложнее, поскольку его начинают изучать, против него ставят тактические задачи защитникам, чтобы те лучше с ним сыграли. Но тем не менее он всегда «острый», и вчера, проигрывая 1:0, практически после его удара вратарь его еле отбил, а Осимхен «добил», они стали чемпионами Италии. Я считаю, что Хвича очень большую роль сыграл в победе этой команды в чемпионате.

– За этот сезон было и немало критики в адрес Кварацхелия, особенно после игры с «Миланом», когда он не смог реализовать пенальти.

И я «промазал» пенальти в свое время, и не один раз, и Давид Кипиани, и Рамаз Шенгелия, и Заза Чиладзе. От этого никто не застрахован

– Пенальти – это лотерея. Нет и не было такого игрока, начиная с Пеле, заканчивая Марадоной, Месси, Роналду и т.д. которые бы не промахнулись с 11-метрового. Так что это самая маленькая трагедия и неудача Хвичи в начале его футбольной карьеры. И я «промазал» пенальти в свое время, и не один раз, и Давид Кипиани, и Рамаз Шенгелия, и Заза Чиладзе. От этого никто не застрахован, поэтому всем критикам я бы сказал – и итальянцам, и грузинам, и россиянам, – не надо критиковать футболиста за то, что он не забил пенальти.

– Но была и другая критика, к примеру, что его стали легче угадывать…

Был маленький спад, но тем не менее Хвича в каждой игре, даже в неудачных, старался и показывал, что он один из лидеров. Так что не надо из этого делать трагедию

– В жизни любого футболиста и любой команды есть спады и подъемы. Еще не родился такой футболист, который бы начал карьеру и сыграл все игры на высочайшем уровне. Например, скажу: в 66-м году сборная Бразилии во главе с Пеле вообще не вышла в четвертьфинал. Из-за этого Пеле не стал «меньше». Вспомню и 82-й год, когда Марадона очень неудачно отыграл чемпионат мира, его тоже много критиковали, но от этого ни Пеле, ни Марадона не стали меньшими звездами. Как и Хвича Кварацхелия. Он не машина, хотя даже если в машину масла не зальешь, она не будет работать, за ней нужно следить. Так и футболист не может играть все игры на высоком уровне. Был маленький спад, но тем не менее Хвича в каждой игре, даже в неудачных, старался и показывал, что он один из лидеров. Так что не надо из этого делать трагедию, нужно смотреть в будущее и верить в него.

– Кстати, вам нравится сравнение Кварацхелия с Марадоной?

– Я, по-моему, большей глупости не слышал, когда сравнивают не только Хвичу, но вообще кого-то с Марадоной. Марадона – это Марадона, это закрытая тема. Хвича должен остаться Хвичей Кварацхелия, не надо его с кем-то сравнивать. Он должен вырасти, показать себя, чтобы потом сравнивали себя футболисты с Кварацхелия, а не сравнивать его с кем-то, тем более с Диего Марадоной.

– Как вы расценивали шансы «Наполи» стать чемпионом в начале сезона, вы ожидали такого успеха команды?

– Я знаю, что они очень серьезно готовились, но, естественно, никто не знает в начале сезона, кто станет чемпионом. Впрочем, уже с первых игр начала прослеживаться тенденция, что «Наполи» очень серьезная команда, сбалансированная, с очень сильными футболистами. К десятому туру уже был солидный отрыв, и я решил, что они станут чемпионами, потому что другие команды не показывали такой стабильной игры. Ни «Ювентус», ни «Милан», ни «Интер», ни «Лацио», они как-то с перебоями играли, а эти ребята («Наполи») практически все игры провели на хорошем уровне.

– Что бы вы сказали о дуэте Кварацхелия и Осимхена?

В любой команде самого высокого класса, самой титулованной всегда есть тандемы, тройки. Без таких дуэтов ни одна команда практически не может обойтись

– В любой команде самого высокого класса, самой титулованной всегда есть тандемы, тройки. Например, тот же «Милан», когда выиграл Лигу чемпионов, там была тройка голландцев – Гулит, ван Бастен и Райкаард. Они втроем делали очень многое в этой команде. Да и в других командах, скажем, в «Барселоне» был Месси, но рядом был Иньеста, они решали очень многое. Без таких дуэтов ни одна команда практически не может обойтись. Посмотреть, как они (Кварацхелия и Осимхен) сыграют друг без друга… это должен пройти чемпионат, и они должны сыграть не одну игру, чтобы мы оценили возможности одного и второго.

– Как бы вы оценили роль Спаллетти в «раскрытии» Хвичи?

– Роль тренера всегда одна из главных в жизни футболиста. Но я бы начал с тбилисского «Динамо», у которого прекрасная академия, где Хвича тренировался, по-моему, 11 лет он там был. Этим тренерам и нужно сказать большое спасибо, которые «раскрыли» его. Затем он пошел в российский чемпионат. Кстати, его заметил не Слуцкий, а Юрий Семин: когда «Локомотив» не купил его, он (Семин) практически плакал, это не простые слова, он проронил слезу, оттого что потерял такого футболиста. Затем был «Рубин», и, естественно, Слуцкий сыграл большую роль в росте Кварацхелия. Я не говорю уже о Спаллетти, который проделал огромную работу и в конце концов сыграл огромную роль в начале карьеры Хвичи, поверил в него.

– Многие представители спортивной общественности говорят в связи с Хвичей о возрождении грузинского футбола.

Страна практически спала по футбольным меркам, и Кварацхелия разбудил всех грузин, вернул на стадион, доказал, что футбол в Грузии может быть на хорошем уровне

– Дай бог, чтобы как можно больше грузинских футболистов играло за границей в больших клубах, но так не бывает, поскольку такие звезды рождаются очень редко, и нам повезло, что Хвича Кварацхелия играет на этом уровне. Интерес к грузинскому футболу, конечно, поднялся и в самой Грузии. Страна практически спала по футбольным меркам, и Кварацхелия разбудил всех грузин, вернул на стадион, доказал, что футбол в Грузии может быть на хорошем уровне. Не будем чересчур обожествлять грузинский футбол, но тем не менее… Появился у нас вратарь (Георгий) Мамардашвили, который играет, может, не в лучшей команде Испании, но, во всяком случае, в высшей лиге, и у него большое будущее. Я жду многого от (Георгия) Чакветадзе, что он вернет свою былую форму, он очень хороший футболист. Тот же (Зураб) Давиташвили, много других футболистов, поэтому будем ждать.

– А вы видите будущее Кварацхелия за пределами «Наполи»?

– Я пока его нигде не вижу, кроме «Наполи», думаю, что он останется и поиграет там еще пару лет, а потом посмотрим. Было много футболистов, которые в каких-то клубах показывали высочайшие результаты, переходили в более сильный клуб и пропадали. Такой великий футболист, как Кака из Бразилии, перешел в «Реал» – потерялся, Стив Макманаман, который очень здорово играл в «Ливерпуле», был один из лучших, а затем пропал, много таких футболистов. Потому не надо загадывать. Пусть пока играет там, где играет, а потом перейдет и покажет себя на новом уровне, но мы потом будем об этом говорить.

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